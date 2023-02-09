Версия вдохновлена дизайном линейки машин BMW M3

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Каждый год компания Samsung выпускает ограниченные версии своих смартфонов, смарт-часов и беспроводных наушников. В этом году компания представила Galaxy S23 Ultra BMW M Edition в Южной Корее. Эта версия смартфона немного дороже стандартной.

Цена Galaxy S23 Ultra BMW M Edition в Южной Корее составляет 1 727 000 KRW (около 1 373 долларов). Вы можете заказать его до 13 февраля. Серия выпущена ограниченным тиражом в 1 000 единиц. Galaxy S23 Ultra BMW M Edition оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Поскольку телефон вдохновлен культовым автомобилем BMW M3 E30, он поставляется в комплекте с жестким чехлом с дизайном капота и решетки радиатора G80. Телефон поставляется с шестью эмблемами, иллюстрирующими различные эпохи выпуска автомобилей BMW. Кроме того, в комплекте есть круг BMW, который был представлен в прошлом году в честь 50-летнего юбилея BMW. Сам телефон имеет анимацию багажника, вдохновленную таковой в BMW, и все это упаковано в аккуратную коробку, вдохновленную оригинальным автомобилем BMW M3.

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Среди других подарков - небольшой воздушный компрессор, аналоговые часы, держатель для солнцезащитных очков, плакат, фотокнига, брелок для ключей и металлический логотип "We Are M". Счастливые покупатели также получат ваучер Starter Pack в центр вождения BMW, расположенный в Инчхоне в Южной Корее.