Ранее над Соединёнными штатами был замечен ещё один разведывательный аэростат Китая

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Второй высотный разведывательный аэростат Китая был замечен в Латинской Америке, в то время как один, обнаруженный ранее на этой неделе, дрейфует над центральной частью Соединенных Штатов.

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Пэт Рейдер, генерал из Пентагона, заявил, что США засекли наблюдательный аэростат китайского происхождения. Райдер отказался сообщить дополнительные подробности, например, где конкретно был замечен аэростат.





Первый аэростат был замечен во время полета над Аляской и некоторыми районами Канады, а затем появился над городом Биллингс, штат Монтана, недалеко от базы ВВС Мальмстром, где размещены 150 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.





Райдер сообщил, что воздушный шар в настоящее время движется на восток через всю страну и имеет "большую полезную нагрузку под аппаратурой наблюдения", хотя "нет никакой физической или военной угрозы для людей на земле".

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Интересный факт: когда 25 лет назад метеорологический шар вышел из строя, два истребителя CF-18 Королевских ВВС выпустили по нему более 1000 снарядов, но так и не смогли его сбить.