Франция и Италия намерены поставить Украине системы ПРО Samp/T — Mamba

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Франция и Италия отправят ВСУ первую противоракетную систему ПРО большой дальности Samp/T — Mamba. Данная система разработана совместно двумя странами (собственно Италией и Францией).

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Во время обсуждения нового пакета военной помощи, министры Франции и Италии согласились поставить ВСУ свою противоракетную систему большой дальности. Данное решение было принято по результатам телефонного разговора представителей обеих стран.

Французское Министерство обороны подчеркнуло, что новые комплексы позволят Украине укрепить свою систему обороны от крылатых и баллистических ракет, применяемых Вооружёнными Силами России в СВО.

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Данная система способна поражать не только ракеты, но и летательные аппараты. Дальность поражения самолётов составляет от 3 до 100 км, а баллистических ракет от 3 до 35 км. Максимальная высота поражения целей - 25 километров. Скорость полёта зенитной управляемой ракеты (ЗУР) достигает 1400 м/с (в 4 раза быстрее скорости звука), средняя же скорость составляет около 900 м/с. Утверждается, что ракета способна обеспечить прямое попадание в баллистические цели (российские комплексы ПВО поражают цель в основном за счёт облака осколков и допускают отклонение точки подрыва ракеты на расстояние до 100 метров от цели).