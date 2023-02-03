«Бойцы спецназа „Ахмат“ вместе с бойцами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили западную бронемашину. Натовская техника горит очень красиво. Репетиция [уничтожения танков, поставляемых Западом] прошла успешно. Наши воины набивают руку. Они с нетерпением ждут новые мишени в виде выцыганенной Зеленским у своих закордонных хозяев военной техники », — заявил Кадыров в своем телеграм-канале.
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Как сообщается, под населённым пунктом Весёлое (ДНР) бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили бронетранспортер, поставленный на Украину западными странами. По заявлению Рамзана Кадырова, данная операция представляет из себя «репетицию» уничтожения танков Abrams и Leopard, которые вот-вот должны появится на фронте.
Запад активно помогает вооружённым силам Украины поставляя свою "старую" военную технику. В конце марта ожидается появление у ВСУ немецких "Леопардов", а американские "Абрамсы" планируется поставить к концу года. Однако, по мнению западных СМИ, новые танки не выиграют войну на Украине.
Примечательно, что российские компании и бизнесмены также не остались в стороне от происходящего. Так Иван Охлобыстин пообещал 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams, а компания "ФОРЭС" заплатит 5 миллионов за захват танка Leopard или Abrams. Полные данные о выплатах за захват и уничтожение танков смотрите здесь.