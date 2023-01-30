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Новостное агентство ura.ru опубликовало на своём портале наглядную инфографику по выплатам за уничтоженную броне- и воздушную технику противника. 50 тысяч рублей обещают за уничтожение беспилотников, РСЗО, БМП и другой легкобронированной техники. На выплату в 100 тысяч рублей от Министерства Обороны РФ могут рассчитывать военнослужащие, уничтожившие любой танк противника. За уничтоженный вертолёт объявлено вознаграждение в 200 тысяч рублей, а за самолёт - 300 тысяч.
Правительство Забайкальского края выплатит 1,5 и 3 миллиона рублей за захваченные танки Abrams (США) и Leopard (Германия) соответственно. Выплата в 5 миллионов рублей от свердловской компании "ФОРЭС" достанется тем, кто уничтожит или захватит один из немецких или американских боевых танков.
Наконец, исходя из последних новостей, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин заявил, что неназванные бизнесмены заплатят по 10 миллионов рублей за каждый подбитый Абрамс.
Предложения с поощрением российских военнослужащих стали поступать от компаний и бизнесменов после того, как страны Запада совместно со Штатами заявили о поставках на Украину танков, в числе которых немецкие Leopard-2 и американские M1 Abrams.