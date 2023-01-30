Хорошо замаскированный штаб был вычислен благодаря украинской станции спутниковой связи Starlink

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Вооружённые силы России нанесли точечный артиллерийский удар по центру связи и штабу ВСУ в городе Угледаре. Как ни странно, обнаружить координаты военного объекта помог сервис спутниковой связи Starlink, владельцем которого является Илон Маск. Для удара был использован 152-мм снаряд "Краснополь". Поражение удалось нанести благодаря тому, что антенна терминала Starlink не была замаскирована. Информацию об этом предали военные корреспонденты.

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"Выявить местоположение штаба помогли средства радиоэлектронной борьбы. Они засекли сигнал антенны спутниковой интернет-связи Starlink", — сообщили военкоры издания RT.

Ранее сообщалось о том, что российские военные получили доступ к трофейным станциям спутниковой связи Starlink, оставленным ВСУ на своих позициях в результате отступления.

Прицельная дальность снаряда "Краснополь" составляет 3000…25 000 метров, масса взрывчатого вещества, в зависимости от модификации, достигает 11 кг. Снаряд является управляемым и корректируется с помощью лазерного целеуказателя.

Ранее сообщалось о том, что российские военные получили доступ к трофейным станциям спутниковой связи Starlink, оставленным ВСУ на своих позициях в результате отступления.

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Стоит отметить, что Украина получила 15 000 терминалов связи. ВСУ использует их для связи между подразделениями в условиях радиопомех и при отсутствии других средств связи, в том числе и на передовой.