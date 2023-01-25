ВСУ сами оставили их на своих позициях

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Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что отряды Донецкой народной республики захватили различные трофеи противника на оставленных ВСУ позициях. В их число вошли спутниковые терминалы Starlink.

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Военнослужащие ВСУ использовали высокотехнологичные спутниковые терминалы для обмена информацией о дислокации подразделений ВСРФ, передачи команд управления и связи. В том числе непосредственно на боевых позициях.

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск ранее сообщил, что спутниковые терминалы Starlink, поставленные Украине, являются единственной системой, которая бесперебойно работает в условиях военного конфликта. Он также заявлял, что «Россия намерена уничтожить эту систему».

Теперь же, благодаря отступлению бойцов ВСУ и смелости отрядов ДНР, российская сторона теперь имеет возможность изучить работу станций Starlink и их возможности. Не исключено, что в ближайшем будущем специалисты смогут создавать «подменные» точки сигнала, нарушая этим функционирование комплексов спутниковой связи, оставшихся в наличии у бойцов ВСУ.

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Прежде, Илон Маск сказал, что планы США по поддержке ВСУ в захвате Крыма являются жёсткой эскалацией конфликта.