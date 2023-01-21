Вес 1 кг, разрешение FHD, стерео и вывод изображения размером до 120 дюймов

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания LG Electronics представила и объявила о поступлении в продажу нового портативного проектора CineBeam Smart Portable Projector, пополнившего обширную линейку моделей премиум-класса CineBeam. Портативный проектор CineBeam Smart весом 1 кг предназначен для создания домашнего кинотеатра в любой комнате. Модель PF510Q в настоящее время доступна на сайте LG.com по цене $599. Пользователи могут наслаждаться универсальностью и портативностью проектора PF510Q - от просмотра любимого фильма до виртуальных занятий фитнесом.

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Портативный проектор Smart представляет широкий диапазон размеров изображения от небольших 30" до впечатляющих 120", обеспечивая возможность регулировки размера экрана для наилучшего соответствия предпочтениям зрителей. Разрешение Full HD позволяет пользователям смотреть фильмы или играть в видеоигры в высоком качестве. Кроме того, функция Auto Vertical Keystone регулирует вертикальную трапецеидальную коррекцию, устраняя наклоны и искажения для получения четкого изображения.

Проектор LG PF510Q совместим со стриминговыми сервисами Disney+, PrimeVideo, YouTube, AppleTV+ и другими. С помощью встроенной функции Screenshare можно осуществлять беспроводную передачу контента с устройств на Android.

Звук не менее важен, когда нужно погрузиться в просматриваемый контент. Функция Bluetooth Audio Dual Out позволяет проектору подключаться сразу к двум беспроводным динамикам для создания объёмного звучания.

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