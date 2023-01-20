В 1923 году карикатурист Х.Т. Вебстер нарисовал для газеты New York World юмористическую карикатуру, изображающую вымышленную машину 2023 года, которая будет автоматически генерировать идеи и рисовать их в виде карикатур. Она предвосхитила последние достижения в области синтеза изображений с помощью искусственного интеллекта, которые спустя столетие действительно могут автоматически создавать произведения искусства.
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Винтажная карикатура снабжена надписью "В 2023 году, когда вся наша работа будет выполняться с помощью электричества". На ней изображен художник-карикатурист, стоящий у своего чертежного стола и строящий планы общественных мероприятий, в то время как "машина идей" генерирует идеи, а "машина картинок" создает произведения искусства.
Интересно, что такое разделение труда похоже на наши сегодняшние нейронные сети. В реальном 2023 году "машина идей", скорее всего, будет большой языковой моделью типа GPT-3, а "машина картинок" больше всего похоже на модель синтеза изображений типа Stable Diffusion или Dall-E.
В 2014 году блог Paleofuture представил работы Вебстера и, в частности, эту карикатуру, отметив, что в начале 1920-х годов только 35% американцев имели дома электричество. Электричество и работающие от него устройства представляли собой радикально новый способ выполнения работы.
Cовершенствование моделей ИИ, способных создавать нарисованные от руки мультфильмы, возможно, уже не за горами. И в отличие от других прогнозов будущего начала 1900-х годов, в которых фигурировали персональные крылья и городские сети пневматических труб, это предсказание Вебстера кажется довольно близким к истине.