Компания Getty Images подала в суд на создателей инструмента искусственного интеллекта для генерации изображений за предполагаемое нарушение авторских прав.
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Во вторник сток изображений объявил о начале судебного разбирательства в Великобритании против Stability AI, утверждая, что компания "незаконно скопировала и обработала миллионы изображений, защищенных авторским правом, и связанные с ними метаданные, принадлежащие или представленные Getty Images".
По сути, Stability AI обвиняется в том, что она скопировала изображения из цифровой библиотеки Getty, не заплатив за лицензию и не выплатив компенсацию создателям изображений.
Stability AI производит Stable Diffusion, популярный инструмент для генерации искусственных изображений. Введя текстовый запрос, например, "собака лежит на солнце", Stability Diffusion генерирует уникальные изображения на основе текста. Искусственный интеллект инструмента учится создавать изображения, потребляя огромное количество изображений, найденных в Интернете, что делает его более умным и точным с течением времени.
Поскольку такие компании ИИ, генерирующие изображения, как Stability AI, DALL-E и NightCafe, полагаются на изображения и художественные стили, созданные людьми, вопрос интеллектуальной собственности является мутной и неизведанной территорией. А растущая популярность этих инструментов вывела законы об авторском праве на передний план разговора.
Что касается авторских прав на использование изображений, созданных инструментом, на сайте Stable Diffusion говорится: "Область изображений, созданных искусственным интеллектом, и авторских прав сложна и зависит от юрисдикции".