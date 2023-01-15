Об этом говорит статистика разгона 480 процессоров

Немецкое издание Igor's Lab протестировало 480 процессоров Raptor Lake и опубликовало данные о качестве кремния, которое вы можете ожидать от каждого процессоров.

реклама

Перед отправкой процессоров Raptor Lake на розничный рынок Intel проводит свою часть тестирования. Во время производства чипмейкер оценивает каждый чип и встраивает в каждый из них уникальную кривую V/F.

Кривая V/F содержит данные для каждого ядра относительно минимального напряжения, соответствующего каждой частоте. Кривая V/F, разная для каждого чипа, сообщает материнской плате, какое напряжение необходимо для определенной частоты. Некоторые производители материнских плат, например, Asus, используют эти кривые V/F для определения качества процессора и разгонного потенциала чипа.

Компания Asus встроила в материнские платы под брендами ROG Maximus и Strix функцию Silicon Prediction (SP), которая использует математическую формулу для оценки качества кремния на основе кривой V/F процессора. В результате получается число, которое говорит вам, насколько хорош процессор.

Чем выше это число, тем лучше. Методология Igor's Lab проста. Новостное издание помещает процессор Raptor Lake в Maximus Z790 Hero, загружает систему, заходит в BIOS и записывает значение SP для каждого образца.

Данные показывают, что модели Core i9 содержат самый качественный кремний из всех чипов серии Raptor Lake K. Core i9-13900KF оказался лучшим в разгоне, получив средний SP 101,1 балла из 164 протестированных образцов. Даже худший Core i9-13900KF набрал 91 балл. Core i9-13900K, который поставляется с iGPU, лишь на волосок отстал от своего собрата KF. Средний SP процессора составил 99,6 балла, что менее чем на 2% меньше, чем у Core i9-13900KF. Однако интересно то, что Core i9-13900K имеет лучший показатель SP среди всех процессоров - 114 баллов.

Core i7-13700K и Core i7-13700KF были довольно близки по качеству кремния. Дельта между двумя средними SP составила менее 1%. Как и в случае с Core i9-13900K и Core i9-13900KF, KF-вариант Core i7-13700K имеет небольшое преимущество при разгоне.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что касается Core i5-13600K и Core i5-13600KF, то здесь все было с точностью до наоборот. Обычная модель серии K имеет более высокий средний SP (81,8) по сравнению с моделью KF (78,5). Таким образом, мы видим разницу в 4%.