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По мере того, как в обществе всё больше распространялась информатизация, возрастала и важность киберпространства в боевых действиях, и нигде это не должно было быть продемонстрировано более наглядно, чем в конфликте с Россией, где её хорошо оснащенные хакерские подразделения могли перекрыть Украине доступ к электроэнергии, воде и другим важным ресурсам, нарушить ее коммуникации, уничтожить значительную часть систем и данных государственного сектора, а также сгладить путь для наземных войск к доминированию над своими украинскими «коллегами».

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В действительности, влияние кибер-операций оказалось гораздо более слабым.

Первоначальное наступление действительно сопровождалось шквалом хакерских кампаний против многих из этих целей. Но когда российские войска пересекали границу, частота этих кампаний заметно снизилась в последующие месяцы и, похоже, не обеспечила какого-либо значимого преимущества на земле.

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Этот опыт заставил многих американских наблюдателей прервать идею о том, что киберпространство теперь является полноценной сферой военных действий, сравнимой с сушей, воздухом, морем и космосом.

"Я думаю, что для вооруженных сил США, НАТО и других стран будет справедливо определить киберпространство как оперативную область. Я думаю, что она вводит в заблуждение, когда военные и гражданские руководители предполагают, что киберпространство имеет такое же значение или важность, как и другие области, и именно поэтому фраза "область" вызывает у меня определенный дискомфорт", - сказал Бейтман, бывший специалист по кибернетике в Пентагоне, работавший советником председателя Объединенного комитета начальников штабов и министра обороны по вопросам военной и кибернетической стратегии.

В первые дни СВО произошла серия атак вредоносного ПО wiper на государственный и частный сектор и взлом и вывод из строя спутников ViaSat, которые поддерживали некоторые коммуникационные возможности украинских военных.

Однако после первоначального всплеска скоординированных взломов, частота и ритм российских кибернетических атак значительно снизились: с пяти атак, зарегистрированных в первую неделю вторжения, до одного раза в неделю в октябре. А сейчас они и вовсе сошли на нет. При том каких-либо значительных результатов эти атаки не дали.

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Это также показывает, насколько сложно даже такому кибер игроку, как Россия, поддерживать подобную динамику в течение длительного времени, особенно если он продолжает выполнять ряд других приоритетных задач.

И тем более, это выглядит особенно незначительным на фоне того урона, который наносится с помощью бомб и ракет. На протяжении многих лет политики в Киеве и Вашингтоне беспокоились об уязвимости своей инфраструктуры к кибернетическим атакам.

Этот страх привел к ожиданиям того, что российское наступление принесет с собой волну разрушений критической инфраструктуры Украины и, возможно, даже США и западных стран, поддерживающих Киев, с помощью цифровых технологий. Но реальность такова, что боевые действия «на земле» остаются гораздо более быстрыми и простыми в осуществлении способами.

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Россия смогла повлиять на энергоснабжение Украины, но это было сделано не в киберпространстве, а применением авиации и артиллерии, а также, когда российские войска взяли контроль над Запорожской атомной электростанцией в марте 2022 года.

Однако, не стоит полагать, что хакерская группировка в России так бесполезна и слаба, есть несколько моментов, которые блокируют её потенциал.

Во-первых: Украина - устойчивая цель, поскольку ее лидеры потратили большую часть последнего десятилетия на укрепление кибербезопасности армии, портов, электросетей и других критически важных объектов инфраструктуры перед лицом российских кибератак после присоединения Крыма в 2014 году.

Эта защита была усилена финансовой и военной поддержкой со стороны США и Европы, а также помощью широкого круга частных компаний с глобальным охватом, таких как Microsoft, Google, StarLink и других, предоставляющих инфраструктуру, оборудование и техническую помощь. Часто эта помощь предоставляется бесплатно.

Совершенно неясно, насколько хорошо киберзащита Украины выдержала бы отсутствие такой поддержки. Например, Виктор Жора, глава Государственной службы спецсвязи Украины, в конце прошлого года сказал, что наступательный потенциал России в киберпространстве до войны был "довольно страшным", а такие атаки, как NotPetya и Industroyer, нанесли повреждения украинской инфраструктуре.

Существует еще один важный аспект кибер-операций России в военное время, который гораздо менее заметен для общественности и не основан на разрушительных усилиях - это сбор разведданных.

По оценке ГРУ ГШ ВС Украины, основными целями российских кибер-операций были шпионаж и разведка (например, получение логистической информации украинских военных). И это всё, никаких «подрывов» критических объектов, перехвата управления беспилотниками, масштабного отключения связи и всего в этом духе.

И если до этого многие полагали, что кибер-операции это стратегический глобальный ударный потенциал, который может быть столь же важен для командующего войсками, как ракетный удар или применение оружия массового поражения, то современные события показывают, как преувеличена роль киберпространства в ведении боевых действий, где победа «куётся» на земле, на море и в воздухе.