До сих пор практически все, что когда-либо строилось человечеством - от элементарных орудий труда до одноэтажных домов и самых высоких небоскребов - имело одно ключевое ограничение: земное притяжение. Однако, если некоторые ученые добьются своего, это может скоро измениться.
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"Это будут наши первые результаты в условиях микрогравитации", - говорит Ариэль Экблау, космический архитектор, основатель Инициативы по исследованию космоса Массачусетского технологического института и один из исследователей, стоящих за проектом.Процесс, разработанный группой MIT, заключается в том, что берется гибкая силиконовая кожа, по форме напоминающая деталь, которую в итоге создадут, и заполняется жидкой смолой. И силиконовая кожа, и смола являются коммерчески доступными, готовыми продуктами.
Смола чувствительна к ультрафиолетовому свету. Когда формы подвергаются ультрафиолетовой вспышке, свет проникает через кожу и реагирует со смолой. Она отвердевает и становится жесткой, превращаясь в твердую структуру. После затвердевания астронавты могут срезать кожу и извлечь деталь.
Если все пройдет успешно, МКС отправит некоторые экспериментальные детали обратно на Землю, чтобы исследователи Массачусетского технологического института провели испытания. Исследователи MIT должны убедиться, что изготовленные ими детали конструктивно надежны. После этого будут новые испытания.