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CES 2023: Представлены мониторы Lenovo Legion с заводской калибровкой, 1440p/280Гц и тонкими рамками
Lenovo представила два новых игровых монитора - Legion Y27f-30 и Legion Y27qf-30. Экран 27 дюймов формата 16:9 с ультратонкими рамками, частотой обновления до 280 Гц и временем отклика 0,5 мс.
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Среди множества ноутбуков и настольных ПК компания Lenovo также анонсировала дуэт игровых мониторов под брендом Legion. Оба монитора, названные Legion Y27f-30 и Legion Y27qf-30, отличаются сверхтонкими рамками и высокой частотой обновления. Прежде всего, оба монитора Legion Y27f-30/Y27qf-30 имеют одинаковый внешний дизайн с тонкой рамкой в 2 мм с трех сторон и большим подбородком. Помимо дисплея, на пластиковой конструкции расположены два порта HDMI 2.0, четыре порта USB 3.2 Gen 1, 1 порт USB 3.2 Gen 1, один порт DisplayPort 1.4 и 3,5 мм аудиовыход. Также есть два встроенных динамика мощностью 3 Вт.

Что касается технологии панелей, оба монитора имеют в основном схожие характеристики. Legion Y27f-30 и Legion Y27qf-30 оснащены 27-дюймовыми IPS-дисплеями 16:9 с контрастностью 1000:1, AMD FreeSync + VESA Adaptive Sync, пиковой яркостью 400 нит и временем отклика 0,5 мс MPRT. Основные различия между ними заключаются в разрешении, максимальной частоте обновления, глубине цвета и охвате цветового пространства.
Legion Y27qf-30 имеет разрешение QHD, 10-битный цвет, разогнанную частоту обновления 250 Гц и 125%/95% охват sRGB/DCI-P3 соответственно, в то время как Legion Y27f-30 имеет панель FHD с разогнанной частотой обновления 280 Гц, 8-битный цвет и 113,7%/90,6% охват sRGB/DCI-P3.И последнее, но не менее важное: Legion Y27f-30/Y27qf-30 имеют заводскую калибровку с заявленным средним значением Avg. Delta E менее 2.
Legion Y27f-30/Y27qf-30 будут доступны в апреле по цене 399 и 499 долларов США соответственно.

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#lenovo #монитор #ces 2023 #1440p #legion #qhd #monitor #леново
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