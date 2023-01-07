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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Представлен AMD RX 7700S для ноутбуков: 81000 баллов в Geekbench и 8 Гб GDDR6
Чип несколько отстаёт от RTX 3060
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Не так давно компания ASUS выпустила ноутбук TUF с конфигурацией полностью на AMD, оснащенный новейшим процессором Radeon 7000 и видеокартой Radeon RX 7000S. Теперь ноутбук появился на Geekbench, и данные показывают, что RX 7700S не набрал столько же баллов, сколько мобильная RTX 3060 в OpenCL.

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Ноутбук оснащен процессором R5 7535HS, который является преемником R5 6600HS, а в качестве видеокарты используется недавно выпущенная RX 7700S с 8 ГБ видеопамяти.Что касается оценок, то у RX 7700S показатель OpenCL составляет около 81 000 баллов, в то время как у модели RTX 3060, вышедшей на рынок 2 года назад, он может достигать 100 000 баллов. Недавно появившаяся RTX 4050 6GB тоже набирает 84 000 баллов.

GPU от AMD с суффиксом S предназначены для легких игровых лэптопов. По словам представителей AMD, новые видеокарты AMD Radeon RX 7000S максимально эффективно используют архитектуру AMD RDNA 3, обеспечивая мощную производительность как для новейших игр, так и для творчества при потреблении 100 Вт и менее. Видеокарты AMD Radeon RX 7700S поддерживают высокую частоту кадров в играх, причем прирост производительности в среднем на 29% выше, чем у предыдущего поколения.

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Что касается технических характеристик, RX 7700S оснащена 32 процессорами с 8 ГБ 128-битной памяти GDDR6, энергопотреблением до 100 Вт и производительностью 20,5 TFLOPs вычислений с одинарной точностью.

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#amd #ноутбук #ces 2023 #3060 #laptop #7700s
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