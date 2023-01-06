В этом году на выставке CES компания MSI демонстрирует новейший 4K-монитор Modern MD271UL для работы, творчества и игр.

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MSI Modern MD271UL - это 4K-монитор с гладкой, изогнутой элегантной задней крышкой. Он поддерживает 1,07 миллиарда цветов и оснащен портом Type-C с мощностью зарядки 65 Вт и поддержкой технологии Power Delivery. Частота обновления экрана составляет 75 Герц. На сайте MSI фотография продукта, изображающая заднюю крышку, показывает два порта HDMI, вход DisplayPort и разъем для наушников в дополнение к упомянутому ранее USB-C. Эксклюзивное прикладное программное обеспечение MSI Display Kit повышает продуктивность работы пользователя, а функция Eye-Q Check защищает глаза пользователя. Благодаря этому монитор можно использовать в течение долгих часов, не испытывая усталости глаз. Более подробную информацию, включая полные спецификации, MSI представит позже.

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Помимо монитора, MSI также показала новое поколение бизнес-ПК, которые, как ожидается, будут оснащены процессорами Core 13-го поколения.

MSI также выпустит новый портативный монитор для бизнеса/творчества, параметры пока не объявлены.

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