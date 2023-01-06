Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
MSI представила новый 4K-монитор: минималистичный дизайн и интерфейс USB-C
В этом году на выставке CES компания MSI демонстрирует новейший 4K-монитор Modern MD271UL для работы, творчества и игр.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI Modern MD271UL - это 4K-монитор с гладкой, изогнутой элегантной задней крышкой. Он поддерживает 1,07 миллиарда цветов и оснащен портом Type-C с мощностью зарядки 65 Вт и поддержкой технологии Power Delivery. Частота обновления экрана составляет 75 Герц. На сайте MSI фотография продукта, изображающая заднюю крышку, показывает два порта HDMI, вход DisplayPort и разъем для наушников в дополнение к упомянутому ранее USB-C. Эксклюзивное прикладное программное обеспечение MSI Display Kit повышает продуктивность работы пользователя, а функция Eye-Q Check защищает глаза пользователя. Благодаря этому монитор можно использовать в течение долгих часов, не испытывая усталости глаз. Более подробную информацию, включая полные спецификации, MSI представит позже.

реклама

Помимо монитора, MSI также показала новое поколение бизнес-ПК, которые, как ожидается, будут оснащены процессорами Core 13-го поколения.

MSI также выпустит новый портативный монитор для бизнеса/творчества, параметры пока не объявлены.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#msi #ces 2023 #monitor #4k-монитор
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самая дорогая в мире немецкая БМП оказалась небоеспособная - Министерство Обороны Германии
12
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
7
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
16
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
169
В новом проекте Aleo одна RTX 3080 Ti зарабатывает 2.66 доллара в сутки
7
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
8
СМИ: Грядущий пакет американской военной помощи Украине станет крупнейшим
8
Гибридный OLED-дисплей Samsung Flex предназначен для использования в складных устройствах
1
Инсайдер поделился результатами тестов Ryzen 7 7800X3D в ряде игр — ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X3D
14
F-35 остаётся самым спорным истребителем 5-го поколения – дозвуковой самолёт по цене 3-х Су-57
5
Какие дроны используют бойцы Украины и РФ на фронте – как китайцы зарабатывают на продаже БПЛА в СВО
+
Больше металлолома: французские AMX-10 RC едут на Украину
18
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
26
CES 2023: JBL представила TWS наушники Tour Pro 2
+
TSMC при поддержке Байдена планирует перенести все свои производства с "проблемного" острова Тайвань
8
Побег Apple в Индию ознаменовал экономический крах Запада
3
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
68
Ryzen 9 7950X3D станет самым быстрым игровым процессором 2023г и обходит Core i9-13900K до 24%
9
Джеймс Кэмерон собирается показать злых на’ви в третьем «Аватаре»
2
Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении боевых действий во время Рождества
38

Популярные статьи

Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
217
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
61
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
23
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
17
Главные игры января 2023 года
9
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
14
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
4
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
7
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 4
5
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
6

Сейчас обсуждают

Ezdiumno ru
22:57
Не войдет, а въедет. На эвакуаторе. В качестве подбитого и сгоревшего металлолома. На потеху публике. :))
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
Ezdiumno ru
22:54
Конечно дорого. Ибо Абры создавались не для войны, а для выкачивания денег из налогоплательщиков. :))
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
Ezdiumno ru
22:50
Причина нежелания поставлять Абрамсы украм одна. Не хотят, чтобы мы их изучили и научились их легко и быстро жечь. Чтобы потренировались и показали, что Абры горят так же хорошо, как Тигры горели в 43...
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
шопоголик
22:49
я читал ,у всех
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Сергей Vorvort
22:49
В РРЦ уже входят налоги, расходы ритейлера, маржа.
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
glaceauhareng
22:49
И как это связано с ЗРК и танками?
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Александр Сечков
22:49
FX самый недооцененный процессор Амд. Столько лет отстаивал позиции. Сама технология очень интересная, физический аналог SMT. А сколько гайдов для правильного разгона)))
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
qwe_123
22:48
корпус ножницами по металу резал.
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
шопоголик
22:48
Все переживали ,как ты её вкорячишь ...
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
NikeFreak
22:48
кстати есть такая мамка с 8320 и 32 озу 1866, думаю продать
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем