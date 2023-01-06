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Илон Маск - не Стив Джобс, Tesla не Apple, а ее автомобили - не следующий iPhone

На бумаге у компаний Apple и Tesla много общего. Apple не изобретала смартфон, а Tesla не изобретала электромобиль, но каждая из компаний последовала видению своих руководителей, чтобы выйти из отстающих и стать неотъемлемой частью рынка.
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На протяжении многих лет эксперты Уолл-стрит, называли Tesla компанией Apple в автомобильной промышленности; некоторые аналитики даже задавались вопросом, будет ли Tesla более ценной, чем Apple к 2030 году.

Однако в последнее время сравнения начали рассыпаться. Приобретение Маском компании Twitter и его поведение на самой платформе социальных сетей напугали инвесторов Tesla, поскольку акции компании упали на 65% в 2022 году.

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Что должно больше беспокоить инвесторов, так это то, что с каждым днем становится все менее ясно, как сама Tesla сможет оставаться конкурентоспособной на быстрорастущем рынке электромобилей, который грозит сместить компанию с пьедестала.

Иными словами, если Стив Джобс вел Apple твердой, последовательной рукой, то неустойчивый стиль руководства и крайне публичная личность Маска показывают, что у этих двух легенд технологий очень мало общего. И это огромный риск для автомобильного бизнеса Tesla, который демонстрирует признаки того, что он может не обладать такой же устойчивостью, как Apple.

Tesla не следующая Apple

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И у Apple, и у Tesla было преимущество первопроходца - еще одна причина, по которой многие аналитики любят проводить параллели между этими двумя брендами. Но между ними есть и ключевые различия.

Когда Tesla выпустила свою первую модель Roadster в 2008 году, она была одним из первых электромобилей на рынке, но ей еще предстояли годы борьбы с производственным адом и тяжелым финансовым положением. 

Когда Tesla вышла на рынок с самыми продаваемыми электромобилями, Tesla Model Y и Tesla Model 3, она занимала ведущую долю рынка в Северной Америке. 

Но это преимущество быстро сошло на нет. В 2020 году Tesla занимала 80% рынка электромобилей в США. К 2021 году доля Tesla составила 71%. В 2022 году доля сократилась до 64%. Поскольку на американском рынке наконец-то появились реальные конкуренты для Tesla, S&P Global Mobility прогнозирует, что к 2025 году ее доля на рынке сократится до 20%.

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Сокращение доли рынка не является катастрофическим для Tesla - отчасти причиной сокращения доли рынка Tesla является то, что каждый автопроизводитель будет продавать гораздо больше электромобилей. Но многие инвесторы вложились в акции Tesla, потому что рассматривали рынок EV как рынок, на котором одна компания, такая как Tesla, может занять и контролировать большую часть.

Компания Apple, выпустившая первый смартфон для массового рынка, смогла удержать свою огромную долю рынка в США, даже когда более дешевые конкуренты начали наводнять рынок. Пока неясно, сможет ли Tesla сделать то же самое.

Во-первых, автомобильная промышленность, не связанная с электромобилями, раздроблена. В 2021 году доля крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota на рынке составляла всего 10,5%, что не идет ни в какое сравнение с 55%-ной долей рынка, которую Apple занимает в США.

Автомобиль не сможет стать айфоном

Как отметил Пол Кругман в прошлом месяце в своей колонке в New York Times, одной из причин, по которой iPhone противостоит конкуренции, являются сетевые эффекты: "Все используют их продукцию, потому что все остальные используют их продукцию".

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В своём обзоре экономист Ноа Смит привел один пример сетевого эффекта Apple: Разработчики создают приложения для iOS, потому что существует большое количество пользователей приложений. Покупатели покупают iPhone, потому что существует большая и динамичная экосистема приложений.

Гораздо сложнее понять, где Tesla сможет добиться такого же симбиотического сетевого эффекта в отношении своих собственных автомобилей.

Как отмечает Смит, Tesla пыталась создать общенациональную сеть станций Supercharger, которые предлагали гораздо более быструю подзарядку, но только для владельцев Tesla. Но угроза вмешательства правительства (и обещание федерального финансирования) была достаточной, чтобы убедить Маска открыть станции подзарядки Tesla для всех владельцев электромобилей.

И хотя информационно-развлекательная система Tesla имеет несколько уникальных приложений и предлагает обновления прошивки по воздуху, ее программные предложения вряд ли заинтересуют потребителей так же, как владельцев iPhone, которые не хотят переходить на Android. 

Илон Маск - не Стив Джобс

А как насчёт генерального директора Tesla?

Илона сравнивали с Джобсом, потому что после смерти Стива Джобса СМИ нуждались в новом пророке в области технологий. Маск, казалось, подходил для этого очень хорошо. Маск более непостоянен, более рассеян и менее готов делегировать полномочия, чем кто-либо мог предвидеть в то время. 

Джобс принимал решения, которые защищали его основной продукт, iPhone, приносящий большую часть дохода, даже когда конкуренты пытались отнять у него место главного флагманского телефона.

В то время, когда Маск должен делать то же самое, он вместо этого ввязывается в бесконечные дебоши в Twitter, и все больше аналитиков кричат, что одержимость Илона твитером вредит Tesla.

Тем временем Tesla не достигла ожидаемых производственных показателей и вынуждена предлагать скидки, чтобы распродавать автомобили. И в то же время наблюдает как конкуренты выпускают новые модели с лучшими ценами, характеристиками и отзывами.

Возможно, Tesla изобрела не iPhone, а BlackBerry: смелая инновация, которая радикально изменила отрасль и создала страстную фанатскую базу. Однако, в итоге обречена видеть, как ее долю рынка занимают конкуренты.

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