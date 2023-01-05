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Люди, которые имеют в своём пользовании множество устройств на экосистеме Android, получили несколько хороших новостей на выставке CES 2023.
На ежегодной выставке технологий в Лас-Вегасе компания Google объявила о новой интересной функции Android, которая наверняка понравится тем, кто часто слушает музыку или подкасты в дороге. Она называется "непрерывное прослушивание", и идея заключается в том, что ваши песни или подкасты могут плавно переходить с одного устройства на другое в зависимости от вашего физического местоположения в течение дня.
Google не рассказал о том, как это будет работать, и даже о том, когда функция будет доступна, но привел практический пример. Очевидно, вы сможете начать подкаст в машине, продолжить его на телефоне и закончить на телевизоре с минимальным перерывом. Вы можете сделать это уже сейчас, но для этого требуется сопряжение и отсоединение телефона от различных устройств, так что новая опция призвана по максимуму сократить время переключения.
Новая техника Google будет выдавать на телефон push-уведомление с вопросом, хотите ли вы перенести аудио на новое устройство, если вы физически находитесь рядом с ним. Spotify и YouTube Music - это два приложения, которые Google намерен пока поддерживать с помощью этой функции.