На выставке потребительской электроники CSE 2023 компания Intel представила новую линейку процессоров:
- i9-13900T: 8+16 ядер, частота в турбобусте 5,3 ГГц, базовое энергопотребление 35 Вт, максимальное энергопотребление в турборежиме 106 Вт
- i7-13700T: 8+8 ядер, частота в турбобусте 4,9 ГГц, базовое энергопотребление 35 Вт, максимальное энергопотребление в турборежиме 106 Вт
- i5-13400T: 6+4 ядра, частота в турбобусте 4,4 ГГц, базовое энергопотребление 35 Вт, максимальное энергопотребление в турборежиме 82 Вт
- i3-13100T: 4+0 ядер, частота в турбобусте 4,4 ГГц, базовое энергопотребление 35 Вт, максимальное энергопотребление в турборежиме 69 Вт
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Процессоры Intel серии T мощностью 35 Вт обычно не продаются в розницу и в основном используются в коммерческих настольных ПК или продуктах «все в одном».