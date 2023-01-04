13 поколение Intel Core и RTX40 видеокарты по ценам от 850 долларов

Обычно подразделение Alienware компании Dell получает большую часть внимания, когда речь заходит об игровых ноутбуках. Но новые модели G15 и G16 с обновленным дизайном доказывают, что не нужно тратить кучу денег, чтобы получить потрясающе выглядящую систему.

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В отличие от ноутбуков Alienware, которые выглядят так, будто их доставили из космоса, последние игровые ноутбуки Dell серии G, кажется, черпают вдохновение в гаджетах из научно-фантастических фильмов 80-х годов. Вы получаете простые линии с жесткими краями и смелые двухцветные окраски с неоновыми/пастельными акцентами.

Еще одним приятным штрихом является то, как Dell расположила порты на ноутбуках серии G. Такие разъемы, как питание и HDMI 2.1, которые вам, вероятно, не придется часто переключать, находятся сзади, что помогает свести беспорядок к минимуму. По бокам расположены 3,5-мм аудиоразъем, Ethernet и два порта USB 3.2 Type-A, поэтому вы можете легко подключить периферийные устройства, такие как гарнитура, мышь или флешка.

Что касается технических характеристик, обе системы хорошо оснащены, учитывая их цену. Стоимость G15 начинается от $849 за процессор 13-го поколения Intel Core i5-13450HX, 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и несенсорный дисплей FHD с частотой 120 Гц. Вы также можете выбрать GPU серии RTX 40 от Nvidia с дополнительными опциями, такими как немного более быстрый экран с частотой 165 Гц и до 2 ТБ NVMe-накопитель

Более крупный G16 будет стоить от 1499 долларов США с тем же чипом Intel Core i5-13450HX, экраном с более высоким разрешением 165 Гц 2560 x 1600, 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и 256 ГБ памяти. Как и в случае с младшим братом, вы можете конфигурировать такие компоненты, как графический процессор, память (до 32 ГБ) или дисплей (выбрать более быстрый с частотой 240 Гц). Обе системы даже могут быть оснащены более емкими батареями на 86 Втч, если стандартные 56 Втч кажуться Вам маленькими.

Есть, правда, и минусы. Dell использует веб-камеры 720p в обеих моделях, а на дворе, тем временем, уже 2023 год.

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Ожидается, что G15 и G16 поступят в продажу в 1 квартале 2023 года. Кроме того, для тех, кто ищет конфигурации не на базе Intel, компания заявляет, что версии обеих систем с чипами AMD будут доступны немного позже во втором квартале.