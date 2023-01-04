Компания Dell представила на выставке CES 2023 модель Alienware x16 с Intel Raptor Lake-H и графическими процессорами Nvidia RTX 40 Laptop вплоть до RTX 4090

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Наряду с новыми моделями Alienware m18 и Alienware x14 R2, компания Dell также представляет новый ноутбук Alienware x16. Названный "самым премиальным игровым ноутбуком в мире", Alienware x16 получил новый корпус Lunar Silver Legend 3.0 толщиной 18,57 мм и весом 2,72 кг.

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Alienware x16 предлагает три варианта 16-дюймового дисплея: QHD+ (2560 x 1600) 165 Гц, QHD+ 240 Гц и FHD+ (1920 x 1200) 480 Гц. Все три панели поддерживают Dolby Vision HDR, имеют время отклика 3 мс, 100% цветовой охват DCI-P3 и поддерживают G-Sync. Дисплей также оснащен ИК-веб-камерой FHD для входа в систему на основе Windows Hello.

Dell предлагает несколько вариантов процессоров Intel Raptor Lake-H для Alienware x16, включая Core i7-13620H, Core i7-13700H и Core i9-13900HK. Они сочетаются с новейшими графическими процессорами Nvidia Ada RTX 40 Laptop таких моделей, как 140 W RTX 4050 6 GB, 140 W RTX 4060 8 GB, 140 W RTX 4070 8 GB, 175 W RTX 4080 12 GB и 175 W RTX 4090 16 GB.

Во всех конфигурациях Alienware x16 используется материал Element 31 на основе галлий-силиконового термоинтерфейса как для CPU, так и для GPU. По словам Dell, в конфигурациях на базе RTX 4080 и RTX 4090 используется охлаждение с помощью паровой камеры. 12-фазный VRM обеспечивает постоянное питание для поддержания максимальной производительности GPU при долгой игре.

Покупатели могут сконфигурировать Alienware x16 с вариантами оперативной памяти до 32 ГБ LPDDR5-6000 (для варианта Core i9-13900HK) и до 4 ТБ хранилища PCIe.

Также есть возможность комплектации устройства клавиатурой серии Alien X или механической клавиатурой CherryMX с ультранизким профилем, обе с RGB-подсветкой AlienFX на каждой клавише. Некоторые конфигурации также включают эффекты AlienFX для тачпада, который, по словам Dell, на 15% больше, чем у Alienware x17 R2.

За сетевые потребности отвечает карта WLAN Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 или AX1690 с Bluetooth 5.3. Все модели Alienware x16 сертифицированы для работы с Dolby Atmos.

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Alienware x16 будет доступен в 1 квартале 2023 года по цене от 3 099 долларов США. Модель начального уровня по цене от 2 149,99 долларов США будет представлена позднее. Dell также сообщила, что версия Alienware x16 со спецификациями AMD будет анонсирована во втором квартале 2023 года.