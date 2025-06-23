Представьте источник энергии, который не загрязняет планету, не требует угля или урана и даёт в миллионы раз больше энергии, чем сжигание нефти. Это не фантастика — это термоядерный синтез, тот самый процесс, который питает Солнце. Сегодня учёные со всего мира строят ИТЭР — первый в мире термоядерный реактор, способный вырабатывать больше энергии, чем потреблять. Если эксперимент удастся, человечество получит доступ к практически неисчерпаемой энергии. Но когда это произойдёт и какие препятствия ещё предстоит преодолеть?

Как работает термоядерный синтез

В отличие от ядерного распада, который используется в современных АЭС (где тяжёлые атомы урана делятся, выделяя энергию), термоядерный синтез — это слияние лёгких ядер, например, водорода. В природе это происходит внутри звёзд, где гигантское давление и температура в 15 миллионов градусов заставляют атомы водорода сталкиваться и превращаться в гелий, выделяя колоссальную энергию.

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Проблема в том, что на Земле нет такого давления, как в ядре Солнца, поэтому учёным приходится компенсировать это ещё более высокой температурой — около 150 миллионов градусов. При таких условиях вещество переходит в состояние плазмы — раскалённого ионизированного газа. Удержать его — главная инженерная задача, ведь никакой материал не выдержит прямого контакта с такой температурой.

ИТЭР: магнитная "бутылка" для плазмы

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Решение нашли ещё в середине XX века: плазму можно удерживать мощным магнитным полем, не позволяя ей касаться стенок реактора. Устройство, которое делает это, называется токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). Именно по этому принципу строится ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor) — самый масштабный научный проект современности, в котором участвуют 35 стран, включая Россию, США, Китай и ЕС.

ИТЭР — это гигантский токамак высотой с девятиэтажный дом и весом 23 000 тонн. Внутри него действуют сверхпроводящие магниты, охлаждаемые до –269°C (почти до абсолютного нуля). Они создают магнитное поле в 280 000 раз сильнее земного, удерживая плазму в вакуумной камере.

Главная цель ИТЭР — доказать, что термоядерный синтез может быть энергетически выгодным. Для этого реактор должен произвести в 10 раз больше энергии, чем потребляет — около 500 МВт при затратах в 50 МВт. Если эксперимент удастся, это станет первым шагом к коммерческим термоядерным электростанциям.

Почему так важен успех "термояда"

Одна кружка морской воды может дать столько же энергии, сколько сжигание бочки нефти. Это не преувеличение — именно так работает термоядерный синтез. Если ИТЭР и последующие реакторы докажут свою эффективность, человечество получит доступ практически к бесконечной энергии.

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Топливо, которого хватит на тысячи лет

Главное преимущество термоядерного синтеза — его топливо. В отличие от угля, нефти или урана, которые нужно добывать в шахтах и месторождениях, термоядерное топливо буквально плещется у нас под ногами. В его состав входят два химических элемента, вернее изотопа.

Дейтерий (тяжёлый изотоп водорода) добывается из обычной морской воды. Его запасы практически неисчерпаемы: в одном литре воды содержится около 33 миллиграммов дейтерия, а при сгорании он выделяет энергию, эквивалентную 300 литрам бензина.

Второй элемент - тритий. Пока что его получают в ядерных реакторах, но в будущем смогут производить прямо внутри термоядерных установок, облучая литий (которого тоже достаточно в земной коре). Учёные заявляют: "один килограмм термоядерной смеси даст столько же энергии, сколько 10 миллионов килограммов угля".

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Энергия без ядерных отходов и катастроф

Современные атомные электростанции оставляют после себя тонны радиоактивных отходов, которые остаются опасными десятки тысяч лет. Термоядерный синтез — совсем другая история. Основной "выхлоп" реакции — гелий, инертный газ, который используют в воздушных шарах и медицинском оборудовании. Его радиоактивность минимальна. Да, некоторые элементы конструкции реактора со временем накапливают радиоактивные вещества, но период их полураспада — десятки лет, а не тысячелетия, как у плутония.

Кроме того, термоядерный реактор не может "взорваться", как атомный. Если что-то пойдёт не так, плазма просто остынет, и реакция остановится. Это своеобразная газовая горелка: если убрать подачу топлива, огонь гаснет.

Возможный конец энергетическим кризисам

Ну и напоследок, ориентируясь на доклады "зелёных". Сегодня около 80% мировой энергии получают из ископаемого топлива — угля, нефти и газа. Их запасы ограничены, а сжигание приводит к выбросам CO₂ и изменению климата. Термоядерный синтез мог бы решить обе проблемы сразу. Один реактор мощностью 1 ГВт (как средняя АЭС) потребляет всего около 250 кг топлива в год. Для сравнения: угольной станции такой же мощности нужно 3 миллиона тонн угля. Нет выбросов парниковых газов. В атмосферу попадает только водяной пар.

Если технологию удастся удешевить, энергия станет настолько доступной, что её можно будет использовать даже для опреснения воды или массового производства водорода для экологичного транспорта. Но подобные доводы в современном мире звучат слишком утопично.

Когда ждать прорыва

Строительство ИТЭР началось в 2010 году, но из-за сложности проекта сроки неоднократно переносились. Первую плазму планировали получить в 2025 году, но сейчас ожидается, что эксперименты начнутся не раньше 2030-х, а в 2035 планируют зажечь первое маленькое солнце.

После ИТЭР следующим шагом станет DEMO — демонстрационная термоядерная электростанция, которая должна показать коммерческую жизнеспособность технологии. Оптимистичные прогнозы говорят, что первые промышленные реакторы появятся к 2050 году, но скептики считают, что это случится не раньше конца века.

Главные трудности

Несмотря на прогресс, остаются серьёзные проблемы:

Удержание плазмы. Даже в ИТЭР плазма будет стабильна лишь несколько минут. Для постоянной работы нужны новые материалы и системы контроля.

Тритиевое топливо. Тритий радиоактивен и редок в природе. Нужно научиться производить его внутри реактора.

Экономика. Пока термоядерная энергия слишком дорогая. Снижение стоимости — ключевая задача будущих проектов.

Энергия будущего уже строится

ИТЭР — это не просто научный эксперимент, а попытка перевернуть энергетику всего мира. Если проект удастся, человечество получит чистый, безопасный и практически неограниченный источник энергии. Пока рано говорить о точных сроках, но одно ясно: термоядерный синтез — это не вопрос "если", а вопрос "когда".