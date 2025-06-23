Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В 2035 году в ИТЭР планируют запустить термоядерную реакцию с 1000% КПД — подробности

Если эксперимент на ИТЭР докажет, что управляемый термоядерный синтез возможен, человечество впервые за всю историю может получить практически неисчерпаемый источник энергии
[ ] для раздела Блоги
+
+

Представьте источник энергии, который не загрязняет планету, не требует угля или урана и даёт в миллионы раз больше энергии, чем сжигание нефти. Это не фантастика — это термоядерный синтез, тот самый процесс, который питает Солнце. Сегодня учёные со всего мира строят ИТЭР — первый в мире термоядерный реактор, способный вырабатывать больше энергии, чем потреблять. Если эксперимент удастся, человечество получит доступ к практически неисчерпаемой энергии. Но когда это произойдёт и какие препятствия ещё предстоит преодолеть?

Как работает термоядерный синтез

В отличие от ядерного распада, который используется в современных АЭС (где тяжёлые атомы урана делятся, выделяя энергию), термоядерный синтез — это слияние лёгких ядер, например, водорода. В природе это происходит внутри звёзд, где гигантское давление и температура в 15 миллионов градусов заставляют атомы водорода сталкиваться и превращаться в гелий, выделяя колоссальную энергию.

реклама



Проблема в том, что на Земле нет такого давления, как в ядре Солнца, поэтому учёным приходится компенсировать это ещё более высокой температурой — около 150 миллионов градусов. При таких условиях вещество переходит в состояние плазмы — раскалённого ионизированного газа. Удержать его — главная инженерная задача, ведь никакой материал не выдержит прямого контакта с такой температурой.

ИТЭР: магнитная "бутылка" для плазмы

реклама



Решение нашли ещё в середине XX века: плазму можно удерживать мощным магнитным полем, не позволяя ей касаться стенок реактора. Устройство, которое делает это, называется токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). Именно по этому принципу строится ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor) — самый масштабный научный проект современности, в котором участвуют 35 стран, включая Россию, США, Китай и ЕС.

ИТЭР — это гигантский токамак высотой с девятиэтажный дом и весом 23 000 тонн. Внутри него действуют сверхпроводящие магниты, охлаждаемые до –269°C (почти до абсолютного нуля). Они создают магнитное поле в 280 000 раз сильнее земного, удерживая плазму в вакуумной камере.

Главная цель ИТЭР — доказать, что термоядерный синтез может быть энергетически выгодным. Для этого реактор должен произвести в 10 раз больше энергии, чем потребляет — около 500 МВт при затратах в 50 МВт. Если эксперимент удастся, это станет первым шагом к коммерческим термоядерным электростанциям.

Почему так важен успех "термояда"

Одна кружка морской воды может дать столько же энергии, сколько сжигание бочки нефти. Это не преувеличение — именно так работает термоядерный синтез. Если ИТЭР и последующие реакторы докажут свою эффективность, человечество получит доступ практически к бесконечной энергии. 

реклама



Топливо, которого хватит на тысячи лет

Главное преимущество термоядерного синтеза — его топливо. В отличие от угля, нефти или урана, которые нужно добывать в шахтах и месторождениях, термоядерное топливо буквально плещется у нас под ногами. В его состав входят два химических элемента, вернее изотопа.

Дейтерий (тяжёлый изотоп водорода) добывается из обычной морской воды. Его запасы практически неисчерпаемы: в одном литре воды содержится около 33 миллиграммов дейтерия, а при сгорании он выделяет энергию, эквивалентную 300 литрам бензина.

Второй элемент - тритий. Пока что его получают в ядерных реакторах, но в будущем смогут производить прямо внутри термоядерных установок, облучая литий (которого тоже достаточно в земной коре). Учёные заявляют: "один килограмм термоядерной смеси даст столько же энергии, сколько 10 миллионов килограммов угля".

реклама



Энергия без ядерных отходов и катастроф

Современные атомные электростанции оставляют после себя тонны радиоактивных отходов, которые остаются опасными десятки тысяч лет. Термоядерный синтез — совсем другая история. Основной "выхлоп" реакции — гелий, инертный газ, который используют в воздушных шарах и медицинском оборудовании. Его радиоактивность минимальна. Да, некоторые элементы конструкции реактора со временем накапливают радиоактивные вещества, но период их полураспада — десятки лет, а не тысячелетия, как у плутония.

Кроме того, термоядерный реактор не может "взорваться", как атомный. Если что-то пойдёт не так, плазма просто остынет, и реакция остановится. Это своеобразная газовая горелка: если убрать подачу топлива, огонь гаснет.

Возможный конец энергетическим кризисам

Ну и напоследок, ориентируясь на доклады "зелёных". Сегодня около 80% мировой энергии получают из ископаемого топлива — угля, нефти и газа. Их запасы ограничены, а сжигание приводит к выбросам CO₂ и изменению климата. Термоядерный синтез мог бы решить обе проблемы сразу. Один реактор мощностью 1 ГВт (как средняя АЭС) потребляет всего около 250 кг топлива в год. Для сравнения: угольной станции такой же мощности нужно 3 миллиона тонн угля. Нет выбросов парниковых газов. В атмосферу попадает только водяной пар.

Если технологию удастся удешевить, энергия станет настолько доступной, что её можно будет использовать даже для опреснения воды или массового производства водорода для экологичного транспорта. Но подобные доводы в современном мире звучат слишком утопично.

Когда ждать прорыва

Строительство ИТЭР началось в 2010 году, но из-за сложности проекта сроки неоднократно переносились. Первую плазму планировали получить в 2025 году, но сейчас ожидается, что эксперименты начнутся не раньше 2030-х, а в 2035 планируют зажечь первое маленькое солнце.

После ИТЭР следующим шагом станет DEMO — демонстрационная термоядерная электростанция, которая должна показать коммерческую жизнеспособность технологии. Оптимистичные прогнозы говорят, что первые промышленные реакторы появятся к 2050 году, но скептики считают, что это случится не раньше конца века.

Главные трудности

Несмотря на прогресс, остаются серьёзные проблемы:

  • Удержание плазмы. Даже в ИТЭР плазма будет стабильна лишь несколько минут. Для постоянной работы нужны новые материалы и системы контроля.
  • Тритиевое топливо. Тритий радиоактивен и редок в природе. Нужно научиться производить его внутри реактора.
  • Экономика. Пока термоядерная энергия слишком дорогая. Снижение стоимости — ключевая задача будущих проектов.

Энергия будущего уже строится

ИТЭР — это не просто научный эксперимент, а попытка перевернуть энергетику всего мира. Если проект удастся, человечество получит чистый, безопасный и практически неограниченный источник энергии. Пока рано говорить о точных сроках, но одно ясно: термоядерный синтез — это не вопрос "если", а вопрос "когда".

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

термоядерная энергия итэр термоядерная энергетика термояд
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
2
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
1
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
15
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
16
Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
+
Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
+
В Lada впервые в истории бренда может появиться адаптивный круиз-контроль
1
Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
+
Samsung меняет систему защиты аккумулятора в One UI 8
1
BYD представил электробус B13.b с запасом хода до 700 км
+
Китай разработал лазерное оружие, способное работать без охлаждения в пустыне Сахара
1
Иранские специалисты рассказали о новейшей ракете Kheibar Shekan со скоростью БЧ до 3 Махов
+
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
5
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
+
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
10
Cloudflare представила инструмент для борьбы с ИИ-сканерами, которые лишают сайты трафика
+
Игровой смартфон среднего класса OnePlus Nord 5 обеспечит до 144 fps в играх
+
Samsung Galaxy M36 5G готовится к выходу с защитой Gorilla Glass Victus+ и улучшенной камерой
+
Смартфоны Nova 14 от Huawei превзошли предшественников по скорости продаж
+
Reuters: США перебрасывают стратегические бомбардировщики B-2 Spirit на остров Гуам
+
Найденный в Китае череп человека-дракона принадлежит к денисовской линии
+

Популярные статьи

8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
25
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
12
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
5
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
19
Как работали гусматиковые шины и почему они исчезли
+
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
3
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+

Сейчас обсуждают

Верховный Галактион
00:25
7600Х стоит неадекватных денег? Я его продал за 30 тысяч тенге, после того как перешёл на 7800х3д
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
BazilioM
00:14
Смотрю сейчас первый сезон: скука смертная, герои стерильные - не вызывают никаких чувств, сюжет смехотворный. Лучше пересмотреть классические 3 + 3 фильма, а на эту подделку под ЗВ время не тратить.
Сериал "Андор", второй сезон - краткий обзор (субъективно)
Владимир Ляхов
23:57
Торвальдс хочет перенять опыт Гейтса - сделать Линукс своей коммерческой собственностью...
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
linux4ever
23:38
X11 это протокол как и Wayland.
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
Александра Рапацкая
23:28
14600кф выйдет с озона в 15-16, даже лучше, чем 12700к
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Александра Рапацкая
23:26
Какие 2к, какая пара зеонов? Проспись, 4060ти 2к не тянет в нативе, а хеончики тем более
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Александр Жук
23:23
Пошуршал комментарии, голубокровый сам себе противоречит постоянно
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Михаил Сидоров
23:07
Скачал первую серию, начал смотреть и удалил. Ни одного стоящего сериала по мотивам звездных войн снятых в последние годы нет. Актеры слабые, сюжет слабый. Даже в фоне смотреть скучно. И озвучку норма...
Сериал "Андор", второй сезон - краткий обзор (субъективно)
Himis
22:42
аудии мерсы бнв поршы такие: пук среньк ой
Chery Tiggo 7L впервые вошел в топ-10 самых продаваемых SUV в России
Himis
22:42
красавы! китайцы валят!
Chery Tiggo 7L впервые вошел в топ-10 самых продаваемых SUV в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем