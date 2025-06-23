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J-36 — новейший секретный истребитель НОАК 6-го поколения или технологическая мистификация

Разбираемся, что известно о предполагаемом китайском истребителе шестого поколения J-36, и какими технологиями он может обладать
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J-36. Компьютерная модель В мире военной авиации Китай давно перестал быть догоняющим. Сначала был J-20 – первый азиатский стелс-истребитель, бросивший вызов американскому F-22. Потом J-35 – палубный «невидимка» для авианосцев нового поколения. А теперь в сети всё чаще мелькает загадочный индекс J-36. Что это? Очередной технологический прорыв Пекина или просто мистификация, призванная запутать западные разведки?  

Разбираемся, что известно наверняка, а что остаётся на уровне слухов и догадок.

Откуда вообще взялся J-36

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Впервые обозначение J-36 всплыло в декабре прошлого года на китайских форумах и в ряде СМИ, включая популярный портал Topwar. Последний даже опубликовал, якобы, реальное фото самолёта с тремя двигателями, что сразу вызвало бурные споры в русскоязычном сегменте Интернета.

Порядковый номер "36" был присвоен модели из-за того, что на некоторых из фотографий предполагаемого прототипа бортовой номер судна как раз был 36.

Но вот загвоздка – официально Китай никаких заявлений не делал. Ни на авиасалонах, ни в докладах НОАК модель с  этим индексом не фигурирует. Да, в январе 2019 года доктор Ван Хайфэн, главный конструктор авиастроительной корпорации "Чэнду", объявил, что Китай начал предварительные исследования по созданию самолёта шестого поколения и предсказал, что программа будет реализована к 2035 году. Но на данный момент, вся информация, опубликованная в СМИ, как утверждается, получена из трёх источников:  

  1. Утечки с заводов Shenyang Aircraft Corporation (где делают J-35).  
  2. Спутниковые снимки с прототипами новых самолётов.  
  3. Аналитика западных экспертов, которые предполагают, что Китай уже тестирует ответ американскому NGAD 6-го поколения.

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Если верить "утечкам", J-36 – это не просто улучшенный J-35, а принципиально новая машина. Возможно, даже первый в мире истребитель 6-го поколения, который поступит в серийное производство.Фотография, как утверждается, J-36

J-36: Возможные технологии и спорные моменты

Если отбросить голые слухи и попытаться представить, каким на самом деле может быть загадочный J-36, перед нами открывается целый спектр возможностей – и немало вопросов. Китайская авиационная промышленность уже не раз удивляла мир резкими скачками в технологиях, но на этот раз всё выглядит одновременно и логично, и фантастично.

Невидимка нового поколения: как далеко зайдёт стелс?

Китайские конструкторы явно не собираются останавливаться на достигнутом с J-20 и J-35. Если J-36 – это действительно шаг в шестое поколение, то его малозаметность должна превзойти всё, что есть у конкурентов.

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Сейчас стелс-технологии упираются в физические ограничения – размеры и форму планера, покрытия, тепловую сигнатуру. Но в последние годы в Китае активно исследуются куда более радикальные методы снижения заметности. Например, эксперименты с плазменной маскировкой – технологией, которая теоретически может создавать вокруг самолёта облако ионизированного газа, рассеивающее радиолокационные волны. Пока это звучит как научная фантастика, но если где-то и попытаются воплотить такое, то нет сомнений, что это сделают именно в КНР.

Другой вариант, который упоминается в материалах о шестом поколении – адаптивные камуфляжные системы. Представьте самолёт, способный менять не только цвет, но и радиопоглощающие свойства обшивки в реальном времени, подстраиваясь под излучение радаров противника. Звучит слишком смело, подтверждений о возможности массового производства таких покрытий пока нет.

Три двигателя – гениальное решение или странный эксперимент?

Самая загадочная деталь из всех "утечек" – это трёхдвигательная компоновка. Современные истребители пятого поколения обходятся двумя двигателями – этого хватает и для сверхманёвренности, и для сверхзвукового крейсерского полёта. Зачем же третий?

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Одно из возможных объяснений – гиперзвуковые возможности. Третий двигатель может быть прямоточным, предназначенным для кратковременного разгона до скоростей выше 5 Махов или близких к ним. Китай уже демонстрировал гиперзвуковые ракеты, так почему бы не попробовать интегрировать подобные технологии в истребитель? Только зачем? Для ухода от истребителей или ракет противника? Не совсем понятно. Да и вряд ли ромбовидная схема фюзеляжа позволит управлять самолётом на таких скоростях.

Другая версия, тоже маловероятная, состоит в том, что третий двигатель может использоваться в качестве резервного для палубной авиации. Если J-36 создаётся как палубный самолёт для новых авианосцев, дополнительный двигатель может служить страховкой на случай отказа одного из основных.

Но есть и третье, самое неожиданное объяснение – энергетическая система для нового оружия. Лазеры требуют огромного количества энергии. Возможно, третий двигатель – это не столько про дополнительную тягу, сколько про генерацию электричества для перспективных систем вооружения.J-36. Рендер

Однако, то, что было принято за двигатель, вполне может оказаться силуэтом какого-либо радиоэлектронного комплекса или вообще топливным баком. То, что это двигатель можно увидеть только на рендерах.

Искусственный интеллект и управление роем БПЛА

Шестое поколение истребителей – это уже не просто самолёты, а центры управления целыми сетевыми системами. Если J-36 действительно разрабатывается, он почти наверняка будет рассчитан на работу в связке с беспилотниками. Такую задумку уже реализуют у нас с Су-57 и С-70 "Охотник". Подобные системы тестируют и американцы.ПАК ФА и С-70 "Охотник". Совместный полёт 

Представьте себе ситуацию: в воздух поднимается J-36, а вокруг него – рой из 5-10 беспилотников типа GJ-11. Сам истребитель остаётся в относительной безопасности, а дроны принимают на себя первый удар, ведут разведку, атакуют наземные цели. При этом управление всей этой группой может быть частично или полностью автоматизировано – ИИ уже сейчас способен анализировать воздушную обстановку гораздо быстрее человека. Хоть это и похоже на описание миссии из новой Call of duty, технологии управления роем дронов активно развиваются.Ударный БПЛА НОАК GJ-11

И здесь возникает философский вопрос: а нужен ли тогда вообще пилот в кабине? Китайские разработчики, судя по всему, пока не готовы полностью доверить ИИ воздушный бой. Скорее всего, J-36 (если он существует) будет гибридной системой, в которой пилот принимает ключевые решения, а искусственный интеллект берёт на себя более стандартные задачи.

Вооружение: от гиперзвуковых ракет до лучевого оружия

Что касается вооружения, то здесь разброс ещё сильнее. С одной стороны, J-36 наверняка унаследует всё лучшее от J-20 и J-35: дальнобойные ракеты PL-15 и PL-17, которые могут посоревноваться с нашими Р-37, PL-10 для ближнего боя и современные бомбы с лазерным наведением.

Но если это действительно самолёт нового поколения, стоит ожидать чего-то более революционного. Например:  

  • Гиперзвуковые ракеты воздушного базирования. Китай уже испытывает такие системы, и их интеграция в истребитель станет настоящим прорывом.
  • Лазерные установки для самообороны. Но не огромные наземные комплексы, а компактные системы, способные сбивать ракеты на подлёте.
  • Электромагнитное оружие. Пока это звучит как фантастика, но импульсные системы, выводящие из строя электронику врага, могут стать реальностью раньше, чем мы думаем.

Почему Китай молчит? Стратегия секретности

Если J-36 действительно разрабатывается, отсутствие официальной информации вполне объяснимо. Китайская военная машина любит держать карты при себе до последнего момента. Вспомните историю с J-20: первые слухи появились в 2009 году, первые размытые фото – в 2010, а официально самолёт показали только в 2016. Причём даже тогда многие характеристики держались в секрете.

Возможно, с J-36 происходит то же самое. Китайские инженеры учатся на ошибках американцев: F-35 разрабатывался в режиме максимальной открытости, и в результате все его недостатки стали достоянием общественности ещё до принятия на вооружение. Пекин явно не хочет повторять этот опыт.

А если это всё фейк?

Конечно, нельзя исключать и более прозаичный вариант: J-36 – это мистификация или ошибочная интерпретация данных.

Фото с тремя двигателями может быть экспериментальным прототипом, не имеющим отношения к боевым самолётам. Обозначение J-36 может быть внутренним индексом какого-то вспомогательного проекта, который журналисты ошибочно приняли за новый истребитель.  

Кроме того, утечки могут быть частью информационной войны– Китай иногда намеренно "подбрасывает" ложные данные, чтобы заставить конкурентов тратить ресурсы на ответ несуществующей угрозе.

Что будет дальше?

Если J-36 – реальный проект, то в ближайшие годы мы должны увидеть косвенные подтверждения. Например, новые спутниковые снимки с китайских аэродромов или патенты на авиационные технологии. Да и западные разведки уж точно не оставят такой проект без внимания.

Скорее всего, официальный анонс (если он вообще будет) состоится не раньше 2027 года – к столетию НОАК. Но если к 2030 году никаких внятных доказательств не появится, значит, J-36 так и останется красивой легендой, порождённой смесью слухов, домыслов и стратегической дезинформации.  

Между мифом и технологическим прорывом

Пока J-36 находится в странном промежуточном состоянии – ещё не подтверждён, но пока и не опровергнут.

С одной стороны, его появление было бы логичным шагом для Китая, который явно намерен лидировать в авиационных технологиях. С другой – создание истребителя шестого поколения требует таких ресурсов, что даже США пока не готовы похвастаться готовой машиной.

Остаётся лишь ждать и анализировать. В современной гонке вооружений правда часто оказывается где-то посередине между официальными заявлениями и конспирологическими теориями.

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