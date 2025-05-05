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AnLesha
Представлена новая технология передачи данных через воду, грунт и бетон
Правда, скорость передачи данных оставляет желать лучшего.

Британская компания CSignum представила инновационную беспроводную систему связи, которая использует низкочастотные электромагнитные поля для передачи информации через воду, лёд, землю и бетон. Эта технология превосходит традиционные акустические методы, обеспечивая более стабильную связь между подводными и наземными устройствами.

Как это работает?

Система поддерживает двустороннюю передачу данных, соединяя подводные или подземные датчики с наземным оборудованием. В зависимости от условий и наличия акустического шлюза, сигнал может передаваться на расстояния от 100 метров до 2 километров со скоростью до 400 бит/с.

Сферы применения

Разработка особенно перспективна для интернета подводных вещей (IoUT). Компания также предлагает облачную платформу CSignum Cloud, которая интегрируется с беспроводной инфраструктурой для удалённого мониторинга.

Технология уже используется в Великобритании, ЕС и США для:

  • Контроля качества водных ресурсов
  • Соблюдения экологических норм
  • Диагностики состояния судов
  • Защиты подводных коммуникаций

Это решение открывает новые возможности для подводной и подземной связи, устраняя ограничения традиционных методов.

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#технологии
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