Британская компания CSignum представила инновационную беспроводную систему связи, которая использует низкочастотные электромагнитные поля для передачи информации через воду, лёд, землю и бетон. Эта технология превосходит традиционные акустические методы, обеспечивая более стабильную связь между подводными и наземными устройствами.
Как это работает?
Система поддерживает двустороннюю передачу данных, соединяя подводные или подземные датчики с наземным оборудованием. В зависимости от условий и наличия акустического шлюза, сигнал может передаваться на расстояния от 100 метров до 2 километров со скоростью до 400 бит/с.
Сферы применения
Разработка особенно перспективна для интернета подводных вещей (IoUT). Компания также предлагает облачную платформу CSignum Cloud, которая интегрируется с беспроводной инфраструктурой для удалённого мониторинга.
Технология уже используется в Великобритании, ЕС и США для:
- Контроля качества водных ресурсов
- Соблюдения экологических норм
- Диагностики состояния судов
- Защиты подводных коммуникаций
Это решение открывает новые возможности для подводной и подземной связи, устраняя ограничения традиционных методов.