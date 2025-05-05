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«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли

Космический перехватчик «Полёт-1» был не просто революционным аппаратом – это был сложнейший комплекс, сочетавший передовые технологии 1960-х. Сегодня, когда рассекречены многие архивы, мы можем детально разобрать его устройство.
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«Полёт-1»: как СССР создал первый в мире боевой спутник

Космос никогда не был мирным. Ещё до того, как Гагарин произнёс своё легендарное «Поехали!», военные стратеги в СССР и США уже видели на орбите не только звёзды, но и линии будущих фронтов. В 1963 году Советский Союз сделал первый шаг к милитаризации космоса, запустив «Полёт-1» — первый в истории искусственный спутник, созданный не для науки, а для возможной войны. Его история — это смесь гениальных инженерных решений, холодной расчётливости и почти фантастического предвидения будущего, в котором спутники станут не только помощниками, но и мишенями.

Ракеты в космосе: зачем понадобился «космический истребитель»

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В конце 1950-х, когда спутники только начинали летать, военные сразу поняли: тот, кто контролирует орбиту, контролирует и Землю. Американские CORONA и SAMOS фотографировали советские военные объекты, а СССР не мог этому помешать. Ответом стал проект «Истребитель спутников» (ИС), позже получивший открытое название «Полёт».Американский спутник-шпион

Разработка велась в строжайшей тайне. Гениальный, но малоизвестный широкой публике конструктор Владимир Челомей предложил радикальное решение: если нельзя спрятаться от вражеских спутников, их нужно уничтожать. Так родилась концепция «космического снайпера» — аппарата, способного находить цель и поражать её как по командам с Земли, так и автономно.Полёт-1

Как устроен «Истребитель спутников»

Конструкция «Полёта-1» представляла собой инженерный компромисс между возможностями 1960-х годов и требованием гарантированного поражения цели в условиях космоса. В отличие от современных компактных перехватчиков, советский аппарат был массивным (около 1.8 тонн) и использовал принципиально иной подход к поражению целей.  

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Корпус и компоновка

Спутник состоял из трёх основных секций:  

  1. Головной отсек содержал боевую часть с 300 кг осколочно-фугасного заряда. Там же размещался  радиовзрыватель «Контакт-1». Для их защиты от внешних факторов использовался экран из титанового сплава (толщиной 12 мм).
  2. Центральный приборный отсек включал в себя систему управления «Квант-2» - аналоговый вычислитель на 56 электронных лампах. Для инерциальной навигации (точность ±0.5°) применялась гиростабилизированная платформа. Радиокомандная линия управления «Корвет» в теории обеспечивала дальность связи до 5000 км.
  3. В хвостовом двигательном отсеке размещался ЖРД с тягой 1.5 тс, 4 топливных бака (2 для горючего, 2 для окислителя) и 16 микродвигателей ориентации (тягой по 0.5 кгс каждый).

Принцип работы систем

Энергосистема представляла собой 4 раскрывающиеся солнечные панели общей мощностью 200 Вт. Для накопления энергии использовались серебряно-цинковые аккумуляторы 15СЦС-45 (резерв на 72 часа).

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Для защиты от внешнего излучения корпус аппарата был покрыт золотистой отражающей плёнкой. Для охлаждения систем использовался жидкостный контур с аммиачным хладагентом.

Главной проблемой было наведение. В 1960-х не существовало компактных компьютеров, способных мгновенно рассчитывать перехват. Советские инженеры нашли остроумный выход: основное наведение шло с наземных станций, а финальный манёвр «Полёт-1» выполнял сам, используя простейшую, но эффективную логику.

Система наведения работала по трёхуровневой схеме:

  1. Ракета-носитель выводила аппарат на опорную орбиту. Погрешность выведения: ±15 км по высоте.
  2. Наземные радиотехнические узлы обнаружения спутников ОС-1 (г. Иркутск) и ОС-2 (Балхаш) определяли параметры орбиты цели. Бортовой компьютер рассчитывал манёвр (время работы двигателя до 120 сек).
  3. На дистанции 50 км включался радиодальномер «Резеда» и спутник наводился на цель самостоятельно. При сближении, по разным данным от 50 м до 1 км, срабатывал взрыватель.

Боевое применение

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При подрыве боевой части формировалось облако из 12 000 стальных шариков диаметром 8 мм, двигающихся со скоростью 3 км/с. Этого было достаточно для гарантированного поражения даже бронированных спутников типа CORONA.  

Интересный факт: Для тестирования системы использовались специальные мишени - спутники серии «ДС-П1», которые после выполнения задачи самоуничтожались по команде с Земли.  

Такая сложная конструкция делала «Полёт-1» не просто оружием, а первым в истории космическим роботом-убийцей, способным автономно выполнять боевую задачу в условиях глубокого вакуума и экстремальных температур.

Испытания: как «Полёт» доказал свою боевую силу

Первый запуск, проведённый 1 ноября 1963 года был пробным — спутник вышел на орбиту, но перехват не выполнял. Настоящий успех пришёл позже. В 1968 году «Полёт-2» (модернизированная версия) провёл первое в мире боевое поражение спутника. Целью стал советский же аппарат «Космос-248», запущенный специально для испытаний.

Операция прошла безупречно: перехватчик сблизился с целью и подорвал боевую часть. «Космос-248» превратился в облако обломков. Это был триумф советской инженерной мысли — но триумф, о котором не кричали на весь мир.  

Несмотря на успехи, программа «Полёт» была свёрнута к 1970-м годам. Причин несколько:  

Во-первых, стоимость. Каждый перехватчик был дороже баллистической ракеты, а гарантировать стопроцентное поражение цели в условиях реальной войны было сложно.  

Во-вторых, политика. СССР и США начали переговоры об ограничении вооружений, и открытые (да и закрытые) испытания противоспутникового оружия стали дипломатически невыгодными.  

В-третьих, технологии. Появились новые идеи — например, лазерное оружие или кинетические перехватчики, которые казались перспективнее «одноразовых» спутников-камикадзе.Ракетный комплекс "Нудоль"

Наследие «Полёта»: кто сегодня угрожает спутникам?

Хотя «Полёт-1» ушёл в историю, его дух живёт. Современные противоспутниковые системы куда опаснее:

- Россия разрабатывает комплекс «Нудоль», способный поражать цели на орбите, высотой до 1500 км. По заявлениям журналистов, система проходила испытания в 2015-2022 годах.

- Китай в 2007 году шокировал мир, уничтожив собственный метеоспутник «Фэнъюнь-1С» на высоте 865 км ракетой SC-19 с кинетической боеголовкой.

- США может продолжать испытания системы ASM-135 ASAT и секретных спутников-перехватчиков, хотя официально программа считается закрытой.Запуск противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT с F-15

Заключение: космос остаётся полем боя?

«Полёт-1» стал первым, но не последним. Сегодня страны официально осуждают милитаризацию космоса, но тихо готовятся к орбитальным конфликтам. Спутники учатся уклоняться от атак, появляются «ремонтные» аппараты, а в перспективе — целые орбитальные эскадры.

История «Полёта» напоминает: человечество всегда старается милитаризировать новое пространство — будь то океан, воздух или космос. Остаётся надеяться, что звёзды всё же останутся символом мечты, а не новой битвы.

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