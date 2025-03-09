Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц

Коммерческая уловка или прорыв в мышлении ИИ? Кажется, цена на виртуальные докторские степени теперь в разы выше, чем на рабочее время реальных ученых. Разбираемся
[ ] для раздела Блоги
+
+

Мозги в аренду - на что способен ИИ уровня доктора наук от OpenAI

В индустрии искусственного интеллекта появилось новое модное словечко: «ИИ уровня доктора наук». Согласно сообщению The Information, компания OpenAI, возможно, планирует выпустить несколько специализированных продуктов на основе ИИ, в том числе с ежемесячной оплатой в размере 20 000 долларов, ориентированных на поддержку «исследований уровня доктора наук».

Сообщается, что среди других запланированных «ИИ-агентов» — помощник «высокооплачиваемого специалиста в области образования» с ежемесячной оплатой в размере 2000 долларов и агент-разработчик программного обеспечения с ежемесячной оплатой в размере 10 000 долларов.

реклама



OpenAI еще не подтвердила эти цены, но ранее упоминала возможности искусственного интеллекта уровня PhD. Итак, что именно представляет собой "искусственный интеллект уровня PhD"?

Ph.D (Doctor of Philosophy) – международная аббревиатура, характеризующая научную степень. В США означает последнюю ступень образования, поэтому переводится на русский в значении «доктор наук».

Этот термин относится к моделям, которые предположительно выполняют задачи, требующие знаний уровня PhD. К ним относятся ИИ-агенты, проводящие передовые исследования, пишущие и отлаживающие сложный код без участия человека и анализирующие большие наборы данных для создания всеобъемлющих отчетов. Ключевым утверждением является то, что эти модели могут решать проблемы, которые обычно требуют многолетней специализированной академической подготовки.

реклама



Такие компании, как OpenAI, основывают свои заявления о «докторантуре» на результатах конкретных тестов. Например, модели серии o1 от OpenAI, как сообщается, хорошо справляются с научными, программистскими и математическими тестами, показывая результаты, сравнимые с результатами докторантов.

Инструмент Deep Research, который может генерировать научные статьи с цитатами, набрал 26,6% баллов в «Последнем экзамене человечества» — комплексной оценке, охватывающей более 3000 вопросов по более чем 100 темам.

Последнее достижение OpenAI в этой области — модели o3 и o3-mini, о которых было объявлено в декабре. Эти модели основаны на семействе o1, выпущенном ранее в прошлом году. Как и в случае с o1, в моделях o3 используется то, что OpenAI называет «внутренним диалогом» — метод имитации рассуждений, при котором модель проходит через внутренний диалог и итеративно прорабатывает проблемы, прежде чем представить окончательный ответ.

Этот подход, по-видимому, отражает то, как исследователи-люди тратят время на обдумывание сложных проблем. По данным OpenAI, чем больше времени вы тратите на вычисления во время логического вывода, тем лучше вы получаете ответы. Итак, вот ключевой момент: за 20 000 долларов клиент, предположительно, покупает много времени на обдумывание сложных задач для модели ИИ.

реклама



По данным OpenAI, o3 набрал рекордное количество баллов - 87,5% в тесте визуального мышления ARC-AGI, что сопоставимо с результатами человека при пороге в 85%. Модель также набрала 96,7% баллов на экзамене American Invitational Mathematics 2024 года, пропустив всего один вопрос, и 87,7% баллов на экзамене GPQA Diamond, который содержит вопросы по биологии, физике и химии для выпускников.

В тесте Frontier Math от EpochAI модель o3 решила 25,2% задач, в то время как ни одна другая модель не смогла решить более 2% заданий, что говорит о скачке в математических способностях по сравнению с предыдущей версией.

Откуда такая цена на ИИ-бота?

В идеале потенциальное применение  ИИ-модели уровня доктора наук могло бы включать анализ данных медицинских исследований, поддержку моделирования климата и выполнение рутинных аспектов исследовательской работы.

Высокие цены, о которых сообщает The Information, если они верны, говорят о том, что OpenAI считает, что эти системы могут быть полезны для бизнеса. Издание отмечает, что SoftBank, инвестор OpenAI, обязался потратить 3 миллиарда долларов на агентские продукты OpenAI только в этом году, что свидетельствует о значительном интересе бизнеса, несмотря на затраты.

реклама



В то же время OpenAI сталкивается с финансовыми трудностями, которые могут повлиять на её стратегию ценообразования. Сообщается, что в прошлом году компания потеряла около 5 миллиардов долларов, покрывая операционные расходы и другие затраты, связанные с предоставлением своих услуг.

Новости о планах OpenAI по установлению заоблачных цен появились после нескольких лет предоставления относительно доступных сервисов ИИ, которые приучили пользователей ожидать больших возможностей по относительно низкой цене. ChatGPT Plus по-прежнему стоит 20 долларов в месяц, а Claude Pro — 30 долларов в месяц, и оба этих тарифа — лишь малая часть предлагаемых корпоративных тарифов. Даже подписка ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц относительно невелика по сравнению с новыми тарифами. Вопрос о том, будет ли разница в производительности между этими тарифами соответствовать их тысячекратной разнице в цене, остаётся открытым.

Ограничения "искусственных мозгов"

Несмотря на высокие результаты, эти модели имитации рассуждений по-прежнему сталкиваются с конфабуляциями — случаями, когда они генерируют правдоподобную, но неверную с точки зрения фактов информацию. Это по-прежнему является серьёзной проблемой для исследовательских приложений, где точность и надёжность имеют первостепенное значение. Ежемесячные инвестиции в размере 20 000 долларов поднимают вопрос о том, могут ли организации доверять этим системам, чтобы не допускать ошибок в исследованиях с "высокими ставками".

В ответ на эту новость несколько человек пошутили в социальных сетях, что компании могли бы нанять настоящего ученого гораздо дешевле. «На случай, если вы забыли, — написал разработчик xAI Хиу Фам, — большинству докторов, включая самых ярких звёзд, которые могут выполнять работу намного лучше, чем любые современные LLM, не платят 20 тысяч долларов в месяц».

Несмотря на то, что эти системы демонстрируют высокие показатели в определённых тестах, термин «уровень доктора наук» остаётся в основном маркетинговым. Эти модели могут обрабатывать и синтезировать информацию с впечатляющей скоростью, но остаются вопросы о том, насколько эффективно они могут справляться с творческим мышлением, интеллектуальным скептицизмом и оригинальными исследованиями, которые характерны для работы на уровне доктора наук. С другой стороны, они никогда не устанут и не нуждаются в сне и еде, и, скорее всего, со временем их возможности будут расширяться, а стоимость снижаться.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

openai openai o3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
140
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
117
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники научились корректировать данные FARM в жёстких дисках Seagate
+
Tecno представила смартфоны серии Camon 40
2
В российских магазинах появились финские часы Suunto Ocean для спорта и дайвинга
7
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
2
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
Оптический чип на 100 ГГц может изменить будущее мобильных сетей 5G и 6G
1
В XDA рассказали о 5 ситуациях, в которых не стоит покупать комплектующие для ПК на вторичном рынке
1
Великобритания и Италия создадут крупнейший завод по производству тритиевого топлива
+
Новые способы обмана от мошенников
+
Россия поставит Индии улучшенные и более мощные двигатели для ремоторизации танков Т-72
+
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
+
Один из участников Battlefield Labs продемонстрировал геймплей на своём Twitch-канале
1
Названа стоимость всех версий Mitsubishi Outlander 2025 в США
+
Вышел MagicBook Pro14 Moonlight White Touch Edition с процессорами Intel Core Ultra 2 поколения
+
Большой скачок качества FSR 4 является достижением AMD и Sony
12
По Resident Evil готовится новый фильм, премьера запланирована на 18 сентября 2026 года
+
В России восстановили одну из крупнейших станций РЖД, упразднённую после распада СССР
+
Take-Two Interactive подает в суд на сайт для накрутки валюты в GTA Online
4
Исследование показывает, что добыча воды на Луне проще, чем ожидалось
+
Работа RTX 5090 может вызывать нагрев кабеля питания до 150°C
7

Популярные статьи

История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
17
"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
1
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
1
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
+
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
+

Сейчас обсуждают

Va De
21:39
SanDisk лучший!!цена/качество/фичи ... Всеже он всегда был лидером в производстве флэшек и ssd... А самсунг ну что самсунг.. Он хорош.. Ведь всеже он сам по себе является изготовителем чипов памяти.. ...
WD уходит с рынка SSD и передает производство в руки Sandisk
Ренбокот
21:37
Это грамотные ребята, но даже они не поняли, почему кабель нагрелся, оксидная пленка это лишь предположение, опять же она образуется во влажной среде, которой в доме нет. Короче Нвидиа это треш, сгори...
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
Максим Рыбаков
21:36
Это же очевидно. Как вижу статью про бокс и плойку - 99% данте))
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
slikts
21:34
Это было самого начало понятно!
Илон Маск пообещал не отключать Starlink на Украине
Китя
21:30
Ага получается что 6900xt менять на 9070xt смысла вообще нет. а прошло 5 лет. минусе чтобы мать твоя сдохла от спида.
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
Nvidia&Intel Hater
21:26
Насчет мозга вы погорячились.тут он как у амебы ).Такое ощущение ,что с приходом весны все местные пациенты,кто стояли на учете в ПНД,прекратили пить назначенные врачами препараты
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
En-Taro Adun
21:24
Да какие блин войны, руководство АМД с нвидиа одна шайка, конкуренция там чисто номинальная
Большой скачок качества FSR 4 является достижением AMD и Sony
Денис Москаленко
21:21
Я пернул Полезная информация, а в 26 году начнут с27 разрабатывать, прикиньте
Samsung начала разработку и тестирование Galaxy S26 Ultra
Alex_Caesar
21:13
Игра отличная, обзорщики видеокарт тупые
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
PanzerK
20:59
И где же вы там увидели толк? Если в большинстве случаев связка CrossFireX выступает на уровне одиночной видеокарты с GDDR5 памятью... половина тестов и игр отказались работать с CrossFireX , а там гд...
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем