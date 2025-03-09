Мозги в аренду - на что способен ИИ уровня доктора наук от OpenAI

В индустрии искусственного интеллекта появилось новое модное словечко: «ИИ уровня доктора наук». Согласно сообщению The Information, компания OpenAI, возможно, планирует выпустить несколько специализированных продуктов на основе ИИ, в том числе с ежемесячной оплатой в размере 20 000 долларов, ориентированных на поддержку «исследований уровня доктора наук».

Сообщается, что среди других запланированных «ИИ-агентов» — помощник «высокооплачиваемого специалиста в области образования» с ежемесячной оплатой в размере 2000 долларов и агент-разработчик программного обеспечения с ежемесячной оплатой в размере 10 000 долларов.

реклама





OpenAI еще не подтвердила эти цены, но ранее упоминала возможности искусственного интеллекта уровня PhD. Итак, что именно представляет собой "искусственный интеллект уровня PhD"?

Ph.D (Doctor of Philosophy) – международная аббревиатура, характеризующая научную степень. В США означает последнюю ступень образования, поэтому переводится на русский в значении «доктор наук».

Этот термин относится к моделям, которые предположительно выполняют задачи, требующие знаний уровня PhD. К ним относятся ИИ-агенты, проводящие передовые исследования, пишущие и отлаживающие сложный код без участия человека и анализирующие большие наборы данных для создания всеобъемлющих отчетов. Ключевым утверждением является то, что эти модели могут решать проблемы, которые обычно требуют многолетней специализированной академической подготовки.

реклама





Такие компании, как OpenAI, основывают свои заявления о «докторантуре» на результатах конкретных тестов. Например, модели серии o1 от OpenAI, как сообщается, хорошо справляются с научными, программистскими и математическими тестами, показывая результаты, сравнимые с результатами докторантов.

Инструмент Deep Research, который может генерировать научные статьи с цитатами, набрал 26,6% баллов в «Последнем экзамене человечества» — комплексной оценке, охватывающей более 3000 вопросов по более чем 100 темам.

Последнее достижение OpenAI в этой области — модели o3 и o3-mini, о которых было объявлено в декабре. Эти модели основаны на семействе o1, выпущенном ранее в прошлом году. Как и в случае с o1, в моделях o3 используется то, что OpenAI называет «внутренним диалогом» — метод имитации рассуждений, при котором модель проходит через внутренний диалог и итеративно прорабатывает проблемы, прежде чем представить окончательный ответ.

Этот подход, по-видимому, отражает то, как исследователи-люди тратят время на обдумывание сложных проблем. По данным OpenAI, чем больше времени вы тратите на вычисления во время логического вывода, тем лучше вы получаете ответы. Итак, вот ключевой момент: за 20 000 долларов клиент, предположительно, покупает много времени на обдумывание сложных задач для модели ИИ.

реклама





По данным OpenAI, o3 набрал рекордное количество баллов - 87,5% в тесте визуального мышления ARC-AGI, что сопоставимо с результатами человека при пороге в 85%. Модель также набрала 96,7% баллов на экзамене American Invitational Mathematics 2024 года, пропустив всего один вопрос, и 87,7% баллов на экзамене GPQA Diamond, который содержит вопросы по биологии, физике и химии для выпускников.

В тесте Frontier Math от EpochAI модель o3 решила 25,2% задач, в то время как ни одна другая модель не смогла решить более 2% заданий, что говорит о скачке в математических способностях по сравнению с предыдущей версией.

Откуда такая цена на ИИ-бота?

В идеале потенциальное применение ИИ-модели уровня доктора наук могло бы включать анализ данных медицинских исследований, поддержку моделирования климата и выполнение рутинных аспектов исследовательской работы.

Высокие цены, о которых сообщает The Information, если они верны, говорят о том, что OpenAI считает, что эти системы могут быть полезны для бизнеса. Издание отмечает, что SoftBank, инвестор OpenAI, обязался потратить 3 миллиарда долларов на агентские продукты OpenAI только в этом году, что свидетельствует о значительном интересе бизнеса, несмотря на затраты.

реклама





В то же время OpenAI сталкивается с финансовыми трудностями, которые могут повлиять на её стратегию ценообразования. Сообщается, что в прошлом году компания потеряла около 5 миллиардов долларов, покрывая операционные расходы и другие затраты, связанные с предоставлением своих услуг.

Новости о планах OpenAI по установлению заоблачных цен появились после нескольких лет предоставления относительно доступных сервисов ИИ, которые приучили пользователей ожидать больших возможностей по относительно низкой цене. ChatGPT Plus по-прежнему стоит 20 долларов в месяц, а Claude Pro — 30 долларов в месяц, и оба этих тарифа — лишь малая часть предлагаемых корпоративных тарифов. Даже подписка ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц относительно невелика по сравнению с новыми тарифами. Вопрос о том, будет ли разница в производительности между этими тарифами соответствовать их тысячекратной разнице в цене, остаётся открытым.

Ограничения "искусственных мозгов"

Несмотря на высокие результаты, эти модели имитации рассуждений по-прежнему сталкиваются с конфабуляциями — случаями, когда они генерируют правдоподобную, но неверную с точки зрения фактов информацию. Это по-прежнему является серьёзной проблемой для исследовательских приложений, где точность и надёжность имеют первостепенное значение. Ежемесячные инвестиции в размере 20 000 долларов поднимают вопрос о том, могут ли организации доверять этим системам, чтобы не допускать ошибок в исследованиях с "высокими ставками".

В ответ на эту новость несколько человек пошутили в социальных сетях, что компании могли бы нанять настоящего ученого гораздо дешевле. «На случай, если вы забыли, — написал разработчик xAI Хиу Фам, — большинству докторов, включая самых ярких звёзд, которые могут выполнять работу намного лучше, чем любые современные LLM, не платят 20 тысяч долларов в месяц».

Несмотря на то, что эти системы демонстрируют высокие показатели в определённых тестах, термин «уровень доктора наук» остаётся в основном маркетинговым. Эти модели могут обрабатывать и синтезировать информацию с впечатляющей скоростью, но остаются вопросы о том, насколько эффективно они могут справляться с творческим мышлением, интеллектуальным скептицизмом и оригинальными исследованиями, которые характерны для работы на уровне доктора наук. С другой стороны, они никогда не устанут и не нуждаются в сне и еде, и, скорее всего, со временем их возможности будут расширяться, а стоимость снижаться.