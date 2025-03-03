МиГ-1.44 — это один из самых амбициозных и секретных проектов в истории советского и российского авиастроения. Разработанный в конце 1980-х - начале 1990-х годов, этот истребитель пятого поколения, поднявшись в небо лишь дважды, стал символом стремления России к созданию высокотехнологичных боевых самолётов.

МиГ-1.44: пионер пятого поколения

реклама





В 70-е советские ВВС имели на вооружении в основном самолёты 3-го поколения, и до их полноценной замены на 4-е поколение было ещё далеко, а военное руководство СССР уже поставило инженерам задачу разработать проект «истребителя будущего» или, если быть точнее, 90-х годов.

В 1979 году конструкторы взялись за дело, проект многофункционального истребителя получил название «И-90» (сокращённо от «истребитель 90-х годов»). Примечательно, что Советский Союз выступил пионером в разработке самолётов 5-го поколения. Американская платформа Advanced Tactical Fighter, которая впоследствии получила название F-22 Raptor, начала свой путь на 4 года позже. F-22 Raptor

Тактико-техническое задание на новый истребитель было окончательно сформировано в 1983-м, определились со схемой и требуемым оборудованием самолёта. За проект на конкурсной основе взялись КБ Сухого и ОКБ МиГ. В результате победу одержали «Микояновцы», их наработки оказались более перспективными и экономичными.

реклама





Разработка непосредственно «Изделия-1.44» стартовала в 1986 году под руководством Михаила П. Симонова. В это время мир авиации переживал значительные изменения. Создавались новые технологии по уменьшению радиолокационной заметности (стелс), совершенствовались системы управления огнём и силовые установки, а планеры самолётов становились всё более манёвренными. Для того чтобы «идти в ногу со временем» СССР было необходимо создание истребителей, способных конкурировать на международной арене.

Советский Союз, имея серьёзные наработки и стремясь сохранить свои позиции в области военной авиации, инициировал проект «МФИ», который должен был стать ответом на западные разработки: американский F-22 Raptor и европейский Eurofighter Typhoon. Важным аспектом являлось создание многофункционального самолёта, который мог бы противостоять как воздушным, так и наземным целям.

реклама





Требования к проекту многофункционального фронтового истребителя (МФИ) предъявлялись серьёзные: сверхманёвренность, сверхзвуковая скорость без форсажа, низкая заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, более совершенное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО). Т.е. самолёт должен был удовлетворять всем современным требованиям к самолётам 5-го поколения.

Разработка

Первоначально проект носил название «МиГ-1.42», но позже был переименован в МиГ-1.44. Первый прототип был готов уже через 5 лет - в 1991-м. Ещё через 9 лет, 29 февраля 2000 года на аэродроме в Жуковском, состоялся его дебютный полёт. Самолётом управлял Герой России В. Горбунов. Позже пилот отмечал, что полёт, для такого волнительного события, прошёл на удивление буднично. Самолёт был послушным, хотя по своим лётным качествам это совершенно новый истребитель.

2 месяца спустя, 27 апреля 2000 года состоялся второй испытательный полёт, длительностью 22 минуты. В процессе был проведён ряд испытаний самолётных и двигательных систем.

реклама





Первый прототип МиГ-1.44, известный как "Т-10", был оснащён современными системами управления и навигации, а также радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Эти технологии должны были обеспечить повышенную эффективность самолёта в боевых условиях.

Конструкция и технологии

Одной из ключевых особенностей МиГ-1.44 является его конструкция: фюзеляж особой формы, выполненный с использованием композитных радиопоглощающих материалов. Это решение позволило значительно снизить вес самолёта, уменьшить радиолокационную заметность (т.е. сделать малозаметным на радарах противника) и увеличить манёвренность планера за счёт способности выдерживать большие нагрузки.

МиГ-1.44 также имел возможность использования различных типов вооружения, что делало его универсальным решением для ВВС. Истребитель мог не только вести воздушные бои, но и выполнять задачи по уничтожению наземных целей и поддержке войск.

Характеристики МиГ-1.44

Длина 17,3 метра Размах крыла 12 метров Высота 4,7 метра Масса

пустого

максимальная взлётная

18 000 кг

23 500 кг Максимальная скорость 2,5 Маха (примерно 3,100 км/ч) Дальность полёта до 4 000 км Практический потолок 20 000 метров Экипаж 1 человек Вооружение 30-мм автоматическая пушка Боевая нагрузка

для воздушного боя

против наземных целей до 1600 кг

12 × Р-77 или Р-73

2 × Х-55, Х-61, Х-41, или 8 × Х-29, Х-31, или 12 × КАБ-500, ОДАБ-500





Однако, несмотря на успешные результаты испытаний, проект столкнулся с серьёзными проблемами. Одной из главных причин его заморозки стали экономические трудности, с которыми столкнулась Россия в начале 2000-х годов. Это привело к сокращению финансирования и, как следствие, к остановке работ над МиГ-1.44. В условиях кризиса многие другие проекты, например Су-47 «Беркут» с крылом обратной стреловидности, также были приостановлены, что негативно сказалось на развитии российской авиационной промышленности.

На момент остановки проекта на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде находилось 4 образца МиГ-1.44 в разной степени готовности, дальнейшая их судьба неизвестна. В сети распространена информация, что наработки могли продать Китаю, в результате чего он построил свой истребитель пятого поколения J-20. Действительно, некоторая схожесть между самолётами есть, но более вероятно, что Китай развил идею своего предыдущего истребителя J-10.

Текущая ситуация и будущее

На сегодняшний день МиГ-1.44 остаётся в основном историческим проектом, однако его идеи и технологии продолжают жить в новых разработках. В последние годы Россия активизировала свои усилия в области создания современных боевых самолетов и беспилотников, и многие из этих разработок опираются на опыт, полученный в ходе работы над МиГ-1.44.

Су-57, истребитель пятого поколения, который уже находится на вооружении российских ВКС, во многом унаследовал концепции и технологии, разработанные для МиГ-1.44.

«Изделие-1.44» остаётся одним из самых интересных и загадочных проектов в истории российской авиации. Несмотря на то, что самолёт не был доведён до серийного производства, его разработка стала важным шагом в эволюции истребителей пятого поколения. Проект продемонстрировал амбиции и возможности российской авиационной промышленности, а также её стремление к инновациям и высоким технологиям.

История МиГ-1.44 — это не только рассказ о неудавшемся проекте, но и о том, как идеи и технологии могут продолжать жить и развиваться, даже если сам проект не был завершён. МиГ-1.44 стал не просто самолётом, а символом стремления России к совершенству в авиастроении, который, несмотря на свои неудачи, оставил заметный след в истории авиации и продолжает вдохновлять новые поколения инженеров и конструкторов.