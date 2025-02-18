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Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности

Этот необычный истребитель был выпущен всего в одном экземпляре, однако проект был признан удачным. Почему Су-47 не пошел в серию, и имеет ли будущее схема с крылом обратной стреловидности.
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Су-47 «Беркут» - символ концептуального мышления и инноваций в российской авиации

Су-47 «Беркут» представляет собой один из самых амбициозных и концептуальных проектов в истории российской авиации. Разработанный в конце 1990-х годов, этот истребитель пятого поколения с крылом обратной стреловидности стал символом передовых технологий и инновационного подхода в области советского авиаконструирования.

Несмотря на свои впечатляющие характеристики и уникальные решения, Су-47 не был запущен в серийное производство, однако, это не помешало назвать этот проект удачным.

История разработки

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Разработка Су-47 началась в 1983 году в ОКБ Сухого под руководством главного конструктора М. П. Симонова. Проект был инициирован в ответ на требования советских ВВС к новому истребителю, который мог бы эффективно противостоять современным угрозам, включая новые типы ракет и самолётов противника. «Беркут» был задуман как палубный истребитель с короткой длиной разбега при взлёте.

Первый полёт Су-47 состоялся 25 сентября 1996 года, всего на 18 дней позже американского самолёта 5-го поколения F-22A Raptor.F-22 Raptor

Прототип, был оснащён уникальным крылом с обратной стреловидностью, что обеспечивало ему выдающиеся манёвренные характеристики. Эта конструктивная особенность позволила Су-47 достичь высокой подъёмной силы и хорошей управляемости на малых скоростях, что является критически важным моментом для ведения воздушных боёв.

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Представления о характеристиках перспективного самолёта 5-го поколения у советских и американских конструкторов были идентичны: многофункциональность, малозаметность, возможность сверхзвукового полёта без форсажа, сверхманёвренность. Всем этим требованиям удовлетворял Су-47 «Беркут», за что получил титул первого российского (советского) самолёта 5-го поколения.

Идея использовать крыло обратной стреловидности (КОС) не была новой. Первые прототипы самолётов с такой конструкцией создавались ещё в 30-е годы в СССР, но до испытаний в воздухе дело так и не дошло.

В августе 1944 года немецкий самолёт Юнкерс Ju-287, на котором отрабатывалась концепция КОС, впервые совершил полёт и достиг скорости по разным данным от 700 до 815 км/ч. Далее были созданы пассажирский Ил-14, немецкий лёгкий самолёт HFB-320, шведский учебный Saab MFI-15 и ещё несколько планеров. Все они также имели КОС с тем или иным углом передней кромки крыла, но до полноценного истребителя конструкторы так и не дошли вплоть до 80-х годов, пока не началась работа над «Беркутом».Юнкерс Ju-287

Технические характеристики

Су-47 обладает рядом впечатляющих характеристик, которые выделяют его среди других истребителей своего времени:

  • Длина: 22,5 метра;
  • Размах крыла: 15,7 метра;
  • Высота: 5,4 метра;
  • Максимальная взлётная масса: 34 000 кг;
  • Двигатели: два турбореактивных двигателя Р-179-300, обеспечивающих максимальную скорость до 2 200 км/ч (М=2,1);
  • Максимальная скорость у земли: 1 400 км/ч (М=1,12);
  • Дальность полёта: 3 300 км;
  • Практический потолок: 15 000 метров;
  • Длина разбега при взлёте: 90 метров;
  • Вооружение: до 8 000 кг боеприпасов, включая ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля» и различные бомбы.

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В действительности, конструктивно расчётная скорость была больше, но во избежание потери самолёта предел скорости не испытывали.

Этапы испытаний

После первого полёта в 1996 году Су-47 прошёл ряд испытаний, которые подтвердили его уникальные характеристики. В 1999 году истребитель был представлен на авиасалоне МАКС, где привлёк внимание как российских, так и зарубежных специалистов.

В ходе демонстрационного полёта Су-47 показал отличные манёвренные способности, включая возможность выполнения сложных фигур высшего пилотажа. После этого единственный экземпляр быстро убрали в ангар. Стоит отметить, что своё текущее название Су-47 «Беркут» получил только в 2001 году, до этого он назывался С-37.

Однако, несмотря на успешные испытания, проект столкнулся с рядом проблем. Во-первых, экономическая ситуация в России в конце 1990-х годов значительно ухудшилась, что привело к сокращению финансирования оборонных проектов. Во-вторых, конкуренция с другими истребителями, такими как Су-30 и МиГ-29, также сыграла свою роль. Эти самолёты уже находились в серийном производстве и имели доказанную эффективность, а потому тратить бюджетные деньги на необычную новинку было непозволительно.Су-30

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МиГ-29

С середины нулевых «Беркут» взлетал в небо лишь для тестирования вооружений ПАК ФА, теперь известного под названием Су-57.

Почему Су-47 не пошёл в серийное производство

Несмотря на свои выдающиеся характеристики и инновационные технологии, Су-47 не был запущен в серийное производство по нескольким причинам:

  • Экономические факторы: В конце 1990-х годов Россия столкнулась с серьёзным экономическим кризисом, что привело к сокращению бюджета на оборону. Финансирование новых проектов стало крайне ограниченным, и многие программы были заморожены или закрыты.
  • Конкуренция с другими проектами: В это же время в России уже активно развивались другие истребители, такие как Су-30 и МиГ-35, которые предлагали более традиционные решения и были готовы к серийному производству. Технологически эти самолёты были проще, а их производство требовало меньше затрат, что делало их более привлекательными для ВВС.
  • Технические сложности: Несмотря на свои инновационные решения, Су-47 столкнулся с рядом технических проблем, связанных с его уникальным дизайном. Например, крыло с обратной стреловидностью, хотя и обеспечивало отличные манёвренные характеристики, требовало сложных систем управления и дополнительных испытаний для достижения гарантированной надёжности. Это увеличивало время и затраты на разработку.
  • Изменение стратегических приоритетов: С окончанием холодной войны и изменением геополитической ситуации в мире, приоритеты российских ВВС изменились. Вместо создания новых истребителей акцент был сделан на модернизацию существующих моделей и развитие многоцелевых самолётов, которые могли бы выполнять широкий спектр задач.
  • Отсутствие внешнего интереса: «Беркут» также не смог привлечь значительное внимание со стороны иностранных покупателей. В условиях глобальной конкуренции на рынке военной авиации, многие страны предпочли проверенные и более доступные решения, такие как американские F-15 и F-16, или европейские Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Наследие Су-47

Несмотря на то, что Су-47 не был запущен в серийное производство, его наследие продолжает жить. Многие технологии и концепции, разработанные в рамках этого проекта, были использованы в истребителе ПАК ФА (Су-57). Например, система управления полётом и технологии снижения радиолокационной заметности, которые были частью разработки Су-47, нашли своё применение в более современных моделях.

«Беркут» также стал символом амбициозного подхода СССР к инновациям в авиации. Его уникальный дизайн и лётные характеристики вдохновили многих инженеров и конструкторов, а сам самолёт продолжает оставаться предметом интереса для историков и энтузиастов.

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это не самолет 5 поколения, хватит людей своими статьями оглуплять. Крыло обратной стреловидности снижению эпр никак не способствует, понятно, тупица. Первый наш самолет 5 поколения был миг 1.44.
Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
typym6ek
10:06
Дай бог сегодня договорятся, хорош уже в мире хрень творить. Пора возвращать всё на место.
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