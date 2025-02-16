«Деривация» — ноу-хау российской войсковой ПВО

1К150, более известная как «Деривация-ПВО» — это современная мобильная артиллерийская система, разработанная для защиты войск и объектов от различных воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крылатые ракеты и самолёты, а также от реактивных снарядов систем залпового огня, наземных и надводных целей. Но в первую очередь, как видно из названия, комплекс заточен под противовоздушную оборону.

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После того, как опытные образцы боевой машины 2С38 впервые были представлены общественности в 2017 году, отечественные и зарубежные журналисты отметили "значительные технологические достижения российского ВПК в области ПВО". Разбираемся, на что способен новый комплекс, чем необычны его 57-мм «умные» боеприпасы, в чём его кардинальные отличия от существующих систем, зачем он понадобился и когда будет принят на вооружение.

История разработки 1К150 «Деривация-ПВО»

Предпосылки к созданию

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В начале 2010-х годов российские вооружённые силы столкнулись с необходимостью модернизации систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять относительно новым типам угроз, а именно БПЛА. В этом контексте возникла идея создания мобильной и высокоэффективной системы ПВО, способной обеспечить защиту войск на поле боя от многочисленных беспилотных целей.

Так как главную роль в комплексе играет самоходная боевая машина 2С38, она же ЗАК-57, то далее будем рассматривать именно её. Помимо боевой машины в состав «Деривации» входят:

Транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30».

Транспортное средство на шасси «Урал-4320-30».

Машина ремонтно-технического обеспечения (МРТО) 2В119 на шасси «Урал-4320-1812-31».

Кто-то скажет: "Но ведь уже есть Панцирь, Тор, Стрела, Бук аж в 6-ти модификациях, Тунгуска и даже старая Шилка. Зачем России очередной комплекс войсковой ПВО?" К ответу на этот вопрос мы придём далее в материале.

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Начало разработки

Разработка 2С38 была инициирована в 2013 году, когда Министерство обороны РФ объявило о необходимости создания новой системы ПВО, которая могла бы заменить устаревшие модели, в том числе зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 «Шилка», последний экземпляр которой был произведён более 40 лет назад - в 1982 году. Основной задачей было создание системы, которая могла бы эффективно работать в условиях современных боевых действий, обеспечивая защиту как от многочисленных воздушных, так и от наземных угроз. ЗСУ-23-4 «Шилка»

За разработку комплекса взялся «Уралвагонзавод», который известен своими достижениями в области разработки стрелкового оружия и бронетехники. Инженеры и конструкторы при работе над шасси решили использовать уже проверенный временем бронированный вариант. Комплекс унаследовал его от БМП-3.

Технические решения

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В процессе разработки 2С38 было принято решение использовать 57-мм автоматическую пушку, которая обеспечивала высокий темп стрельбы и приемлемую точность. Кроме того, такой калибр позволял эффективно поражать как воздушные, так и наземные (надводные) цели.

Примечательно, что за основу для будущей 2А90 (именно так называется пушка «Деривации-ПВО») была взята конструкция орудия С-60, разработанного в далёком 1946 году. Но пусть "почтенный" возраст предка вас не обманывает, благодаря использованию умных снарядов (о них мы ещё поговорим) и новой системы наведения орудие кардинально отличается от предшественника.

2А90 была выбрана в качестве основного вооружения системы, в дополнение к ней установлен 7,62-мм пулемёт ПКТМ. Комплекс предполагалось оснастить современными цифровыми системами управления огнём, оптико-электронными и радиолокационными станциями (РЛС) для обнаружения и отслеживания целей на больших расстояниях. Однако, позже от использования РЛС решили отказаться.

Одним из ключевых аспектов разработки стало использование новой, как утверждается, российской микроэлектроники, что позволило обрабатывать большие объёмы цифровых данных (по сравнению с предыдущими системами войсковой ПВО). Это положительным образом сказалось на повышении автоматизации. Использование нового вычислительного комплекса должно значительно повысить эффективность работы 2С38 в условиях активного применения множества дронов.

Прототипы и испытания

Первый прототип 2С38 был представлен на выставке «Армия-2017», где система привлекла внимание военных экспертов и аналитиков. В ходе выставки были проведены демонстрационные стрельбы, которые "показали высокую точность и эффективность системы". После очередных испытаний в 2018 и 2019 годах комплекс планировалось подготавливать к серийному производству.

Введение в эксплуатацию

В 2020 году 2С38 «Деривация-ПВО» показалась на Красной площади во время Парада Победы. Летом того же года «Уралвагонзавод» сообщил о завершении предварительных испытаний боевой машины 2С38. Государственные испытания всего комплекса планировалось закончить в 2022 г, однако официальной информации о начале серийного производства до сих пор не поступало.

Технические характеристики

2С38 «Деривация-ПВО» оснащена 57-мм автоматической пушкой 2А90, которая может вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям с темпом до 120 выстр/мин. Максимальная дальность стрельбы новыми боеприпасами составляет около 12-15 км, а высота поражаемых целей — до 4,5 км.

Более подробные ТТХ 2С38 выглядят следующим образом:

Шасси — БМП-3;

Вес — около 21 т.;

Скорость передвижения — до 70 км/ч;

Вооружение: основное — 57-мм автоматическая пушка 2А90, дополнительное — 7,62-мм пулемёт ПКТМ.

Дальность поражения воздушных целей — 200-6000 м;

Дальность поражения наземных целей — 0-3000 м (до 15 км с перспективными боеприпасами);

Высота поражения — 0-4500 м;

Темп стрельбы — 120 выстр./мин.;

Боекомплект — 148 выстрелов;

Боеприпасы: выстрел с осколочно-трассирующим снарядом (ОР); выстрел с бронебойным снарядом (БР); многофункциональный снаряд с дистанционным взрывателем (МФС); "умный" управляемый артиллерийский снаряд (УАС); бронебойный подкалиберный снаряд (БПС);

Угол наведения по вертикали — −5 — +75 град.;

Максимальная скорость поражаемых целей — 500 м/c;

Оптико-электронная система обнаружения и прицеливания разработки АО «Пеленг»;

Дальность обнаружения цели размером 2,3 м × 2,3 м тепловизионным каналом с вероятностью 80 % — 10 000 м;

Умные снаряды нового поколения

Изначально в боекомплект 2А90 вошли уже разработанные в прошлом для С-60 осколочно-трассирующие выстрелы 53-ОР-281 и выстрелы с бронебойным трассирующим снарядом 53-БР-281. Масса обоих снарядов составляет 2,8 кг. Осколочный снаряд несёт заряд в 153 г взрывчатого вещества, бронебойный – всего 13 г, но способен пробить до 100 мм гомогенной брони на дистанции 1 км. Несмотря на внушительный запас этих выстрелов, имеющийся ещё с советских годов, данные снаряды не способны в полной мере раскрыть потенциал нового орудия, т.к. сами по себе обладают относительно низкой точностью, и являются неуправляемыми.

В 2019 году появилась информация, что в конструкторском бюро им. А.Э. Нудельмана ведутся работы по созданию перспективного «умного» управляемого артиллерийского снаряда (УАС) калибра 57 мм. Как стало известно позднее, снаряд разрабатывался как раз для «Деривации-ПВО». Одним из требований к УАС было использование его со стандартной 348-мм гильзой.

Ниже приведена схема осколочно-фугасного УАС. В головной части размещена система управления и раскладываемые в полёте рули. Центральная часть содержит боезаряд, а в донной разработчики поместили складной стабилизатор и приёмник лазерного излучения.

Снаряд такой конструкции наводится «по лучу», а для подрыва используется неконтактный взрыватель (т.е. взрыв происходит на заданном расстоянии от цели, а не при контакте с ней). Разработанный 57-мм боеприпас весит чуть более 2 кг и несёт до 400 г взрывчатого вещества. Несмотря на «скромные» размеры, такой заряд позволил получить могущество на уровне более крупных 76-мм артиллерийских снарядов.

Параллельно с УАС в КБ создавался многофункциональный снаряд (МФС). В отличие от осколочно-фугасного он не управляемый, но содержит программируемый взрыватель с возможностью установки дальности (времени) подрыва. Подобный боеприпас будет особенно эффективно использоваться при стрельбе по воздушным целям следующим образом: оптико-электронная система совместно с вычислительным комплексом определяет дальность до цели, её скорость и направление полёта, после чего, зная начальную и среднюю скорость снаряда, вычисляет упреждение и эффективную точку подрыва. В снаряд быстро «прошиваются» данные о необходимом моменте подрыва, после чего происходит выстрел.

Несколько иной, но похожий, принцип действия имеет американская система AHEAD с боеприпасом калибра 35 мм, представленная на рисунке ниже.

Новые снаряды уже проходят испытания, но сколько времени осталось до отправки в серию - пока неизвестно. Сообщается, что в прошлом году система с новыми боеприпасами тестировалась против БПЛА. В январе стало известно, что «Уралвагонзавод» всё ещё проводит работы над новой тройкой снарядов: "созданы и испытываются многофункциональный, управляемый и подкалиберный бронебойный снаряды". Однако, про последний информации практически нет.

Перспективы

С учетом текущих тенденций в области вооружений и военной техники, 2С38 «Деривация-ПВО» имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Ожидается, что в будущем система получит системы активной защиты и сможет быть связана в одну информационную сеть с другими элементами противовоздушной обороны. Ещё одним, хоть и маловероятным, вариантом "апгрейда" является разработка специальных ракет калибром 57 мм, которыми можно будет стрелять напрямую через ствол.

В сравнении с другими системами ПВО, такими как Шилка, Тунгуска или более современными, 2С38 предлагает ряд преимуществ. Во-первых, это более высокая точность и дальность стрельбы при приемлемой скорострельности. Во-вторых, система обладает лучшими возможностями по обнаружению и отслеживанию целей на малой и средней дистанции благодаря современным оптико-электронным системам. И, хотя комплекс не имеет ракет в отличие от Буков, Торов и Панцирей, его боезапас «умных» средств поражения должен обеспечить непосредственное прикрытие пехоты и бронетехники от ударов дронов.

«Деривация-ПВО» была представлена на различных выставках и демонстрациях, однако её боевое применение в реальных условиях пока не зафиксировано. Тем не менее, система уже привлекла внимание военных экспертов и аналитиков, которые отмечают её потенциал в современных конфликтах.