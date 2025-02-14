От «Краснополя» до самонаводящихся снарядов и пуль

Управляемые артиллерийские снаряды (УАС) вызывают множество споров среди военных экспертов и аналитиков. С одной стороны, такие снаряды, как «Краснополь» и «Excalibur», считаются чудо-оружием, способным значительно повысить эффективность артиллерийского огня. С другой стороны, критики утверждают, что их высокая стоимость делает их нецелесообразными по сравнению с обычными боеприпасами.

Давайте подробнее рассмотрим эти снаряды, их технические характеристики, этапы разработки и будущее управляемых боеприпасов. А в конце уделим время научной фантастике – самонаводящимся пулям, или не фантастике...

«Краснополь» и «Excalibur»: Сравнительный анализ

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Разработка УАС «Краснополь» началась в Советском Союзе в 1970-х годах, и в 1986 году снаряд был принят на вооружение. За разработку управляемого оружия отвечало Конструкторское бюро приборостроения (КБП). Этот корректируемый осколочно-фугасный боеприпас с полуактивной лазерной головкой самонаведения стал настоящим достижением советских инженеров.

Первоначально вероятность поражения цели составляла 0,7-0,8, а дальность стрельбы достигала 20 км. Масса взрывчатого вещества равнялась 9 кг, что составляло около 20% от общей массы снаряда. Снаряд имел калибр 152 миллиметра и общую массу 45 килограммов. Первая 152-мм версия снаряда "Краснополь" 3ОФ39

Прогресс не стоял на месте и уже в 1990-х годах «Краснополь» был модернизирован. В результате применения донного газогенератора и увеличения числа стабилизаторов с 4 до 6, длину снаряда удалось сократить с 1305 до 960 мм, дальность увеличилась до 25 км, а вероятность поражения возросла до 0,8-0,9. Калибр остался прежним - 152 мм.

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В 1997 году Китай приобрёл около 1000 снарядов, а в 2000г наладил их собственное производство.

Вторая версия "Краснополь-М" 3ОФ39М

Но и на этом инженеры не остановились, представив в 1999 году очередную модификацию «Краснополь-М2». Новинка на сей раз увеличилась в размерах. Так, длина составила 1200 мм. Калибр тоже увеличился, управляемый снаряд стал на 3 мм "шире" и в теперь мог применяться из 155-мм орудий, в том числе западного образца.

Примечательно, что в период с 1999 по 2002 годы Индия закупила 3000 снарядов вместе с лазерными целеуказателями на сумму 111 миллионов долларов. Таким образом, стоимость одного «Краснополь-М2» для экспорта составляла на тот момент около 35 тыс. долл.

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155-мм снаряд комплекса "Краснополь-М2" К155М

Зарубежные «партнёры» начали создавать аналог с опозданием. Управляемый снаряд M982 «Excalibur» поступил на вооружение лишь в 2005 году. Однако, надо отдать американским инженерам должное, получив несколько модификаций, к 2008 году новинка превосходила «Краснополь-М2» практически во всём. Судите сами: максимальная дальность применения «американца» достигает 57 км, а масса взрывчатого вещества составляет до 22 кг при общей массе снаряда в 48 кг, но и ценник получился по-настоящему золотым. Здесь нужно оговорится, что характеристики и стоимость разнятся в зависимости от версии «Excalibur».



«Краснополь-М2» «Excalibur» Калибр 155 мм 155 мм Масса снаряда 54 кг 48 кг Масса ВВ 11 кг 5,4-22 кг Максимальная дальность 25 км 23-57 км Стоимость 35 тыс. долларов 85-230 тыс. долларов

M982 Excalibur 1а и 1b

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В качестве ответа на дальнобойные версии «Экскалибура» Россия, хоть и с запозданием, начала разработку нового УАС для самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция», который, как утверждается, будет иметь дальность поражения до 70 км.

УАС «Китолов» и управляемая мина «Грань»

В 2002 году на вооружение российской армии поступили УАС «Китолов-2» и «Китолов-2М», которые имеют калибр 120 мм для САО 2С9 (Нона-С), САУ 2С23 (Нона-СВК), САУ 2С34 (Хоста) и 122 мм для гаубиц Д-30 и САУ 2С1 (Гвоздика) соответственно. Обе версии снаряда имеют максимальную дальность применения до 12 км, а масса взрывчатого вещества составляет 5,3 кг, или 19% от общей массы снаряда.

Управляемая мина «Грань» калибра 120 мм с лазерным наведением также недавно поступила на вооружение и уже продемонстрировала свою эффективность на полях сражений. Дальность применения этой мины составляет до 9 км.

Эффективность и будущее УАС

Несмотря на высокую стоимость, УАС и управляемые мины больших калибров показали свою эффективность в современных конфликтах. В условиях войны для артиллерии критически важно быстро поразить цель и покинуть огневую позицию до того, как противник сможет ответить. Это значительно проще сделать, выпустив 1-2 высокоточных управляемых снаряда, чем десятки обычных боеприпасов.

Кроме того, доставка «умных» снарядов на передовую сама по себе безопаснее, а вероятность поражения транспортных средств значительно ниже, так как и количество их снижается пропорционально. Не нужно перегонять колонны грузовиков, которые легко вскрываются разведкой, достаточно всего одной машины.

Существует соблазн применить механизмы управления и к снарядам меньшего калибра. Например, ORKA Mk.295 калибра 57 мм, представленный американской компанией BAE Systems, способен изменять направление полёта, подобно боеприпасам Excalibur, и оснащён как полуактивной лазерной головкой самонаведения, так и инфракрасной, которая включается в работу при подлёте к цели.

Калибр 57 мм, который ранее считался устаревшим, теперь открывает новые перспективы, особенно в зенитных орудиях, где его дальнобойность значительно превышает показатели 23 мм зенитных пушек. А возможность поражения бронированной техники противника открывает путь к установке орудий этого калибра на своих БМП.

Россия не отстаёт в разработке новых управляемых снарядов от Запада. Мобильный зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 ЗАК-57 «Деривация-ПВО», созданный ЦНИИ «Буревестник» и КБ Точмаш на базе БМП-3, представляет собой лёгкую и манёвренную систему, вес которой составляет всего 20 тонн. Этот комплекс способен плавать и имеет специально разработанный 57-мм управляемый снаряд, несущий заряд взрывчатого вещества в 400 г.

Заявленная эффективная дальность стрельбы по пилотируемым целям достигает 8 км, по беспилотным летательным аппаратам — до 5 км, а по наземным объектам — до 3 км. Скорострельность пушки составляет 120 выстрелов в минуту, что делает её серьёзным средством противодействия воздушным угрозам.

Уменьшая габариты: 30, 23 и 12,7 мм

Управляемые снаряды также могут быть особенно полезны для 30 мм авиационных пушек, где количество боеприпасов имеет критическое значение. Возможность потратить 2-4 управляемых снаряда на каждую выпущенную ракету, оставляя при этом боекомплект для ближнего боя, представляет собой заманчивую тактику. В теории, применение таких боеприпасов может значительно повысить эффективность воздушных операций, позволяя пилотам более точно поражать воздушные цели и минимизировать расход патронов. 30-мм патрон от ЗПУ-20 «Тунгуска»

Применение управляемых снарядов калибра 23 мм

Для зенитных пушек калибра 23 мм также существует потенциал для разработки управляемых снарядов. Хотя данная затея может показаться фантастической, специалисты считают, что такая задача вполне решаема. Управляемые снаряды этого калибра могут значительно повысить точность и эффективность огня, что особенно важно в условиях современных боевых действий, где каждая секунда на счету. 23-мм снаряд и ладонь в сравнении

Умные патроны калибра 12,7 мм

Теоретически создание "умных" патронов калибра 12,7 мм возможно, но инженерам придётся столкнуться со значительными техническими вызовами. Поместить датчик (сенсор) в такую небольшую пулю будет непросто, ещё сложнее скомпоновать и "заставить" работать в таких габаритах систему управления, т.е. процессор (обработчик команд) и рулевую систему. К тому же, пули, выпущенные из огнестрельного оружия, летят со скоростью более 600 м/с, что делает сложным процесс наведения их на движущуюся цель. 12,7 мм патрон в сравнении с другими калибрами (№1 - 9мм патрон к ПМ, №8 - 5,45 патрон к АК-74)

Для понимания относительных размеров взгляните на фотографию выше.

В заключение

Управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» и «Excalibur» стали важным шагом вперёд в развитии артиллерийского вооружения. Несмотря на высокую стоимость, их эффективность в современных конфликтах и способность быстро и точно поражать цели делают их незаменимым средством в арсенале современных армий.

С учётом новых разработок и перспектив, можно ожидать, что в будущем роль управляемых снарядов в ведении боевых действий только возрастёт, а их применение будет расширяться на новые калибры и типы вооружений.

В конечном итоге, вопрос о целесообразности использования управляемых снарядов остаётся открытым, и только время покажет, как они будут интегрированы в современные боевые действия. Однако одно можно сказать с уверенностью: будущее артиллерийского вооружения будет связано с развитием технологий управления и точности, что, безусловно, изменит облик современных войн.