Похоже, китайский ИИ DeepSeek наделал немало шума.

Правительство Австралии официально запретило использование ИИ-бота DeepSeek на всех своих устройствах. Это решение было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу риска безопасности, связанного с использованием большой языковой модели.

Секретарь Министерства внутренних дел подписал распоряжение о запрете использования DeepSeek в правительственных системах и устройствах, руководствуясь рекомендациями спецслужб о том, что чат-бот представляет собой "неприемлемый риск для безопасности". Министр внутренних дел Тони Берк подчеркнул, что решение никак не связано со страной происхождения приложения (Китай), а основано на тщательной оценке рисков этого сервиса.

"ИИ - это многообещающая и перспективная технология, но наше правительство никогда не побоится принять меры в случае выявления риска для национальной безопасности".

Запрет появился через несколько недель после запрета китайского приложения TikTok на всех правительственных устройствах из-за проблем с "безопасностью и конфиденциальностью".

В последнее время в средствах массовой информации идёт обширное обсуждение передового китайского ИИ. Индустрия внимательно следила за внедрением чат-бота с искусственным интеллектом, и было поднято несколько тревожных вопросов, касающихся цензуры и безопасности данных.

Действия австралийского правительства совпадают с действиями других правительств, например, Тайваня и Италии, которые пытаются запретить или ограничить доступ к DeepSeek. В США также ведётся расследование, не обучала ли DeepSeek свои модели искусственного интеллекта, похищая закрытые данные американских компаний. Ирландская комиссия по защите данных также потребовала от DeepSeek подробностей о работе программы.