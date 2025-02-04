Почему я не собираюсь покупать Kingdom Come: Deliverance 2

Когда в 2018 году вышла первая часть Kingdom Come: Deliverance, она произвела настоящий фурор в игровом сообществе. «Разработчики из Warhorse Studios смогли создать атмосферную игру, погружающую в эпоху средневековой Европы. Некоторые даже прозвали её "реалистичным Скайримом".

Игра получила множество положительных отзывов от критиков и игроков, а её успех привёл к тому, что студия начала работу над сиквелом» - примерно такой вывод сделало большинство авторитетных игровых порталов. Однако, несмотря на это, я не планирую тратить своё время и деньги на Kingdom Come: Deliverance 2. И вот почему.

Проблемы первой части

Техническая часть

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Хотя Kingdom Come: Deliverance и была хорошо принята, в ней было немало проблем, которые, на мой взгляд, не были должным образом исправлены. Одной из главных жалоб игроков была и остаётся ужасная оптимизация. Игра страдает от частых багов, вылетов и проблем с производительностью даже на мощных ПК. Это сильно портит общее впечатление и мешает погружению в игровой мир. Учитывая, что разработчики не смогли должным образом исправить эти недостатки в первой части, я сомневаюсь, что они смогут сделать это во второй.

Скучный сюжет

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Помимо технических проблем, мне абсолютно не зашёл и сюжет игры. Да, игра имеет интересную историческую основу, но повествование очень часто было скучным и затянутым, а главный герой не вызывает особого сопереживания.

История Kingdom Come: Deliverance могла бы быть интересной, но её подача оставляет желать лучшего, разработчикам не хватили то ли времени, то ли идей. Генри - довольно скучный и безликий протагонист, с которым сложно себя ассоциировать.

Учитывая, что сюжет является одним из ключевых элементов RPG-игр (но, конечно, не в MMO), я не уверен, что разработчики смогут значительно улучшить его во второй части.

Муторность игрового процесса

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Ещё одна проблема, по моему мнению, кроется в чрезмерной сложности, которая явилась следствием погони за реалистичностью. Не то чтобы игра чересчур "хардкорная", но на освоение всех механик требуется слишком много времени. Даже базовые действия вроде боя или езды на лошади потребуют от вас много часов практики, ну или это я такой казуальный геймер. Может кто-то скажет, что в этом и есть концепция игры, и что я ругаю её незаслуженно, но лично мне, придя домой с работы хотелось бы расслабится и получить более доступный и увлекательный опыт.

Вряд ли во второй части что-то кардинально поменяется, так что будьте готовы (те, кто купят или каким-то другим образом приобретут игру) к очередным часам «познания бесконечно-вечного». В игре действительно огромный массив информации для изучения.

Делаем выводы

Несмотря на то, что первая часть Kingdom Come: Deliverance имела множество поклонников, я лично не планирую тратить своё время на прохождение сиквела. Технические проблемы, скучный сюжет и чрезмерная сложность игрового процесса первой игры оставили достаточно негативных впечатлений. А учитывая, что разработчики, судя по всему, не спешат исправлять недостатки оригинала, хотя и выпустили множество патчей, я предпочту потратить своё время на более доступные, технически стабильные и интересные с точки зрения сюжета проекты.

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Конечно, я понимаю, что многие со мной не согласятся. У выходящей Kingdom Come: Deliverance 2, как и у первой части, есть своя неуклонно растущая армия поклонников, которые с нетерпением ждут продолжения. Но для меня эта игра не представляет интереса. Стремление разработчиков к исторической аутентичности и реализму достойно уважения и похвалы, но в данном случае для меня, как для игрока, баланс оказался завален.

Возможно, разработчики из Warhorse Studios смогут в будущем создать что-то более увлекательное, но пока что Kingdom Come: Deliverance 2 точно не входит в число моих фаворитов.

[Upd] Зарубежные рецензии

Кстати, сегодня истёк официальный запрет на публикацию обзоров Kingdom Come: Deliverance 2. Вот что о новинке пишет издание EuroGamer:

"В последнее время мне часто хочется, чтобы Kingdom Come: Deliverance 2 было проще полюбить, легче вникнуть, легче насладиться. Конечно, здесь есть чем восхищаться, но делать это придётся на условиях самой игры. Временами игровой процесс представляет собой тяжёлую и безумную работу, но всё же в ней есть моменты, когда игра удивляет и тихо радует. Как и оригинал, эта ролевая игра не предназначена для того, чтобы доставить вам удовольствие - вы по-прежнему остаётесь лишь пассажиром в этом историческом гобелене, следуя за хвостами ставленников Генриха и разгребая оставленный ими беспорядок. Кто-то будет наслаждаться этой работой, но я, например, точно не буду ждать следующий сиквел".

Что ж, ещё одно подтверждение того, что разработчики не стали вносить кардинальные изменения в геймплей сиквела и выкатили "то же королевство, только в профиль".