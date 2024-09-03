Су-57М и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник» с двигателем АЛ-51Ф1 пойдут в серию в начале 2025

2024 год стал важной вехой в российской военной авиации. Первым долгожданным событием стал запуск серийного производства двигателя АЛ-51Ф1. А уже в начале 2025 года пойдёт в серию тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник» и модернизированный Су-57М. Какие новые возможности это даст ВКС РФ, попробуем разобраться. Большинство информации под «грифом», но кое-что разработчики и производители всё же сообщили.

Двигатель «второго этапа» - «Изделие 30»

Его ждали с большим нетерпением. Чемезов ещё в начале 2022 года обещал, что точно ждать осталось совсем чуток, но не вышло. Причина уважительная: санкции. Два года ушло на организацию производства отечественных деталей вместо импортных. И вот полностью российский движок уже выпускают серийно.

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Двигатель предлагается устанавливать не только на Су-57, которому в качестве бонуса достанется почётная буква М, но и на беспилотник 5-го поколения «Охотник», а также на собравшийся подняться в небо в следующем году Су-75 Checkmate. Тяжёлый БПЛА С-70 "Охотник"

«Изделие 30» по характеристикам превосходит зарубежные аналоги и имеет в своей конструкции немало новаторских изюминок. Сравните: тяговооружённость у двигателя F119-PW100, которые стоят на сверхдорогом F-22 «Раптор» 8.94, а у АЛ-51Ф1 она равна 11.5, тяга на форсаже 15.88 тс и 18 тс.

Скажете, что некорректно сравнивать новинку с движком, который эксплуатируется без году два десятка лет. Мол, у более молодого американского движка F135-100 для самолётов F-35A тяга на форсаже 19,5т, но и у АЛ-51Ф1 есть особый режим с тягой 19,5 тс.

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Отечественный двигатель многорежимный и позволяет автоматически регулировать тягу и расход топлива в широком диапазоне в зависимости от высоты полёта, атмосферного давления, влажности воздуха и стоящей на данный момент задачи. Су-75 Checkmate (ближе) и Су-57 (дальше)

Новшеством является отсутствие форсажной камеры, сгорание топлива происходит в кольцевой камере. Зажигание плазменное, система управления полностью цифровая, плоское сопло, снижающее заметность в инфракрасном диапазоне, малая двухконтурность – и это далеко не полный список особенностей двигателя, во многом опередившего конкурентов лет на пять.

По сравнению с двигателем «первого этапа» АЛ-41Ф1 пришедшее на замену «сердце» самолёта имеет вдвое больший ресурс, в полтора раза более высокий КПД, на 19% большую тяговооруженность, на 9% меньший расход топлива и меньшую стоимость.

Но хватит сухих цифр. Интересно, что это даст Су-57 кроме буквы М. Су-57, он же ПАК ФА

Су-57 наконец получает твердую пятёрку

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Зарубежные эксперты долго отказывались причислять к 5-поколению Су-57, получившего на западе не слишком приятное имя Felon («Преступник» или «Уголовник»). И, надо признать, что некоторые основания для такого снижения оценки всё же были. Одно из таковых - недостаточная малозаметность на радарах из-за большой ЭПР (эффективной площади рассеяния). С этой ЭПР мухлевали они от души.

Для F-22 во многих даже уважаемых изданиях указано 0,001 кв.м. Будто бы его увидеть на радаре также сложно как крупного жука. И это во всех проекциях. В реальности - в сотни раз больше. А ЭПР в новой версии Су-57М составляет 0,2-0,4 м², во всяком случае о таких требованиях рассказал главный конструктор самолёта А. Давиденко. F-22 Raptor

С другим требованием к истребителям 5-го поколения спорить было трудно. Это полёт на сверхзвуковой скорости без форсажа. С двигателем «первого этапа» самолёт действительно не мог этого сделать. Из-за этого тянули с окончанием испытаний долгожданного ПАК ФА (он же Т-50/Су-57). Решили двигаться маленькими шагами.

Су-57 на взлётно-посадочной полосе

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Решили пойти на компромисс, установив двигатель из тех, что был в наличии. Но теперь возражения сняты. Су-57М с новым двигателем без форсажа летает на 1,5М, а некоторые эксперты утверждают, что крейсерская скорость может вдвое опережать звук.

Не будем гнаться за победными заявлениями, ведь достаточно того, что с новым сердцем «Уголовник» получит преимущество в манёвренности и дальности полёта. У Су-57М по сравнению с не модернизированным меньше расход горючего и больший ресурс. Легче будет уходить от преследователей, раньше покидать зону досягаемости ПВО, а, следовательно, повышается выживаемость машины и бесценного ресурса – жизни летчика.

Новые возможности в полной мере раскроются в совместной работе Су-57М с тяжёлым БПЛА С-70 «Охотник». Он и сам по себе грозен, но об этом в другой раз.