Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»

В 2025 году должны пойти в серию обновлённые Су-57М и тяжёлый дрон С-70 "Охотник", получившие новый двигатель АЛ-51Ф1 - подробности
[ ] для раздела Блоги
+
+

Су-57М и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник» с двигателем АЛ-51Ф1 пойдут в серию в начале 2025

2024 год стал важной вехой в российской военной авиации. Первым долгожданным событием стал запуск серийного производства двигателя АЛ-51Ф1. А уже в начале 2025 года пойдёт в серию тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник» и модернизированный Су-57М. Какие новые возможности это даст ВКС РФ, попробуем разобраться. Большинство информации под «грифом», но кое-что разработчики и производители всё же сообщили.

Двигатель «второго этапа» - «Изделие 30»

Его ждали с большим нетерпением. Чемезов ещё в начале 2022 года обещал, что точно ждать осталось совсем чуток, но не вышло. Причина уважительная: санкции. Два года ушло на организацию производства отечественных деталей вместо импортных. И вот полностью российский движок уже выпускают серийно.

реклама



Двигатель предлагается устанавливать не только на Су-57, которому в качестве бонуса достанется почётная буква М, но и на беспилотник 5-го поколения «Охотник», а также на собравшийся подняться в небо в следующем году Су-75 Checkmate.Тяжёлый БПЛА С-70 "Охотник"

«Изделие 30» по характеристикам превосходит зарубежные аналоги и имеет в своей конструкции немало новаторских изюминок. Сравните: тяговооружённость у двигателя F119-PW100, которые стоят на сверхдорогом F-22 «Раптор» 8.94, а у АЛ-51Ф1 она равна 11.5, тяга на форсаже 15.88 тс и 18 тс.

Скажете, что некорректно сравнивать новинку с движком, который эксплуатируется без году два десятка лет. Мол, у более молодого американского движка F135-100 для самолётов F-35A тяга на форсаже 19,5т, но и у АЛ-51Ф1 есть особый режим с тягой 19,5 тс.

реклама



Отечественный двигатель многорежимный и позволяет автоматически регулировать тягу и расход топлива в широком диапазоне в зависимости от высоты полёта, атмосферного давления, влажности воздуха и стоящей на данный момент задачи. Су-75 Checkmate (ближе) и Су-57 (дальше)

Новшеством является отсутствие форсажной камеры, сгорание топлива происходит в кольцевой камере. Зажигание плазменное, система управления полностью цифровая, плоское сопло, снижающее заметность в инфракрасном диапазоне, малая двухконтурность – и это далеко не полный список особенностей двигателя, во многом опередившего конкурентов лет на пять.

По сравнению с двигателем «первого этапа» АЛ-41Ф1 пришедшее на замену «сердце» самолёта имеет вдвое больший ресурс, в полтора раза более высокий КПД, на 19% большую тяговооруженность, на 9% меньший расход топлива и меньшую стоимость.

Но хватит сухих цифр. Интересно, что это даст Су-57 кроме буквы М.Су-57, он же ПАК ФА

Су-57 наконец получает твердую пятёрку

реклама



Зарубежные эксперты долго отказывались причислять к 5-поколению Су-57, получившего на западе не слишком приятное имя Felon («Преступник» или «Уголовник»). И, надо признать, что некоторые основания для такого снижения оценки всё же были. Одно из таковых - недостаточная малозаметность на радарах из-за большой ЭПР (эффективной площади рассеяния). С этой ЭПР мухлевали они от души.

Для F-22 во многих даже уважаемых изданиях указано 0,001 кв.м. Будто бы его увидеть на радаре также сложно как крупного жука. И это во всех проекциях. В реальности - в сотни раз больше. А ЭПР в новой версии Су-57М составляет 0,2-0,4 м², во всяком случае о таких требованиях рассказал главный конструктор самолёта А. Давиденко.F-22 Raptor

С другим требованием к истребителям 5-го поколения спорить было трудно. Это полёт на сверхзвуковой скорости без форсажа. С двигателем «первого этапа» самолёт действительно не мог этого сделать. Из-за этого тянули с окончанием испытаний долгожданного ПАК ФА (он же Т-50/Су-57). Решили двигаться маленькими шагами.

Су-57 на взлётно-посадочной полосе

реклама



Решили пойти на компромисс, установив двигатель из тех, что был в наличии. Но теперь возражения сняты. Су-57М с новым двигателем без форсажа летает на 1,5М, а некоторые эксперты утверждают, что крейсерская скорость может вдвое опережать звук.

Не будем гнаться за победными заявлениями, ведь достаточно того, что с новым сердцем «Уголовник» получит преимущество в манёвренности и дальности полёта. У Су-57М по сравнению с не модернизированным меньше расход горючего и больший ресурс. Легче будет уходить от преследователей, раньше покидать зону досягаемости ПВО, а, следовательно, повышается выживаемость машины и бесценного ресурса – жизни летчика.

Новые возможности в полной мере раскроются в совместной работе Су-57М с тяжёлым БПЛА С-70 «Охотник». Он и сам по себе грозен, но об этом в другой раз.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

су-57 су-75 су-57м
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
3
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
4
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
17
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
17
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
9
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
2
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трех РСЗО HIMARS
+
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
3
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
4
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
7
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
2
Раскрыт список телефонов Samsung Galaxy, которые получат One UI 7
+
Intel удивлена упорством разработчиков чипов по размещению заказов на их производство в Азии
2
Согласно исследованиям, ИИ не вызовет безработицу, а повысит эффективность сотрудников
+
Хакерская группа RUNE взломала две игры из MS Store, Steam-версии которых защищенны Denuvo
+
Infinix готовится выпустить свой первый смартфон со складным экраном
1
В GamesRadar назвали ТОП-9 игровых процессоров сентября 2024
4
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+

Популярные статьи

«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
11
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
54
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
21
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
10
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
26
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
16
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
2
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
+

Сейчас обсуждают

Сергей Козлов
00:35
Правильно говорит, что чушь. Ибо воевать приходится не в пустыне. Любое дерево, куст - и полет окончен. Это фейк.
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
VAKT
00:29
К сожалению не нарушать принципиально - принципиально невозможно, на то мы и люди. Пример: достаточно загруженная дорога вне населённого пункта в три полосы: две попутные, одна встречная. Запросто мож...
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
grazer08
00:29
Вопке токой же дебилушко, что и Борель - как рот откроют, так одни говны вылетают.
Еврокомиссар: Украинский конфликт может затянуться до 2030 года и позже
Олег Берговин
00:25
А мне кажется что рокстары, покажут им эсс, и поставят минимальное самое нищее издание баксов за 50 и покажут как можно отбить бюджет количеством проданных копий качественной игры, а не количеством по...
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
Зю
00:06
Значит, очень хотят переговоров, потому что секта Украина не протянет и зиму
Еврокомиссар: Украинский конфликт может затянуться до 2030 года и позже
speed68
00:02
Опять домыслы
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
32Влад32
23:59
Набить бы тебе морду. Вот из-за таких как ты СССР и развалили.
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
nonses84
23:58
"По данным компании, в играх флагман в среднем на 16% быстрее AMD Ryzen AI 9 HX 370." После этих слов я всё понял... Из года в год , одно и тоже. Сплошной маркетинг ничем не оправданный. Если он потр...
Intel представила процессоры Lunar Lake с новыми ядрами, интегрированной графикой и NPU
Stanislav_i
23:57
"...станет первым за всю 870-летнюю историю работы VW." Что-то тут не так или какие автомобили выпускал VAG в 1154 году? Но о причинах могли бы и не врать. Дешевые энергоресурсы из России, которые и б...
Глава Volkswagen: Компания впервые в истории может закрыть свои заводы на территории Германии
dmitry07
23:57
Это где находится такой здоровый магазин "Пятерочка"?
Welt: ВС РФ в августе взяли под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем