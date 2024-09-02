Р-37М: убийца стелсов и AWACS'ов

В связи с поставками F-16 в соседнюю страну остро встал вопрос «Чем сбить». Круг основных претендентов на выплату премий определился: это МиГ-31БМ, Су-57, Су-35СМ и Су-30СМ2. Именно эти истребители могут нести ракету Р-37М, причём «гипер-» и «сверх-» в заглавии она вполне заслужила.

Р-37М "Стрела": через тернии в небо

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Как большинство новейших систем вооружения чудо-ракета имеет длинную предысторию. Первый советский истребитель-перехватчик 4-го поколения МиГ-31 получил фазированную антенную решетку, слегка переделанный планер от предшественника-рекордсмена МиГ-25 и шесть точек подвески вместо четырёх. Для него была принята на вооружение ракета Р-33 с дальностью 120 км и возможностью поражения крылатых ракет, летящих со скоростью до 3000 км/ч. Ракета "воздух-воздух" Р-33

Ракета была почти гиперзвуковая (4,5М), была оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, и всё это в 1981 году. В те времена долго бить в барабаны было не принято, и уже в апреле 1983 года КБ «Вымпел» приступило к разработке ещё более дальнобойной ракеты Р-37. Уже через 5 лет начались испытания, сначала баллистические, а в 1989 году уже и с системой наведения.

По понятным причинам дальше дело встало. В 1992 на Минском показе новой авиационной техники Р-37 (по классификации НАТО «Стрела») украсила подфюзеляжную подвеску МиГ-31М. Ещё через два года Ельцин поздравил создателей с поражением мишени на немыслимой рекордной дистанции 304 км! Только в войсках Р-37 так и не увидели. Сами понимаете, кто ж даст деньги на какую-то ракету для воздушного боя в те годы, когда эпоха таких боев казалась ушедшей навсегда. Р-37 под фюзеляжем МиГ-31

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Совсем её не забыли в отличие от многих опередивших время советских разработок. В 1997 году была поставлена новая задача – импортозаместить украинскую головку самонаведения (ГСН) и другие компоненты, производившиеся в уже тогда не очень дружественной стране. Торопиться не стали, деньги осваивали бы ещё долго, но война 08.08.08 показала, что воздушные дуэли не остались в прошлом.

В 2014 году обновлённая Р 37М была принята на вооружение. Вскоре её увидели над Сирией, а два года назад и над Украиной.

ТТХ

Максимальная дальность 300 км Высота поражения цели от 30 м до 25 км Максимальная скорость 6М (более 7 000 км/ч) Длина 4,06 м Диаметр 0,38 м Стартовая масса 600 кг Боевая часть осколочно-фугасная Масса БЧ 60 кг Система наведения Инерциальная + Радиоканал на маршевом участке и активная радиолокационная на конечном участке

Р-37. Инфографика с зарубежных источников

Ложка дёгтя

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На бумаге все красиво, в реальности сложнее. Казалось бы, что может быть проще – обнаружил цель на 300-400 км, пустил ракету и забыл, ГСН захватит цель, и дело в шляпе. С первыми двумя пунктами проблем нет. Но обнаружит ли ГСН цель у места назначения, остаётся под вопросом. Инерциальная система приведёт ракету в расчётную точку, которая учитывает скорость и направление цели. А если самолёт или ракета маневрирует?

ГСН ракеты с маркировкой 9Б-1388 обнаруживает истребитель типа F-16 за 30-40 км, но ведь для собственной безопасности пуск будет осуществлён с дистанции до 300 км. Даже при скорости 6М потребуется 3 минуты полёта. За это время F-16 улетит почти на 100 км. Зная курс и скорость, это упреждение можно учесть при пуске. Только кто сказал, что они останутся постоянными? За горизонтом старт «Стрелы» пилот не увидит, зато его заметят аваксы, а также спутники и разведывательные дроны. Передадут информацию пилоту, и он сменит курс.

Запуск Р-37М с истребителя Су-35

Конечно, есть ещё радиоканал управления. По нему можно скорректировать курс, вот только дальность радиосвязи обычно не больше 100 км, и оставшиеся 200 км придётся лететь, надеясь, что курс цели больше не менялся. Получается, что все танцы с бубнами были напрасны, и мы имеем дорогую бесполезную не имеющую аналогов игрушку? С выводами спешить не будем

Осталась ли «Стрела» без цели

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Нужна ли Р-37М, что она может и чего пока не умеет? На первый вопрос ответ очевиден, иначе не было бы всемирной гонки за дальностью и скоростью. После начала поставок в ВКС её предназначали для крупных медленных целей за горизонтом, таких как AWACS, топливозаправщики, беспилотники «Global Hawk» и т.п. Для воздушного боя с манёвренными истребителями противника есть ракета Р-77 средней дальности. У неё нет зоны полёта вслепую, цель будет поражена с вероятностью близкой к ста процентам.

В 2022 году Р-37М получила боевое крещение. Нет, вы не пропустили сообщение о сбитом AWACS, и беспилотники над Чёрным морем летают почти безнаказанно. Гиперзвуковая «Стрела» показала себя именно там, где не ожидали – в воздушных боях против украинских малоразмерных высокоманёвренных целей типа МиГ-29 и Су-27. Оценки эффективности боевого применения колеблются в разных источниках от 0 до 100%.

Кто поставил ноль, понятно, а МО особо не распространяется о том, кто, что и чем сбил. Скорее всего, ближе к правде Z-военкоры, утверждающие, что счёт перевалил за десяток самолётов ВСУ. Сообщалось даже, будто один истребитель сбил два самолёта противника одновременно на большом удалении.

А как же тогда не помешала слепота на среднем участке полёта? Очень просто. Вспомните китайскую PL-15, которую ведёт самолёт ДРЛО. Одна беда – в отличие от китайцев у нас таких меньше десятка, зато есть МиГ-31М, который сам себе ДРЛО. РЛС «Заслон –АМ» обнаруживает крупные цели на расстояниях 400 км, более мелкие видит за 200 км, сопровождает 24 цели одновременно и наводит ракеты на 6 из них. Информацию об остальных МиГ-31М оперативно передаёт наземному ПВО, тому же А-50, другим истребителям и беспилотникам типа «Охотник».

Именно в связке «Лисей гончей» с Су-35 и была достигнута 100% боевая эффективность Р37М. Су-57 способен нести четыре таких ракеты во внутреннем отсеке, в связке с С-70 «Охотником» возможности возрастают кратно.

Ну и последнее. Чего Р-37М не может, так это поражать цели, маневрирующие с ускорением более 9g. F-22 от неё не уйдет, но гиперзвуковой беспилотник ей не по зубам. Надо думать о будущем и достать чертежи отложенной в дальний ящик КС-172 с прямоточным ВРД, тем более, что индийцы вновь ей заинтересовались.



