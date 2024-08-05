Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью

Россия стала пионером в гиперзвуковой гонке РВВ БД, представив свою Р-37М "Стрела". Разбираемся, чем ответили США, Китай и другие страны.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Российская РВВ БДР-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке

В 2014 году Россия стала первой страной, получившей гиперзвуковую ракету «воздух-воздух» большой дальности Р-37М «Стрела», способную сбить цель на расстоянии более 300 км. Почти весь путь она не выдаёт себя излучением, и лишь за 30 км до противника включается активная радиолокационная головка самонаведения. Уйти от неё невозможно. Скорость на терминальном участке 6М. Сбить такую тоже пока нечем. Прошло десять лет, пора взглянуть, как идут дела у конкурентов.

Гиперзвуковые ракеты Китая

Ракета PL-15 стоит на вооружении НОАК с 2016 года. Импульсный твердотопливный двигатель позволяет ей достигать скорости более 4М. Дальность 200-300 км (145 км в экспортном варианте). На среднем участке управление по радиоканалу от самолёта ДРЛО AEW & C, а далее работает автономная радиолокационная система самонаведения.

реклама



В том же году была испытана PL-17 с дальностью 300-400 км. Повышение дальности было достигнуто увеличением длины ракеты до 6 м, что позволило увеличить запас твёрдого топлива. Ценой за сверхдальность было то, что она не помещалась во внутренний отсек малозаметного истребителя пятого поколения J-20, поэтому носителем стал J-16. Подходят для неё и импортируемые НОАК Су-35 и Су-30МКК. Обновления коснулись системы наведения. Кроме двустороннего радиоканала PL-17 имеет инерциальную и спутниковую системы наведения, а на заключительном участке многорежимную ГСН как с активным радаром AESA, так и с ИК-системой самонаведения. Цели – топливозаправщики и самолёты ДРЛО. Принята на вооружение в октябре 2022 года.Китайские ракеты воздух-воздух. Источник: Military balance

Наконец, в том же 2016 году, ставшем звёздным для китайской авиации, была успешно испытана PL-21 с прямоточным твердотопливным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Дальность 300-400 км, скорость 5 Махов.

США

В Америке долго почивали на лаврах, наслаждаясь прелестями однополярного мира. Российская Р-37М напугала не сильно. Почти добитый за времена эффективных менеджеров ВПК РФ давал уверенность, что в серьёзных количествах «Стрелы» в ВКС не увидят. Поэтому считалось достаточным иметь ракету средней дальности AIM-120 AMRAAM с радиусом применения до 180 км.AIM-120 AMRAAM

реклама



Триумф Китая дал пинок американцам начать ускоренную разработку оснащённой ПВРД ракеты AIM-260 JATM с дальностью предположительно 250-350 км и скоростью 5М. Серийное производство ожидалось в 2023 году, но пока сообщений о его начале нет.

AIM-174B – ещё одна американская дальнобойная ракета для воздушного боя. Особо не мудрствуя, заокеанские конструкторы приспособили зенитную ракету SM-6 от корабельной системы Aegis для воздушного старта. Ранее её испытали в наземном варианте. И это очень хорошая ракета. Сбивает цели на высотах до 33 км, летит со скоростью 3,5 Маха, масса осколочной или кинетической боевой части 64 кг, дальность применения 370-460 км. Вот только размеры у неё весьма внушительные. Длина 6,6 м, диаметр 0,53 м, стартовая масса 860 кг.

Именно на неё возлагают надежду в борьбе с гиперзвуковой угрозой. Пока особых успехов не достигнуто, задача крайне непростая. Нужно следить за всеми манёврами гиперзвуковой ракеты противника, быстро обрабатывать полученную информацию и давать команды для управления. И очень желательно иметь собственную скорость более 5М. Сообщалось, что «трамповская супер-пупер-ракета» AIM-174B Block IB такую скорость получит, испытания и доработка идут полным ходом. Пока ВМС США уже получили AIM-174B для палубных истребителей F/A-18E/F. 

Европа, Иран и другие

Европейцы решили создать свою ракету «воздух-воздух», превосходящую по характеристикам AIM-120 AMRAAM. И это им удалось, хотя и использовались в основном американские компоненты. Дальность 200 км. Скорость более 4М. Способна поражать цели, маневрирующие с ускорением 11g. Лёгкая, компактная: масса всего 190 кг, длина 3,65 м, диаметр 0,178 м. Стоит на вооружении с 2016 года, в экспортном варианте поставляется покупателям Rafale, Typhoon и Gripen. До гиперзвука не дотянула, да и масса боевой части маловата, но опасна даже для истребителей 5-го поколения.Гиперзвуковая РВВ MBDA Meteor

реклама



К созданию гиперзвуковых ракет большой дальности для воздушного боя приближаются Япония, обе Кореи, Турция, Индия. У кого-то гиперзвук получается, но дальность маловата, как у японцев, у кого-то наоборот, но мир включился в гиперзвуковую гонку с большим энтузиазмом. Пока Россия впереди, но не на десять лет, как писали ещё недавно. Преследователи идут по пятам.

В настоящее время гиперзвуковые РВВ БД (ракеты воздух-воздух большой дальности) стоят на вооружении трёх стран: России, Китая и Ирана. Последнему удивляться не стоит. Советско-российская Р-33 появилась не на пустом месте. Ещё в 1974 году у американцев была AIM-54 Phoenix, так похожая на советскую Р-33, что даже диаметр отличался на 1 мм. Инженеры хорошо, а разведка лучше.AIM-54 Phoenix

Дальность AIM-54 была 135 км, затем увеличили до 150 км. Скорость тоже подросла с 4,3М до границы гиперзвука 5М. «Феникс» ушёл на пенсию в 2004 году вместе с единственным носителем F-14 Tomcat. Иранцы торопиться со списанием их не стали, в ирано-иракской войне F-14 показали себя неплохо, как и «Фениксы». Модернизацией дальность Fakour-90 была увеличена до 250 км, а скорость теперь на 5 с плюсом в Махах.

Как видим, соперники уже дышат в затылок. России расслабляться рано. Надеемся, что наши конструкторы ведут работы над новыми гиперзвуковыми ракетами с высокой манёвренностью и большой дальностью. И о противоракете, способной сбивать такие ракеты противника надо думать уже сейчас. Через 5-10 лет гиперзвук станет обыденностью.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гиперзвуковая ракета р-37м р-37 р 37 ракета
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
15
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
10
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
7
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
5
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
2
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
3
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
2
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
7
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
9
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
10
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
1
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
51
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
46
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9

Сейчас обсуждают

Руслан Букури
12:15
В Беларуси уже придумали подзаряжаемый двигатель в процессе езды, вот там реальная инновация, а тут пшик.
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
3JIbIDEHb
12:10
Особенно учитывая фирменную технологию "отъезжания" чипов годика через три "из за высокого напряжения" гарантирующую постоянно восполняющийся спрос. Как всегда, все новые технологии обкатались на хомя...
NVIDIA попытается привлечь Intel к упаковке своих чипов
ЮРА ОНИЩЕНКО
12:04
Бернинган, тебе и так напихают минусов, ибо крыша твоя давно поехала
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
erno
12:02
а что ты пользуешься всем западным клоунским.
Зеленский сообщил о планах создать коалицию из стран НАТО, готовых сбивать российские ракеты
Ярослав Савранский
11:56
Что то автор путает, Motorola первыми выпустили moto tag, ещё лет пять назад, а уж потом другие стали делать
Motorola Moto Tag выпущен в продажу в качестве основного конкурента смарт-трекеров
DANYNAFIG
11:48
Писта рулю , хохлы сдавайтесь.
Биткоин провалил уровень $54 000, потеряв 11% стоимости за сутки
АЕV
11:47
Типичный 15ти рублёвый бот отрабатывает по скрипту, в общем ничего нового
Google не связан с массовыми перебоями в работе YouTube
Евгений Попов
11:45
А не пофиг как называются?
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
Иван Бородин
11:44
Ещё бы... интел покупает всех производителей что бы только их продукцию собирали в буки а не конкурентов!
Большинство геймеров в июле использовали процессоры Intel, видеокарту RTX 3060 и разрешение 1080p
Yakov Rovinest
11:43
Извините конечно, но буквы у всех бесплатные😅
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем