Российская РВВ БД

В 2014 году Россия стала первой страной, получившей гиперзвуковую ракету «воздух-воздух» большой дальности Р-37М «Стрела», способную сбить цель на расстоянии более 300 км. Почти весь путь она не выдаёт себя излучением, и лишь за 30 км до противника включается активная радиолокационная головка самонаведения. Уйти от неё невозможно. Скорость на терминальном участке 6М. Сбить такую тоже пока нечем. Прошло десять лет, пора взглянуть, как идут дела у конкурентов.

Гиперзвуковые ракеты Китая

Ракета PL-15 стоит на вооружении НОАК с 2016 года. Импульсный твердотопливный двигатель позволяет ей достигать скорости более 4М. Дальность 200-300 км (145 км в экспортном варианте). На среднем участке управление по радиоканалу от самолёта ДРЛО AEW & C, а далее работает автономная радиолокационная система самонаведения.

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В том же году была испытана PL-17 с дальностью 300-400 км. Повышение дальности было достигнуто увеличением длины ракеты до 6 м, что позволило увеличить запас твёрдого топлива. Ценой за сверхдальность было то, что она не помещалась во внутренний отсек малозаметного истребителя пятого поколения J-20, поэтому носителем стал J-16. Подходят для неё и импортируемые НОАК Су-35 и Су-30МКК. Обновления коснулись системы наведения. Кроме двустороннего радиоканала PL-17 имеет инерциальную и спутниковую системы наведения, а на заключительном участке многорежимную ГСН как с активным радаром AESA, так и с ИК-системой самонаведения. Цели – топливозаправщики и самолёты ДРЛО. Принята на вооружение в октябре 2022 года. Китайские ракеты воздух-воздух. Источник: Military balance

Наконец, в том же 2016 году, ставшем звёздным для китайской авиации, была успешно испытана PL-21 с прямоточным твердотопливным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Дальность 300-400 км, скорость 5 Махов.

США

В Америке долго почивали на лаврах, наслаждаясь прелестями однополярного мира. Российская Р-37М напугала не сильно. Почти добитый за времена эффективных менеджеров ВПК РФ давал уверенность, что в серьёзных количествах «Стрелы» в ВКС не увидят. Поэтому считалось достаточным иметь ракету средней дальности AIM-120 AMRAAM с радиусом применения до 180 км. AIM-120 AMRAAM

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Триумф Китая дал пинок американцам начать ускоренную разработку оснащённой ПВРД ракеты AIM-260 JATM с дальностью предположительно 250-350 км и скоростью 5М. Серийное производство ожидалось в 2023 году, но пока сообщений о его начале нет.

AIM-174B – ещё одна американская дальнобойная ракета для воздушного боя. Особо не мудрствуя, заокеанские конструкторы приспособили зенитную ракету SM-6 от корабельной системы Aegis для воздушного старта. Ранее её испытали в наземном варианте. И это очень хорошая ракета. Сбивает цели на высотах до 33 км, летит со скоростью 3,5 Маха, масса осколочной или кинетической боевой части 64 кг, дальность применения 370-460 км. Вот только размеры у неё весьма внушительные. Длина 6,6 м, диаметр 0,53 м, стартовая масса 860 кг.

Именно на неё возлагают надежду в борьбе с гиперзвуковой угрозой. Пока особых успехов не достигнуто, задача крайне непростая. Нужно следить за всеми манёврами гиперзвуковой ракеты противника, быстро обрабатывать полученную информацию и давать команды для управления. И очень желательно иметь собственную скорость более 5М. Сообщалось, что «трамповская супер-пупер-ракета» AIM-174B Block IB такую скорость получит, испытания и доработка идут полным ходом. Пока ВМС США уже получили AIM-174B для палубных истребителей F/A-18E/F.

Европа, Иран и другие

Европейцы решили создать свою ракету «воздух-воздух», превосходящую по характеристикам AIM-120 AMRAAM. И это им удалось, хотя и использовались в основном американские компоненты. Дальность 200 км. Скорость более 4М. Способна поражать цели, маневрирующие с ускорением 11g. Лёгкая, компактная: масса всего 190 кг, длина 3,65 м, диаметр 0,178 м. Стоит на вооружении с 2016 года, в экспортном варианте поставляется покупателям Rafale, Typhoon и Gripen. До гиперзвука не дотянула, да и масса боевой части маловата, но опасна даже для истребителей 5-го поколения. Гиперзвуковая РВВ MBDA Meteor

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К созданию гиперзвуковых ракет большой дальности для воздушного боя приближаются Япония, обе Кореи, Турция, Индия. У кого-то гиперзвук получается, но дальность маловата, как у японцев, у кого-то наоборот, но мир включился в гиперзвуковую гонку с большим энтузиазмом. Пока Россия впереди, но не на десять лет, как писали ещё недавно. Преследователи идут по пятам.

В настоящее время гиперзвуковые РВВ БД (ракеты воздух-воздух большой дальности) стоят на вооружении трёх стран: России, Китая и Ирана. Последнему удивляться не стоит. Советско-российская Р-33 появилась не на пустом месте. Ещё в 1974 году у американцев была AIM-54 Phoenix, так похожая на советскую Р-33, что даже диаметр отличался на 1 мм. Инженеры хорошо, а разведка лучше. AIM-54 Phoenix

Дальность AIM-54 была 135 км, затем увеличили до 150 км. Скорость тоже подросла с 4,3М до границы гиперзвука 5М. «Феникс» ушёл на пенсию в 2004 году вместе с единственным носителем F-14 Tomcat. Иранцы торопиться со списанием их не стали, в ирано-иракской войне F-14 показали себя неплохо, как и «Фениксы». Модернизацией дальность Fakour-90 была увеличена до 250 км, а скорость теперь на 5 с плюсом в Махах.

Как видим, соперники уже дышат в затылок. России расслабляться рано. Надеемся, что наши конструкторы ведут работы над новыми гиперзвуковыми ракетами с высокой манёвренностью и большой дальностью. И о противоракете, способной сбивать такие ракеты противника надо думать уже сейчас. Через 5-10 лет гиперзвук станет обыденностью.