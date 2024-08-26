Данное сообщение опубликовано в ТГ-канале представителей компании

Телеграм канал "Оркестр Вагнера" опубликовал сообщение совета командиров компании.

По словам командиров, сотрудники компании работают только на "Черном континенте", а также в Беларуси. Действующие бойцы ЧВК "Вагнер" не принимают участия в специальной военной операции. По словам совета командиров, подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах МО РФ, ни где бы то ни было ещё.

Те же из ветеранов ЧВК, кто участвует в боях в Курской области, делают это не в рядах "музыкантов". Если же подразделения ЧВК вернуться в зону СВО - об этом будет объявлено дополнительно, сейчас их там нет.

Отдельно стоит отметить ранние сообщения совета командиров в связи с ситуацией в Курской области. "Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда", - говорится в сообщении руководства компании.

Напомним, подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию РФ после попытки вооружённого мятежа 24 июня 2023 года. Часть бойцов ушла в Беларусь, кто-то остался работать в Африке, некоторые перешли в МО РФ на службу по контракту.