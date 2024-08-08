С-400 во время стрельб на полигоне Ашулук

6 августа 2024 года в ходе визита Шойгу в Иран была озвучена просьба о поставках С-400. На фоне растущей вероятности крупномасштабного столкновения Ирана с Израилем Россия уже поставила союзнику комплекс РЭБ «Мурманск-БН». Пришла очередь исполнить давнюю мечту иранских ПВО – получить «Триумф». Что это даст Ирану, какие возможности открывает прошедший проверку в бою российский комплекс, и каковы при этом выгоды для России.

Слабости самой сильной ПВО на Ближнем Востоке

Если ВВС Ирана представляют собой довольно печальное зрелище, то над своей ПВО они потрудились, несмотря на жёсткие санкции. Покупая по крупицам везде, где получится, Иран собрал самую разношёрстную ПВО. На вооружении стоит почти три десятка различных ЗРК (зенитных ракетных комплексов) американского, британского, китайского, советского и российского производства, а также несколько неплохих собственных разработок. Пусковая установка С-400

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Собрать всё это в надёжную систему было сложной задачей, но наши южные соседи с ней справились. Весь этот «зоопарк» связан в единую сеть, включая и зенитную артиллерию. Пушек калибром от 23 до 100 мм у Ирана хватает с запасом.

Имеется около 500 комплексов малой дальности, среди которых 29 «Тор», 30 устаревших британских «Рапир» и две с лишним сотни иранских «Ya Zahra» и «Herz-9».

Об иранских комплексах стоит сказать пару слов. Первый – это нелицензионная копия китайской HQ-7, которую Китай также скопировал с французской «Crotale». Второй – дальнейшая модернизация для повышения эффективного уничтожения целей на сверхмалых высотах от 5 м.

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С ЗРК средней дальности у Ирана тоже вполне неплохо. Порядка тысячи комплексов, среди которых модернизированные советские «Куб», более трёхсот «Mersad» с дальностью 40-45 км и высотой поражаемых целей до 20 км, неизвестное количество «Kamin-2» для низколетящих целей и более 400 «Raad-1/2» и «Khordad-3», ракеты которых летят со скоростью выше 4,5М на 50-75 км, достигая 30 км высоты.

Основу ПВО большой дальности составляют более четырёхсот С-200, ракеты для которых иранские инженеры сумели модернизировать для стрельбы на дальность до 250 км у «Fajr-8» и 350 км у «Ghareh». Последней оснащают также комплексы «Talash-2» и «Bawar-373». Очень интересная ракета. Гиперзвуковая (6М), высота полёта до 40 км, несёт 200-килограммовую фугасную боеголовку. Имеются также около 200 систем «Khordad-15», способных «видеть» на 150 км. "Ghareh" - модернизированная ракета С-200

С-300 «собственной» разработки

Иран имеет восемь дивизионов С-300, из которых четыре – поставленные Россией в 2016 году С-300ПМУ2, способные обнаруживать цели на расстоянии до 300 км. Ирану пришлось ждать их почти девять лет, соглашение 2007 года было приостановлено Россией из-за возражений Израиля «до прояснения политической ситуации». Это вынудило Иран начать работу над собственным аналогом «Фаворита». Иранский ЗРК С-300

Для начала у неизвестных поставщиков были приобретены по частям и собраны четыре дивизиона С-300П, на 100 км более «близоруких», чем обещанные Россией. Затем началась работа над «Bawar-373». И получилось. Последнюю версию с ракетой «Sayad-4B» называли даже конкурентом С-400. Дальность обнаружения цели увеличена до 450 км, сопровождения - до 400 км, а дальнобойность новых ракет – до 300 км.

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Казалось бы, пары тысяч пусковых установок для не очень большой страны хватит выше крыши, но есть сложности с поражением крылатых ракет на большой дистанции и недостаточно средств для отражения атаки большим количеством баллистических ракет. Именно здесь и пригодился бы «Триумф».

Что может С-400

ЗРС (зенитная ракетная система) С-400 обеспечивает поражение летящих со скоростью до 4 800 м/с целей на дальности от 3 до 400 км при их высоте 25-30 000 м. При любой погоде и в любое время суток С-400 защищает объекты от авиации и БПЛА, крылатых и баллистических ракет, включая гиперзвуковые, даже при мощном радиоэлектронном противодействии. Ракета 48Н6 комплекса С-400

Все процессы от обнаружения до оценки результатов стрельбы автоматизированы, включая выбор ракет и подготовку их к пуску. Возможно и применение по наземным объектам.

Внешне С-400 трудно отличить от предшественника С-300, что затрудняет их идентификацию для воздушной и космической разведки. Эффективность, зона охвата и ассортимент поражаемых целей у «Триумфа» вдвое выше. Обеспечивается совместная работа с С-300ПМ, С-350, «Панцирем».

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Старт любых типов ракет «холодный», пороховой заряд выбрасывает ракету на 30 м вверх, затем включается двигатель. На начальном и среднем участке полёта ракета ориентируется с помощью инерциальной и радиокомандной систем наведения, а на конечном включается радиолокационная, которая может работать в полуактивном и активном режимах. Ракета способна маневрировать с перегрузками до 20g, что заметно усложняет уход от неё. Боевая часть срабатывает с помощью радиовзрывателя в момент непосредственной близости ракеты с целью, даже при промахе цель будет поражена осколками.

В системе один пункт боевого управления руководит 6 такими комплексами, каждый из которых может включать до 12 пусковых установок (ПУ) и собственную РЛС. Опционально придаётся передвижная вышка для антенного поста, чтобы увеличить дальность прямой видимости РЛС, а также ВВО (всевысотный обнаружитель). Всевысотный обнаружитель на вышке

Арсенал ракет частично унифицирован с С-300. Последняя модификация 48Н6E3 имеет дальность до 250 км и скорость до 2 500 м/с. Самых лёгких ракет 9М96Е1 массой всего 333 кг помещается четыре вместо одной 48Н6, летит она всего на 40 км, а в чуть более тяжёлой версии 9М96Е2 –на 120 км. Кроме них, для С-400 и С-500 создана дальнобойная 40Н6, поражающая цели на дистанциях до 400 км и высотах от 10 м до 30 км.

Кому это выгодно

Иран сможет встроить новую систему в свою ПВО в самые кратчайшие сроки, поскольку она совместима с С-300ПМУ2, а та в свою очередь с «Bawar-373». Обучение персонала для их обслуживания также не займет много времени, иранцы учатся быстро, а с предшественником они уже знакомы.

Проблема перехвата ракет на больших дистанциях будет решена, правда полностью потенциал «Триумфа» с ракетой 40Н6 (дальность до 400 км) раскрывается в связке с А-50. Самолёт ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) передаёт координаты целей, находящихся за радиогоризонтом (т.е. РЛС С-400 их не видит), по этим координатам уже наводятся ракеты. Именно такую связку уже использовали в СВО, когда ВВС ВСУ потеряли 10 МиГ-29 и 2 Су-27. Вот только единственный самолёт ДРЛО Ирана давно разбился, а у нас они и так на вес золота. Много их у Китая, но санкции не позволяют продавать их. Пуски ракет С-400

Выйти из положения может помочь разветвлённая сеть РЛС, увязанная с сетью ПВО, но в любом случае С-400 внесёт существенный вклад в защиту иранского неба. Так что поставка их хоть и запоздалая, но необходимая.

Остался вопрос, что это даст России. Решение смелое, отношения с Израилем точно пострадают, да и весь «цивилизованный мир» возмутится точно. Кроме обкатки «Триумфа» на новом театре военных действий и опыта работы с целями, с которыми С-400 ещё не встречалась, есть и другие выгоды. Гадать, что даст Иран в ответ, бессмысленно – в детали соглашения никто не посвятит. Иранский БПЛА Kaman-12

Однако, предложить ему есть что. Страна, дольше всех находящаяся под санкциями, сумела создать современную ракетную технику, а в области беспилотников Иран на ведущих местах в мире.

Некоторые возразят, что лучше защищать небо под Белгородом и Курском, а не иранское. Тратить мощные ракеты от С-400 на дешёвые беспилотники или даже снаряды РСЗО нерационально, для этого есть другие средства. Решать проблему надо, но С-400 тут не помощник. В наличии их достаточно, а на фоне частичной замены на С-500, продать «союзнику» вполне оправдано.