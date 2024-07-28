ПАК ДА, B-21 и H-20 - "Стратеги" шестого поколения

10 ноября 2023 состоялся первый полёт американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider. США готовятся к серийному производству. ТТХ его известны лишь приблизительно, как и у его одноклассников - китайского Xian H-20 и российского ПАК ДА «Посланник». Китай уверяет, что уже скоро бомбардировщик-невидимка поступит в войска, начало серийного производства российского самолёта планируется на 2027 год, а первый полёт в очередной раз отодвинули, уже на 2025.

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Эта задержка вызвала бурный восторг у недоброжелателей, появились слухи, что проект заморожен на неопределенный срок. Все три самолёта разрабатываются в обстановке строгой секретности, но давайте всё же разберемся на основе открытых данных, в чём причина промедления в создании ПАК ДА, чем он отличается от американского и китайского аналогов и нужен ли он России вообще.

Начнём с небольшого экскурса в историю современных бомбардировщиков. Ну а если уж совсем не терпится, то листайте сразу в середину статьи, там подробно поговорим про российский ПАК ДА "Посланник" 6-го поколения.

Летающее крыло

О начале работы над новым стратегическом бомбардировщиком ПАК ДА стало известно в 2009 году. В контракте между Министерством Обороны РФ и КБ «Туполев» было оговорено, что НИОКР по нему будут продолжаться 3 года, а полностью технический проект должен быть готов к 2015 году. ПАК ДА, построенный по схеме "летающее крыло"

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В марте 2013 года был утвержден проект ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Новый «стратег» получил схему «летающее крыло» и должен быть малозаметным. Такая конструкция не позволяет летать на сверхзвуке, поскольку при этом аппарат становится неуправляемым по рысканию (движению носа в горизонтальной плоскости). Схема известна с 1930-х годов, ей занимались и в СССР, и в Германии, и в США, но дальше единичных опытных экземпляров в то время дело не пошло.

У «летающего крыла» есть немалые достоинства. Все агрегаты, экипаж и полезная нагрузка размещаются в редуцированном фюзеляже, выполненном как одно целое с крылом. Это позволяет увеличить подъёмную силу и нести большую полезную нагрузку при том же весе аппарата. Но пониженная управляемость и невозможность летать на сверхзвуке стали преградой на пути применения перспективной схемы.

Первым серийным самолётом такой конструкции стал ударный истребитель-невидимка F-117 Nighthawk, поднявшийся в воздух в 1981 году. Выбор схемы «летающее крыло» был обусловлен малым ЭПР, необходимым для технологии «стелс». Истребитель-невидимка F-117 Nighthawk

В 1989 году поднялся в небо собранный по этой же схеме стратегический бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit, ставший самым дорогим самолётом в истории авиации. Ещё дороже обходилось его обслуживание и эксплуатация. B-2 Spirit

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Первоначально планировалось построить 132 таких самолёта. Они должны были пролетать незамеченными сквозь плотную ПВО и наносить удары в глубине территории противника. Однако стоимость оказалась неподъёмной даже для американского военного бюджета. На разработку было потрачено 44 млрд. долл., а один экземпляр обходился налогоплательщикам в 2,1 млрд. долл. В итоге был построен только 21 экземпляр B-2 Spirit, один из которых разбился в 2008 году.

Самолёты B-2 Spirit применялись при бомбардировке Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии.

Некоторые ТТХ B-2 Spirit:

Максимальная скорость: 1010 км/ч (М=0,95)

Максимальная дальность полета: 11 105 км

Практический потолок: 15 240 м

Боевая нагрузка: до 18 144 кг

Совокупная тяга двигателей: 31 388 кгс.

Northrop B-21 Raider

Сразу же после окончательного закрытия программы дальнейшей постройки B-2 Spirit в 2000 году перед американскими авиаконструкторами из Boeing и Lockheed Martin была поставлена задача создания более дешевого стратегического бомбардировщика и дан старт программе «2018 Bomber» (с англ. — «Бомбардировщик 2018 года»). Как видно из названия, его планировалось поставить на вооружение к концу 10-х годов, но в планы вмешался экономический кризис 2008 года.

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B-21 Raider

К проекту вернулись в 2014 году. Планировалось построить 100 самолетов стоимостью 550 млн. долл. каждый. Разработку передали Northrop Grumman, предложившей меньшую цену. В 2016 самолёт получил официальное обозначение B-21, подчеркивающее его значение как «бомбардировщика XXI века».

Работу удалось завершить всего на 5 лет позже первоначального срока и в ноябре 2023 года В-21 поднялся в небо. Известно, что максимальный взлётный вес его чуть более 100 т, о боевой нагрузке известно лишь то, что она может включать корректируемые бомбы JDAM, ракеты AGM-158 и термоядерные бомбы B83 и B61-12, а также ракеты «воздух-воздух» для борьбы с истребителями противника. При проектировании применялся принцип открытой архитектуры, который в дальнейшем предполагает установку боевого лазера либо других систем вооружения. Что касается ЭПР, то у В-21 она, как утверждается, на 20% меньше по сравнению с В-2.

Xian H-20

Еще одним обладателем полноценной ядерной триады является Китай, вот только парк стратегической авиации состоит из около 180 самолётов Н-6 различных модификаций, в основе которых советский Ту-16, выпускавшийся в 50-е годы. Китайский бомбардировщик Н-6

В начале нового века у ВВС КНР появилась мечта о современном стратегическом бомбардировщике с дальностью до 8 тыс. км и боевой нагрузкой до 10 т. О проекте было публично объявлено лишь в 2015 году, до этого работы велись в обстановке глубочайшей секретности, а в 2024 году Н-20 совершил первый полёт. Китайский H-20

Предполагается, что секреты технологии «стелс» Китай узнал, получив фрагменты сбитого над Югославией F-117. Двигатель у "новинки" - российский НК-32, по другим сведениям – китайский WS-10.

О ТТХ и вооружении практически ничего неизвестно. Предполагаемый взлётный вес около 200 т, среди ракет есть гиперзвуковые с дальностью до 2000 км. По внешнему виду Н-20 очень напоминает B-2 Spirit. Одна из версий H-20 (рендер)

ПАК ДА «Посланник». Причины отставания и перспективы.

Вот мы и подошли к российской версии стратегического бомбардировщика 6-го поколения - ПАК ДА "Посланник".

Старт амбициозного проекта был дан в 2009 году, поднять в воздух планируется до конца 2024 года, а в серию запустить по крайней мере до конца десятилетия. Мы уступили первенство США и отстаём уже от Китая. Повод ли это кусать локти? Некоторые эксперты утверждают, что такой дорогой самолёт России вовсе не нужен, ведь нужно строить Су-57, доводить до ума Су-75 и Миг-41, не говоря уж о "зияющих дырах" в ДРЛО, морской авиации, РТР и так далее. Су-57 (слева) и Су-75 (справа)

Ну что ж, давайте взглянем на положение дел в дальней авиации России. Парк состоит из 16 сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160 постройки 80-х годов, 56 сверхзвуковых Ту-22М 70-80-х годов и 47 турбовинтовых Ту-95МС, летающих ещё с 1952 года, последний из которых был выпущен в 1993 году. Итого 119, в полтора раза меньше чем у Китая.

А ведь тех же Ту-95 было построено около 500 штук, столько же Ту-22М и 35 Ту-160. Куда всё это делось? Порезали в 90-е, проржавели на стоянках, а также списаны уже в этом веке.

Критическую ситуацию в дальней авиации осознали в конце нулевых. Около половины парка прошло глубокую модернизацию до Ту-95МСМ, Ту-160М, Ту-22М3М. Полностью обновлена электронная начинка, появились современные АФАР, установлены модернизированные двигатели.

Вроде уже не так уж плохо, ведь и у американцев до сих пор в строю 76 ветеранов В-52 со средним возрастом более 60 лет. Но, кроме того, у них 47 сверхзвуковых В-1В Lancer, похожих на Ту-160 и примерно того же возраста, однако в отличие от наших «Белых лебедей» способных летать на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности для прорыва ПВО. Ну и уже упомянутые 20 невидимок B-2 Spirit. B-1B (слева) и Ту-160 (справа)

Вроде почти паритет. Но заглянем на десять-пятнадцать лет вперед. Большая часть авиапарка дальней авиации исчерпает свой ресурс. Постройка 30 новых Ту-160М2 положение дел кардинально не изменит. США же планирует к этому времени выпустить сотню или даже две В-21 на замену В1В. Самых современных самолётов с хорошим «зрением», способных засечь цель на расстояниях до тысячи километров и затем уничтожить её имеющимся арсеналом ракет «воздух-воздух» или передать её координаты истребителям и ПВО. Поможет ли С-400/С-500, особенно если нападение будет через Арктику? Вряд ли.

Выходит, что ПАК ДА всё же нужен. Вопрос, как всегда, в средствах, но супербомбардировщик, по имеющейся информации, обойдётся примерно вдвое дешевле, чем Ту-160М2, цена которого в 2018 году составляла 18 млрд.руб. Дозвуковой самолёт дешевле сверхзвукового, поскольку не требуется изменяемая геометрия крыла.

Опыт постройки стелс-самолётов наработан на Су-57, по схеме «летающего крыла» собран С-70 «Охотник». БРЭО можно взять пока уже готовое от Ту-160М2 и того же Су-57. Площадь и специалисты есть в Казани. Правда они сейчас заняты постройкой Ту-160М2, Ту-214 и модернизацией уже имеющихся «Белых лебедей» и Ту-22М3. Вроде и не до ПАК ДА, но современный "стратег" нужен, чтобы не остаться почти голыми в следующем десятилетии. Сколько? Как всегда - чем больше, тем лучше.

А о том, как выглядит «Посланник», высоко ли собрался летать и чем его собираются вооружить, лучше поговорить отдельно, чтобы не переутомлять читателя.