Используя новый метод, исследовательской группе из Лондонского университета Королевы Марии удалось имитировать то, как видят мир животные.

То, как живое существо видит окружающую среду, зависит прежде всего от того, как устроены фоторецепторы органов чувств. Между отдельными видами существуют большие различия. У некоторых животных светочувствительность адаптирована к инфракрасному или ультрафиолетовому излучению. Некоторые виды могут видеть поляризованный свет, некоторые — ультрафиолетовый свет. Восприятие отдельных цветов также сильно различается.

Исследовательская группа из Лондона разработала новую систему камер, которая имитирует глаза различных животных. С помощью мультиспектрографических методов фиксируются изображения, максимально приближенные к фоторецепторам животных.

реклама

Система камер записывает свет в синем, зеленом, красном и ультрафиолетовом спектре. Отдельные цветовые каналы записываются отдельно, но одновременно. Ультрафиолетовый свет также регистрируется отдельно от света, видимого человеческим глазом.

Затем данные обрабатываются ПО — в зависимости от того, как устроены фоторецепторы того или иного вида. Изображения могут быть представлены человеческому глазу почти так же, как животные визуально воспринимают свое окружение.

Исследовательская группа предоставляет систему камер и соответствующее ПО с открытым исходным кодом.