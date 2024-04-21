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То, как живое существо видит окружающую среду, зависит прежде всего от того, как устроены фоторецепторы органов чувств. Между отдельными видами существуют большие различия. У некоторых животных светочувствительность адаптирована к инфракрасному или ультрафиолетовому излучению. Некоторые виды могут видеть поляризованный свет, некоторые — ультрафиолетовый свет. Восприятие отдельных цветов также сильно различается.
Исследовательская группа из Лондона разработала новую систему камер, которая имитирует глаза различных животных. С помощью мультиспектрографических методов фиксируются изображения, максимально приближенные к фоторецепторам животных.
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Система камер записывает свет в синем, зеленом, красном и ультрафиолетовом спектре. Отдельные цветовые каналы записываются отдельно, но одновременно. Ультрафиолетовый свет также регистрируется отдельно от света, видимого человеческим глазом.
Затем данные обрабатываются ПО — в зависимости от того, как устроены фоторецепторы того или иного вида. Изображения могут быть представлены человеческому глазу почти так же, как животные визуально воспринимают свое окружение.
Исследовательская группа предоставляет систему камер и соответствующее ПО с открытым исходным кодом.