Трое мошенников обменяли поддельную продукцию Apple на настоящую, а затем продали её за границу.

Аллен Ляо и двое его братьев заработали целое состояние посредством мошенничества. По данным портала 9to5Mac, причинённый ущерб составляет несколько миллионов долларов. Теперь последний из братьев должен отправиться в тюрьму.

Это была сложная схема: братья купили в Китае поддельные устройства Apple, которые выглядели как настоящие. У фэйковых iPad и iPhone были действительные серийные номера продуктов, которые продавались в магазинах Apple Store в США.

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Но они не перепродавали эту продукцию ничего не подозревающим покупателям, как до них пытались сделать другие мошенники. Вместо этого они отправили сотни нанятых людей специально для возврата контрафактной продукции в настоящие магазины Apple Store. Мошенники сказали, что их устройства не работают. Затем Apple обнаружила соответствующие номера продуктов в своей системе и приняла гарантийную претензию. Именно поэтому «покупатели» получали взамен настоящую продукцию Apple.

Братья отправили настоящие iPhone и iPad в Китай, где устройства были реализованы по высоким ценам. В общей сложности Apple понесла ущерб на сумму 6 миллионов долларов.

"Эта троица умело замаскировала свою преступную деятельность. Они использовали сложную сеть различных компаний, членов семей и других подельников. Они маскировались под вымышленными именами и использовали разные адреса электронной почты", - говорится в отчёте.

Следователи под прикрытием из ФБР и полицейского управления Сан-Диего в конечном итоге разоблачили преступников. Двое братьев были приговорены к тюремному заключению в прошлом году, а теперь, в начале апреля, отправлен за решётку и последний из трёх мошенников. Американский судья приговорил его к 51 месяцу тюремного заключения.