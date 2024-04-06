Технология масштабирования Intel XeSS 1.3 существенно превзошла свою предыдущую версию и была протестирована в сравнении с FSR и DLSS.

Недавно выпущенная технология повышения качества изображения XeSS 1.3 от Intel была протестирована в сравнении с FSR от AMD и DLSS от Nvidia, и показала себя с лучшей стороны, значительно улучшив чёткость движений по сравнению с предыдущими версиями технологии.

Intel XeSS 1.3 отлично справляется с уменьшением "гостинга", проявляемого при резких движениях, теперь она стоит наравне с DLSS и опережает FSR.

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Во время своего анонса Intel сообщила, что XeSS 1.3 будет более детально восстанавливать изображение, улучшит сглаживание, уменьшит артефакты "гостинга" и повысит стабильность частоты кадров. Похоже, что так оно и есть, поскольку канал бенчмарков S2Games Bench продемонстрировал сравнение новой технологии с конкурентами и мы можем сравнить результаты.

XeSS 1.3 был протестирован в сравнении с XeSS 1.2, DLSS 3.7 и FSR 2.2. Во всех режимах XeSS 1.2 использовалась модель DP4a, которая может применяться на всех GPU (Intel/NVIDIA/AMD), в то время как модель XMX может использоваться только на GPU Intel Arc с аппаратным ускорением XMX. Режим XMX обеспечивает лучшее качество изображения по сравнению с DP4a, а также более высокую производительность.

Для тестирования всех технологий апскейлинга использовался графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3070. Сразу же отметим, что XeSS 1.3 обеспечивает более высокую чёткость движения объектов и меньшее количество артефактов, чем XeSS 1.2, поскольку в старой версии можно заметить, что многие летающие насекомые оставляют за собой след. В режимах Intel XeSS 1.3 Quality и Ultra Quality это не так.

Далее автор сравнивает XeSS, FSR и DLSS. Здесь режим XeSS Ultra Quality (DP4a) занимает достойное место среди конкурентов, обеспечивая лучшую чёткость изображения по сравнению с FSR и DLSS. Режим FSR от AMD чрезмерно увеличивает резкость изображения, из-за чего оно выглядит неестественным и "перешарпленным", как показано в примере ниже (качество изображения может ухудшиться, рекомендую посмотреть видео):

Вы можете увидеть следы "гостинга", когда вы смотрите на летающих насекомых на экране. Кроме того, вода выглядит очень гладкой на DLSS и XeSS, но создает очень раздражающий мерцающий эффект на экране при использовании FSR.

Похоже, Intel проделала очень хорошую работу, чтобы их технологии не только лучше работали, но и отлично выглядели. Вы уже можете использовать XeSS 1.3 в играх, которые поддерживают XeSS 1.2 или более старые версии технологии, просто заменив файлы dll "libxess". Новые файлы XeSS 1.3 можно найти на GitHub.

Единственное, чего не хватает Intel XeSS на данный момент, - это поддержки генерации кадров, но работа над этим уже ведётся, так что, возможно, мы скоро увидим и её!