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Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"

Израиль противодействует дронам-камикадзе без использования огневых средств. Подмена координат цели происходит с помощью использования ложных сигналов GPS
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Израиль использует "спуфинг" для противодействия иранским дронам Shahed-136

Издание Eurasian Times сообщает, что поскольку Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможным ответным действиям после авиаудара по иранскому дипломатическому зданию в Сирии 1 апреля, израильские военные начали всеобъемлющую блокировку сигналов GPS на значительной территории страны.

Сообщается, что с 4 апреля в центральных районах Израиля часто происходят сбои в работе систем GPS, стратегически направленные на создание помех для систем вооружения, зависящих от спутниковых сигналов, таких как ракеты и дроны-камикадзе.

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В Тель-Авиве и Иерусалиме, граждане заявляли о трудностях с доступом к сервисам приложений, основанных на использовании GPS. Мониторинговый сайт GPSJAM подтвердил повсеместные помехи сигналам определения местоположения по всему Израилю. В социальных сетях появились сообщения о том, что GPS-устройства ошибочно указывают удалённое местоположение, например, устройства, расположенные в Иерусалиме, регистрируются в Каире.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил введение блокировки GPS и признал использование этой тактики, в просторечии называемой "спуфинг".

Более того, израильские военные посоветовали гражданам вручную устанавливать своё местоположение в официальном приложении Home Front Command. Это позволит им получать актуальные предупреждения о ракетной опасности.Схема управления дроном со спутника

Как отключение GPS усиливает защиту Израиля от угроз иранских беспилотников?

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Иран обладает большим арсеналом смертоносных беспилотников и ракет, и официальные лица Израиля и США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по израильским целям с помощью своего вооружения.

Как сообщают зарубежные СМИ, в последнее время беспилотники иранского производства, например, Shahed-136 (или их российские аналоги, дроны "Герань"), получили известность благодаря своей эффективности в спецоперации на Украине. Эти беспилотники продемонстрировали способность обходить традиционные системы обороны и наносить точные удары по намеченным целям.

Недавний инцидент подчеркнул эти опасения, когда беспилотник, предположительно запущенный из Ирака поразил ангар военно-морской базы в израильском городе Эйлат на юге страны.

Израильские силы обороны не смогли перехватить беспилотник до того, как он нанёс удар. Глуша сигналы GPS, Израиль, вероятно, стремится нарушить работу систем наведения этого оружия, тем самым снижая его точность и эффективность.

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Израильские военные заявили, что глушение сигналов GPS, которое может сбить с толку системы наведения оружия, является оборонительной мерой, направленной на защиту страны. И хотя эти нарушения могут причинить неудобства жизнедеятельности обычных граждан, они считаются необходимыми для обеспечения безопасности.

Применение мер по нарушению работы GPS не является новой стратегией для Израиля. С начала конфликта с ХАМАС в октябре 2023 года перебои периодически возникали в северных регионах, где поддерживаемые Ираном боевики "Хезболлы" наносили ракетные удары.Дроны-камикадзе Shahed-136

Подмена координат GPS может привести к поражению мирных объектов

Израильские силы безопасности применяют методы подмены сигналов GPS, чтобы обмануть оружие со спутниковым наведением, например беспилотники, предоставляя ложные данные о местоположении. Эта тактика направлена на то, чтобы отвлечь оружие от намеченных целей.

Израиль не стал новатором этой идеи. Подобные стратегии были замечены в конфликтах по всему миру, в том числе между Украиной и Россией, где обе стороны использовали GPS-спуфинг против беспилотников друг друга.

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Цель проста и в то же время эффективна: сбить беспилотники с пути или побудить их к аварии, передавая им ложную информацию о местоположении. Эта тактика оказалась особенно эффективной в отношении гражданских моделей беспилотников, которые могут не иметь надёжных механизмов защиты от подобных манипуляций.

Однако последствия выходят за рамки простого нарушения работы беспилотников. Управляемые ракеты, использующие GPS-навигацию, также могут стать жертвой подмены сигналов, что может привести к непреднамеренному поражению гражданских целей и угрозе жизни мирного населения.

Хотя подмена сигналов GPS служит относительно эффективной мерой противодействия угрозам со стороны беспилотников, её неизбирательное применение может нарушить обычную жизнь.БПЛА "Герань-2" инфографика. Источник: Life

А что же с "Геранями"?

Учитывая конструктивное сходство российских "Гераней" и иранских "Шахедов" возникает резонный вопрос, стоит ли российской армии опасаться применения ВСУ подобных методов? В тексте статьи, как вы могли заметить, говорится, что подобные способы обмана систем наведения дронов и ракет уже давно используются по обе стороны конфликта.

Но, как мы видим, "Гераней", "Ланцетов" и прочих БПЛА в спецоперации меньше не стало. Как же так выходит, что у Израиля получается противодействовать иранским дронам, а у Украины нет? Ответ обусловлен низкой дальностью действия подобных систем глушения и подмены GPS сигналов, а как мы помним, протяжённость ЛБС в текущем конфликте составляет около 1500 километров, что не позволяет "заткнуть" все участки.

Но ведь можно ставить такие системы локально, рядом с военно-промышленными заводами и объектами энергетики? Можно, и так даже делают, но мешая "противнику", такие системы создают помехи и для собственной связи. К тому же, как было указано выше, ракета или дрон-камикадзе не исчезнет в пустоту, он всё равно несёт поражающую часть, которая вместо военного объекта попадёт, например, по жилому дому. Для ВСУ же это будет ещё один повод обвинить ВС РФ в ударах по гражданским объектам, и не важно, что это произошло в результате подмены сигналов GPS самой украинской стороной. Подобные случаи мы уже наблюдали.

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Теги

shahed-136 дрон камикадзе гера козаченко
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