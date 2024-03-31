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Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США

Китайские исследователи заявили, что разработали ракету класса "земля-воздух" с невиданной ранее дальностью поражения в 2000 км
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Китай разработал ракету "земля-воздух", способную поражать цели на дальности 2000 км

Согласно статье, опубликованной в журнале Chinese Language Journal of Graphics, китайские учёные утверждают, что создали ракету ПВО, которая десятикратно превосходит своих конкурентов, обладая дальностью поражения до 2000 километров. Поскольку ракеты класса "земля-воздух" обычно имеют дальность полета от десятков до нескольких сотен километров, сверхдальние ракеты ПВО с дальностью 2000 км. считаются просто неосуществимыми.

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Например, новейшая и самая современная российская система ПВО С-500 имеет максимальную дальность поражения 600 км, в то время как максимальная дальность поражения ЗРК С-400 составляет 400 км. Дальность действия китайской ЗРК HQ-9 составляет всего 200 километров, а HQ-22 - 170 километров.

Американская система противоракетной обороны (ПРО) THAAD имеет дальность перехвата 200 километров, хотя дальность действия её радара составляет до 1 000 километров, в то время как дальность перехвата Patriot составляет 70 километров. С другой стороны, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T может сбить цель на расстоянии около 150 километров.Комплекс ПРО THAAD

На этом фоне заявленная дальность действия нового ЗРК, разработанного Китаем, выглядит довольно чрезмерной. Су Хуа, научный сотрудник Северо-Западного политехнического университета, возглавил группу, которая заявила, что это оружие может сбивать бомбардировщики и самолеты раннего предупреждения, чтобы предотвратить их вмешательство в любые региональные конфликты. Хотя в статье не названа конкретная страна, похоже, что это косвенная ссылка на ВВС США и их региональных союзников.

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В последнее время США расширили своё военное присутствие в регионе. Например, в конце января бомбардировщик ВВС США B-52H проходил  учения над Японским и Восточно-Китайским морями.

Некоторые военные эксперты и американские чиновники предсказывают, что Китай попытается захватить Тайвань к 2027 году, и это событие, как ожидается, перерастет в более широкий региональный конфликт, в который в конечном итоге будут вовлечены Соединенные Штаты. Озадаченный проблемами, которые создают сторонники Тайваня на Западе, Китай готовится блокировать любое внешнее вмешательство в случае возникновения такого конфликта.

В документе говорится, что НОАК будет открывать огонь только в том случае, если самолёт противника не развернётся после первого предупреждения. Подчёркивается, что для сохранения регионального и международного мира и стабильности эта технология "имеет огромное значение".

Некоторые характеристики новой ракеты

Согласно докладу, НОАК запросила у промышленности ракету, которая была бы доступна в производстве, практична для повседневного использования, не превышала бы 10 метров в длину и 4 тонны в весе, что сделает её подходящей для мобильного запуска с транспортных средств. Су и его группа превзошли прогнозы, создав ракету сверхдальнего действия массой 2,5 тонны и длиной всего 8 метров.

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Мощная тяга, необходимая для запуска, будет создаваться твердотопливным ракетным двигателем, а затем ракета будет выводиться в верхние слои атмосферы с помощью реактивного двигателя.Пример ракеты с двухступенчатым двигателем

Внешний вид ракеты в публикации не описывается, но газета делает вывод, что по своим конструктивным параметрам она будет напоминать гиперзвуковой аппарат Feitian-1, который университет успешно испытал два года назад с аналогичной двухступенчатой силовой установкой.

Мнения иностранных военных экспертов

Военные наблюдатели, похоже, не впечатлены. Военный аналитик и наблюдатель за НОАК, Хесус Роман, сказал на платформе X: "Основным ограничением для ЗРК является кривизна Земли. Она не позволяет радарам наводить ракеты за горизонтом. Есть некоторые системы, такие как американская THAAD, которые имеют гораздо больший "радиус действия". 

На самом деле не имеет смысла иметь ЗРК с радиусом действия 2000 километров, так как дальность прямой видимости для наведения ракет ограничена несколькими сотнями километров. 

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"Учитывая, что ЗРК НОАК это переделанные российские комплексы (С-300 - HQ-9, а "Бук" - HQ-16), а несколько лет назад Китай приобрёл С-400, я думаю, что очень маловероятно, что они разработали эту технологию. Я думаю, что они имеют в виду систему ПРО, способную идентифицировать цели на расстоянии 2000 км (но не способную поразить их на таком расстоянии)".

ЗРК HQ-9 (Аналог С-300)

Некоторые другие наблюдатели назвали эти утверждения неправдоподобными. Один военный обозреватель, не пожелавший называть свое имя, высмеял китайскую газету, которая вообще опубликовала эти заявления.

Спутники для наведения ракет в реальном времени

Новые ЗРК будут работать с китайской спутниковой сетью. Ученые, разработавшие ракету, утверждают, что новая ракета будет управляться в режиме реального времени по данным разведывательных спутников, а затем переключится на свои сенсоры для обнаружения цели и самостоятельного наведения.

Они также подчеркнули, что традиционная технология "стелс", используемая американскими бомбардировщиками B-2 и B-21, устарела благодаря глобальной сети спутникового мониторинга Китая. Судя по всему, здесь они ссылаются на видеозапись, обнародованная китайским правительством, на которой стелс-истребитель F-22 отслеживается крупнейшей в мире группировкой спутников наблюдения "Цзилинь-1" в режиме реального времени.Бомбардировщик B-21 Raider

Более крупные самолёты, включая бомбардировщики, заправщики и самолеты ДРЛО, работают медленно. По мнению Су и его команды, как только они взлетят, их уникальные особенности могут быть визуально распознаны и отслежены спутниками с помощью искусственного интеллекта.

Китай приобретает спутники, чтобы подготовиться к возможным военным столкновениям в стратегических районах, включая Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. Эти спутники являются частью такого потенциала.

Имея базу на Гуаме, расположенном примерно в 2600 километрах от Тайваня и в 3000 километрах от материковой части Китая, американские военные постепенно перераспределяют свои силы на вторую островную цепь.

Отправка бомбардировочных флотов с Гуама для нанесения ударов по китайскому флоту и прибрежной инфраструктуре в случае конфронтации в Тайваньском проливе - важнейшая стратегия США, призванная удержать НОАК от высадки на остров. В докладе предполагается, что именно поэтому Китай ищет новейшие системы ПВО дальнего радиуса действия для размещения у своих берегов.

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