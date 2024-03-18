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AnLesha
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ уже продаётся дешевле $700 в США, но в России цены тоже падают
Волна скидок на RTX 4070 Ti связана с заменой её SUPER-версией

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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti заметно подешевели на Западе, теперь они доступны по цене $679 в США. Снижение цены связано с распродажей запасов, так как модель 4070 Ti SUPER заменит свою предшественницу на постоянной основе.

На самом деле, период приличных скидок на GPU наступает по всему миру. Цены снижаются даже в России, а конкуренты, такие как AMD, агрессивно снижают прайс на свою линейку RDNA 3. Чтобы наверстать упущенное, партнёры NVIDIA наконец-то решили понизить цены на GeForce RTX 4070 Ti, например, модели MSI Ventus 2X теперь стоят меньше $700.

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Оба варианта видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus - чёрный и белый - подешевели: Ventus White продается за $679,99, а Ventus Black - за $689,99. Изначально цена на видеокарты составляла 799 долларов США, так что скидка на каждую модель составляет более 100 долларов.

На данный момент GeForce RTX 4070 Ti SUPER от NVIDIA считается официальной "заменой" RTX 4070 Ti, и с точки зрения производительности на доллар, аналог SUPER предлагает больше VRAM (16 ГБ) и лучшие характеристики графического процессора, что делает видеокарту очень конкурентной на рынке.

Эксперты индустрии, несмотря на скидки, рекомендуют подождать более значительного снижения цен (привет, Pepper), поскольку "оно неминуемо, учитывая тенденцию рынка". NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER уже конкурирует с RTX 4070 Ti, но по более низкой цене в 599 долларов США, так что это стоит учитывать, прежде чем остановить свой выбор на варианте Ti.

AMD Radeon RX 7900 GRE стоит рассмотреть, если вы хотите получить больший объём видеопамяти, поскольку она предлагает 16 ГБ VRAM, но 4070 SUPER, хоть и имеет на 4 ГБ памяти меньше, считается лучшим вариантом, если рассматривать общую производительность, а 4070 Ti опережает её примерно на 5%. 4070 Ti SUPER намного быстрее по сравнению с "не супер" картой, но её цена в рознице выше, что позволяет ей конкурировать с RX 7900 XT.

Как бы ни повёл себя рынок, цены на текущие модели AMD RDNA 3 и NVIDIA Ada Lovelace демонстрируют снижение, а значит, это лучшее время, чтобы купить их, если вы хотите сделать достойный апгрейд.

#rtx 4070 ti #4070 super
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