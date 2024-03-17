В течение последних нескольких месяцев Украина пыталась атаковать российскую территорию с использованием беспилотных летательных аппаратов советской эпохи, в том числе Ту-143 "Рейс". Удары были нацелены на российские аэродромы и объекты инфраструктуры. Из-за недостатка поставок западного вооружения, Украина вынуждена использовать в конфликте устаревшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), модернизированные для применения в качестве беспилотников-камикадзе.

19 января 2024 года беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал нефтехранилище в районе Брянска. СМИ сообщили, что в результате пожара загорелась одна из цистерн. Судя по обломкам, собранным российскими силами, атака на нефтехранилище была проведена с помощью БПЛА Ту-143 "Рейс", переделанных в беспилотники-камикадзе.

В декабре 2023 года появились сообщения о том, что Украина использовала беспилотники Ту-143, начинённые взрывчаткой, для нанесения ударов по южным российским областям - Белгородской и Курской, которые находятся вблизи границы с Украиной. Эти действия были частью более широкой схемы использования беспилотников Украиной, направленной на нанесение ударов по российским военным объектам и инфраструктуре на территории РФ. Использование этих дальнобойных беспилотников представляет собой серьёзную угрозу со стороны Украины. Хотя эти действия могут расцениваться как попытка показать свои "успехи" странам Запада, чтобы те увеличили поставки боеприпасов, не стоит недооценивать потенциал противника.

5 и 26 декабря 2023 года база ВВС России Энгельс-2 подверглась атаке украинских беспилотников, в результате которой были повреждены несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС). Министерство обороны РФ приписало эти атаки беспилотным летательным аппаратам советской разработки, указав, что применялись беспилотники-разведчики Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс", доставшиеся Украине в 1991 году и использовавшиеся в качестве ударного оружия.

Ту-143 "Рейс" - советский турбореактивный разведывательный беспилотник, созданный в середине 1970-х годов, был использован Украиной в текущем конфликте. Несмотря на то, что изначально он предназначался для выполнения разведывательных задач на низких высотах, ВСУ доработали его для нанесения ударов. Этот сдвиг отражает более широкую тенденцию данного конфликта по перепрофилированию старых технологий для новых применений.

Инновационная переделка беспилотников Ту-143 "Рейс" в беспилотники-камикадзе, осуществляемая Украиной, предполагает оснащение этих советских разведывательных беспилотников зарядами взрывчатки для выполнения ударных миссий. Изначально предназначенные для ведения разведки, Ту-143 имели максимальную дальность полёта около 1 000 километров, что позволяло им проникать глубоко на территорию противника для сбора ценных разведданных и возвращаться обратно.

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С переоборудованием в беспилотники-камикадзе боевое применение Ту-143 перешло от наблюдения к прямой атаке. Беспилотники модифицированы для несения зарядов взрывчатки, хотя точный размер заряда может варьироваться в зависимости от конкретных требований миссии и возможностей беспилотника. Добавление боевой части в сочетании с перепрошивкой для наведения по GPS и использование новых систем сбора и передачи информации превращает эти беспилотники в мощное оружие, способное с высокой точностью доставить разрушительный боезаряд к цели.

Эти инциденты являются частью более широкого контекста использования БПЛА в украинском конфликте, иллюстрируя стратегическую и тактическую важность беспилотников в современных конфликтах.