До долгожданной конференции GTC 2024 от NVIDIA остались считанные дни, и компания уже представила разработчикам обзор своих графических процессоров Blackwell AI следующего поколения.

Конференция NVIDIA GTC 2024 посвящена рынку ИИ и будет включать анонсы нового оборудования и ПО, в том числе нового поколения графических процессоров Blackwell AI. Всё внимание индустрии приковано к тому, как NVIDIA будет двигаться в эпоху ИИ, и GTC 2024 станет поворотным моментом на пути компании. Что ещё более важно, в этом году GTC будет проводиться в "офлайн" режиме, и ожидается, что в нём примут участие 16 000 человек.

По сообщению Reuters, компания NVIDIA рассказала разработчикам о том, чего им стоит ожидать, продемонстрировав грядущие графические процессоры Blackwell AI и значительные улучшения в платформе CUDA.

реклама

NVIDIA видит свои графические процессоры Blackwell в качестве следующего большого "ИИ-оружия" на рынке, которое потенциально может заменить H100 по популярности.

Что касается спецификаций, то мы не знаем точно, чем GPU может быть оснащён, но, судя по слухам, видеочипы Blackwell могут использовать чиплетную компоновку, хотя и "стандартный" монолитный дизайн не исключается. Ускоритель скорее всего будет оснащён памятью HBM3e с, возможно, более высоким объёмом памяти, хотя обновлённая модель также может перейти на стандарт памяти HBM4 следующего поколения.

Ожидается также обновление других характеристик и расширение функций. Более того, компания Dell недавно заявила, что их решения для охлаждения обеспечивают мощность теплоотвода до 1000 Вт для этих чипов, что не так уж и много, учитывая вычислительную мощность, которую выдают эти устройства.

Помимо новых достижений в аппаратном портфолио компании, NVIDIA, как ожидается, продемонстрирует обновление поколения платформы CUDA, которая играет важную роль в производительности ИИ-ускорителей.

GTC 2024 от NVIDIA состоится 18 марта и будет способствовать развитию в индустрии ИИ. Будет интересно посмотреть, какой подход "компания зелёных" использует в дальнейшем, ведь от этого будет зависеть присутствие компании на рынке и её финансовые показатели.