«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
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С-500 впервые сбила гиперзвуковую ракету
В прошлом месяце ВС РФ весьма результативно испытали новую зенитно-ракетную систему «Прометей» С-500 в деле. В ходе испытаний была отработана задача по нейтрализации целей, летящих на скорости, многократно (в пять и более раз) превышающей скорость звука, передают представители Министерства обороны.
«Прометей» наглядно продемонстрировал, что способен отслеживать и сбивать и настолько скоростные объекты. В оборонном ведомстве подчеркивают, что система способна справляться не только с уже принятыми на вооружение гиперзвуковыми ракетами, но и с вооружением нового поколения, которое пока ещё только разрабатывается.
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Достойный результат проведённых стрельб особо ценен, потому что, как отмечают военные специалисты, гиперзвуковые цели являются невероятно сложными для перехвата, их сложнее обнаружить и взять на сопровождение радарами из-за их небольшой ЭПР (эффективной площади рассеивания). Поскольку скорость их полёта очень высока, отвечать нужно буквально за считанные секунды.
Гиперзвук не спасает
Новая ЗРС С-500 убедительно показала, что в состоянии справляться с целями на гиперзвуковой скорости. Это было неопровержимо установлено во время недавних испытательных пусков, рассказали представителям прессы в Минобороны РФ. В качестве условных целей были использованы современные стратегические гиперзвуковые ракеты (вполне сравнимые по параметрам полёта с нашим «Авангардом»), а также менее сложные для перехвата "имитаторы" вражеских ракет. Тестирование С-500 было проведено в несколько стадий. Зенитная система оказалась эффективным средством сопровождения и перехвата такого рода объектов, отмечают российские военные.
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Некоторое время назад представители Министерства обороны России информировали общественность, что моряки атомного подводного крейсера «Тула», приписанного к Северному флоту, провели учебные стрельбы ракетами из моря Лаптевых по полигону «Чижа» на полуострове Канин в Ненецком АО. Подводный крейсер тренировался обстреливать и поражать наземные цели гиперзвуковыми ракетами. С-500 «Прометей», в свою очередь, тренировался поражать эти ракеты. Таким образом были испытаны сразу две системы.
Возможности ЗРС С-500 "Прометей"
Журналисты, желая получить больше информации, обратились в Министерство с запросом. В результате удалось выяснить, что тактико-технические характеристики «Прометея» позволяют ему поражать боевые блоки МБР, идущие на гиперзвуке, сбивать управляемые боеголовки и бороться с системами меньшей дальности.
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Вместе с тем, система С-500 способна принимать на себя управление своей «старшей сестрой» ЗРС С-400. Скоординированными действиями они в состоянии нейтрализовать любые цели как в атмосфере, так и в ближайшем космическом пространстве. Проще говоря, С-500 в состоянии уничтожать какие угодно воздушные и воздушно-космические системы противника, включая вражеские МБР, оснащённые гиперзвуковыми управляемыми блоками и ракеты, идущие на большой скорости на сравнительно малых высотах.
Примечательно, что на сегодняшний день столь продвинутые стратегические средства нападения почти у всех государств мира отсутствуют, так что пока несколько преждевременно утверждать, что целей для «Прометея» хватает. В частности, США находятся лишь в самом начале пути к оснащению гиперзвуковыми средствами своих вооружённых сил.
Как считают некоторые эксперты, эффективность в противостоянии вражескому «гиперзвуку» нашей С-500 обеспечивают новейшие радары и очень быстрый вычислительный комплекс. С его помощью осуществляется практически мгновенная обработка входящих данных от радаров и выдача решения для пусковых установок и станции наведения ракет. «Прометей», скорее всего, оснащается, в том числе, особо манёвренными скоростными ракетами, поскольку только ими можно гиперзвуковые цели.
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Специалисты подчеркивают, что гиперзвуковые объекты сбивать сложнее, поскольку они сравнительно невелики и устроены таким образом, что для их обнаружения и сопровождения необходим радар высокой мощности. И если «классические» МБР вполне реально заметить и отслеживать на всей траектории, вплоть до точки старта ракеты, то с гиперзвуком всё иначе.
Гиперзвуковая ракета летит не по высокой баллистической траектории, которая зачастую проходит через «космические» высоты, а лишь в разреженных слоях атмосферы. И "увидеть" такую цель можно примерно на удалении около 300 километров, а не за пару тысяч. Поэтому действовать при отражении такого нападения необходимо сразу. Кроме того, современные и перспективные гиперзвуковые системы поражения имеют способность активно маневрировать, чтобы обойти или сбить с толку средства наведения.
С-500: новизна и результативность
Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» строго засекречена. Известно, что её цель – баллистические ракеты и гиперзвуковые объекты. Комплекс оснащён колесным шасси, пригоден для воздушной транспортировки, так что быстрая переброска «Прометея» куда угодно для укрепления стратегической обороны не представляет сложности.
С-500 может использовать ракеты различных типов и «специализации». В частности, для аэродинамических объектов предназначены ракеты повышенной дальности - 40Н6, уже опробованные на С-400. Ракеты 40Н6 позволяют сбивать цели на удалении до 400 км. Уничтожать баллистические ракеты за пределами земной атмосферы помогут ракеты 77Н6 со стандартной либо специальной (ядерной) боевой частью.
Предназначение «Прометея» - не заменить комплексы С-400, а усилить, дополнить систему ПВО-ПРО. Задача С-500 состоит в прикрытии важных административно-промышленных районов России. Несмотря на то, что в СМИ расходится информация о серийном производстве данных систем ПВО, дата массового принятия комплекса на вооружение до сих пор неизвестна.
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