Может показаться, что цифра не такая уж и большая, учитывая общее число геймеров в мире. Однако, если задуматься, то число пользователей, играющих одновременно, действительно поражает.

Платформа цифровой дистрибьюции Steam от Valve продолжает устанавливать новые рекорды популярности. Всего пару месяцев назад магазин похвастался одновременным онлайном в 33,6 миллиона пользователей, что, на минуточку, составляет одну четверть населения нашей страны.И вот буквально вчера Steam обновил свой рекорд. Согласно данным SteamDB новый рекорд составил 34,298 миллиона одновременных пользователей.

Может показаться, что цифра не такая уж и большая, учитывая общее число геймеров в мире. Однако, если задуматься, то число пользователей, играющих одновременно (!), действительно поражает. Если вам интересно, вот список 10 самых популярных игровых продуктов в Steam, составленный по их последнему 24-часовому пику. Первые два места, ожидаемо, поделили вторая CS и Dota 2.

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1. Counter-Strike 2 (1,474,396 пользователей)

2. Dota 2 (705,679 пользователей)

3. PUBG: BATTLEGROUNDS (627,348 пользователей)

4. Apex Legends (465,266 пользователей)

5. HELLDIVERS 2 (429,446 пользователей)

6. NARAKA: BLADEPOINT (286,947 пользователей)

7. Palworld (273,204 пользователей)

8. Last Epoch (223,801 пользователей)

9. Source SDK Base 2007 (201,592 пользователей)

10. Grand Theft Auto V (166,477 пользователей)