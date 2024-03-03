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БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки

Вся актуальная информация о вооружении, характеристиках и скором появлении в войсках дрона С-70 "Охотник"
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Учебное бомбометание с БПЛА С-70БПЛА С-70: «Охотник» выходит на охоту

Скоро завершится период разработки, испытаний и доработки перспективного тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника С-70 «Охотник». Его начнут производить в массовом порядке уже во второй половине 2024 года, и новинка наконец-то начнёт поступать на вооружение ВС РФ. Разработчики утверждают, что она будет способна обеспечивать решение разнообразных задач как самостоятельно, так и в координации с пилотируемыми летательными аппаратами, например, самолётом пятого поколения Су-57 или даже более "возрастными" моделями.

Летом 2018 года Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова собрал первый прототип будущего беспилотника С-70, состоялась его первая выкатка. БПЛА «встал на крыло» 3 августа 2019 года, а в сентябре он впервые совершил совместный полёт с многоцелевым истребителем Су-57. В декабре того же года был готов второй прототип "Охотника" с некоторыми улучшениями, и он тоже успешно прошёл лётные испытания.Одна из ранних версий "Охотника"

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Спустя полгода заказчики и исполнители проекта заявили, что лётные испытания нового БПЛА близки к завершению. Закончить полётные тесты планировали в 2024 году, чтобы сразу начать выпускать «Охотника» серийно. По последней информации так оно и будет. Беспилотник будут выпускать не только для ВС РФ, но также поставлять на экспорт в «невражеские» страны, поскольку повсеместный интерес к российской новинке весьма высок.

Министерство обороны РФ не раз заявляло о том, что новый БПЛА будет поставляться в ВКС России в больших количествах. Его будут применять совместно с пилотируемыми самолётами действующих и перспективных моделей. Некоторое время назад главнокомандующий ВМФ страны адмирал Николай Евменов сообщил, что новые беспилотники, в том числе С-70, поступят на вооружение и морской авиации.

Прототип С-70 в полёте с Су-57

На что способен С-70 "Охотник" - универсальный солдат

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БПЛА С-70 относится к беспилотникам тяжёлого класса, по габаритам и весу его можно сравнить с некоторыми пилотируемыми самолётами тактической авиации. В основе его конструкции использована концепция «летающего крыла», размах которого составляет 19 м, длина фюзеляжа равна 14 м. Для сравнения: размах крыла советского истребителя МиГ-15 равен 10,8 м, длина корпуса составляет 10,10 м при нормальной взлётной массе 4,8 тонны. Взлётная масса «Охотника», по разным данным, варьируется между 23 и 25 тоннами, из них порядка 5-8 тонн занимает полезный груз.

Беспилотник оснащен одним турбореактивным двигателем. Есть данные, что БПЛА получит сопло плоской формы, чтобы стать менее заметным для вражеских средств наблюдения в инфракрасном диапазоне. Судя по форме «Охотника», он «заточен» для действий на дозвуковых скоростях, способен взлетать очень высоко и преодолевать большие расстояния. Однако точные ТТХ российской беспилотной новинки пока что строжайше засекречены.Изображение С-70 "Охотник" с плоским соплом (возможный вид)

Бортовое радиоэлектронное оборудование беспилотника создали в концерне «Радиоэлектронные технологии». С-70 имеет автопилот и может управляться дистанционно. По всей видимости, электронная «начинка» БПЛА может варьироваться в соответствии с той или иной боевой задачей и с обстановкой на конкретном участке боя, степенью насыщенности средствами ПВО и т.д.

Бортовое вооружение «Охотник» может нести во внутреннем грузовом отсеке. Прессе ранее уже показывали его учебное бомбометание свободнопадающей бомбы весом 500 кг. Вне сомнения, разнообразие используемых средств поражения является немалым плюсом: всевозможные бомбы, авиаракеты для работы по наземным, надводным и воздушным целям позволяют решать очень широкий круг тактических задач.С-70 "Охотник" в разных проекциях

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Помимо внутреннего грузового отсека, С-70 может оснащаться и внешними подвесами для бомб, ракет и специального оборудования, хотя размещённое снаружи вооружение несколько ухудшает лётные характеристики. Зато «Охотник» может выполнять задачу своего рода «грузовой лошадки» и «боевой платформы», которой управляют с земли или из кабины пилотируемого самолёта.

Впечатляющая грузоподъемность и внушительные размеры нового БПЛА позволяют использовать на нём самое разнообразное вооружение и оборудование. Проще говоря, номенклатура применяемых «Охотником» средств высоко унифицирована с вооружением пилотируемых ЛА, что существенно расширяет возможности российской боевой авиации. Например, проводить дистанционные запуски крылатых ракет с него будет ничуть не сложнее, чем, например, с того же Су-24. Возможно также направить беспилотник навстречу вражеским истребителям, чтобы поразить их ракетами «воздух-воздух», не подвергая опасности лётчика, остающегося на значительном удалении от зоны контакта.

Одна из тестовых версий С-70

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С-70 предназначен главным образом для атаки и поражения наземных целей. Применяя бомбы различных систем весом 500-1000 кг и авиаракеты, «Охотник» в состоянии нейтрализовать стационарные и подвижные объекты различных типов. Не исключено, что он также будет выполнять функции истребителя, с этой целью он может использовать ракеты «воздух-воздух».

В соответствии со спецификой конкретной миссии и поставленной задачей, новый БПЛА будет самостоятельно отыскивать и поражать цели, а также использовать дистанционное целеуказание, транслировать данные в пределах группы и так далее. Очень полезной является возможность прорыва и подавления вражеской ПВО. Таким образом «Охотники» смогут обнаруживать и уничтожать оборонительные средства противника, расчищая дорогу пилотируемым самолётам и крылатым ракетам.Инфографика. Источник: life.ru

Обозримые перспективы БПЛА С-70

Нетрудно понять, почему подробные сведения о новом российском тяжёлом БПЛА пока что недоступны для широкой аудитории. Однако даже на основе имеющейся информации уже можно выстраивать некоторые прогнозы. Беспилотная новинка производит впечатление практически равноценного аналога многоцелевых пилотируемых истребителей, но с учётом некоторых специфических свойств «Охотника». Российские ВКС в его лице получат универсальный и результативный инструмент, который усилит их потенциал.Совместный полёт Су-57 и С-70

По имеющимся сведениям, испытательная стадия подготовки С-70 к массовому производству уже практически завершена, и он уже во второй половине 2024 года он начнёт в массовом порядке поступать в авиачасти армии и флота. Из этого следует, что уже в недалекой перспективе мы можем увидеть активное применение «Охотников» на СВО.

Пока что трудно сказать, какова будет «специализация» этого беспилотного комплекса. Логично предположить, что для начала ему будут поручать сравнительно простые задания – поражать крупные стационарные объекты противника, но не исключено, что в недалеком будущем «Охотник» будет самостоятельно вступать в воздушный бой с авиацией противостоящей нам стороны.С-70 "Охотник" на взлётно-посадочной полосе

Ждём, когда эти интересные летательные аппараты сумеют продемонстрировать, на что они способны в современном конфликте, в котором активно используются системы ПВО. Вместе с тем, очень хотелось бы получить от Минобороны больше сведений о тактико-технических характеристиках этой многообещающей новинки.

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