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Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО

Российская Х-69, известная также как русская Storm Shadow, уже прошла испытания в зоне СВО, показав эффективность в 90-95%. Разбираемся в подробностях передового вооружения.
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Storm Shadow по-русски

Украинские СМИ заявляют, что Россия наносит удары новыми крылатыми ракетами, используя необычную тактику. При ближайшем рассмотрении новой ракеты Х-69 (либо же её «брата» Х-59МК2 проекта «Овод») создаётся ощущение, что мы уже видели нечто похожее ранее. Действительно, ракета имеет общие черты с англо-французской крылатой ракетой Storm Shadow (или же SCALP-EG), доставившей немало неприятностей российским войскам и военным объектам. Примечательно, что в мае прошлого года ВС РФ сбили несколько французских ракет, обломки наиболее сохранившейся Storm Shadow были доставлены в Россию для изучения. Возможно, что РФ всё-таки позаимствовала некоторые «фишки» западного оружия.Фрагменты сбитой Storm Shadow

Новая российская ракета конструировалась в первую очередь под самолёты пятого поколения Су-57, что обуславливает «квадратную» форму её сечения, но применяться ракета может и с других носителей.

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Свидетельства говорят о том, что эффективность применяемых ВКС РФ ракет Х-69 составляет 90-95%, т.е. из 10 выпущенных ракет до цели долетают в среднем 9. Это очень высокий показатель, обусловленный не только использованием в ракете технологий малозаметности, но и хитрой тактикой их применения.

Размещение ракет Х-69 в Су-57

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Но за счёт чего Россия смогла добиться такой эффективности, используя не то, что бы гиперзвуковое оружие, а вовсе – дозвуковое. Давайте разбираться.

Технологическая вишенка проекта "Овод"

Проект ракет семейства «Овод», к которому относиться и героиня этой статьи, начал разрабатываться ещё в советское время. Первой массовой крылатой ракетой этого проекта стала Х-59, имевшая по сегодняшним меркам довольно скромные характеристики: дальность полёта всего 45 километров, за то мощную боевую часть в 150 килограммов.

После многократных модернизаций, практически полностью изменивших изначальный продукт, свет увидела Х-59МК2. Эта ракета уже обладала всеми характеристиками современных крылатых ракет и даже могла побороться с западными аналогами. Неспроста ракета Х-59МК2 делалась в первую очередь именно на экспорт.Предыдущая версия ракеты проекта "Овод" Х-59МК2, созданная на экспорт

Сглаженные, но в то же время угловатые формы в сочетании с композитными материалами призваны уменьшить радиолокационную заметность ракеты и скрыть её с радаров противника, а разработка и применение слабоконтрастного в ИК-диапазоне (тепловом) ракетного двигателя позволило ещё больше повысить стелс-возможности боеприпаса.

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Несмотря на создание успешной версии ракеты, проект «Овод» и не думал сбавлять обороты. Специально для российских вооружённых сил ракета Х-59МК2 была доработана, и новая версия уже получила название Х-69.Крылатая ракета Х-69

Ещё со времён выпуска Х-59МК2 в глаза бросилась её необычная форма, которая была использована и в Х-69. Из-за характерного сечения СМИ прозвали ракету «квадратной». Строение ракеты очень сильно напоминает Storm Shadow, хоть и имеет некоторые принципиальные отличия.

Характеристики Х-69

Характеристики новинки отвечают всем современным стандартам, а в некоторых случаях превосходят зарубежные аналоги.Х-69 со сложенными крыльями (вид со стороны двигателя)

Дальность – по разным источникам ракета способна поражать цели на расстоянии до 250-500 километров. Предшественник в роли Х-59МК2 должен обладать дальностью применения около 300 км, а значит улучшенная версия должна быть не хуже.

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Высота полёта. Если отбросить участок, на котором ракета идёт после пуска с самолёта, то на основной части пути она не должна подниматься выше 100 метров, а чаще всего, идёт на высотах 25-50 метров с огибанием рельефа местности. Это позволяет избежать обнаружения ракеты радарами ПВО противника.

Скорость – дозвуковая. Почему не стали делать сверхзвуковую ракету объясним далее.

Боевая часть. По некоторым данным ракета обладает модульной конструкцией, что позволяет выбирать БЧ в соответствии с заданными целями. Если так, то мы можем увидеть и осколочно-фугасную, и противобункерную, и кумулятивную и даже кассетную боевую часть. Этот вопрос пока остаётся открытым.Модульная конструкция Х-59МК2 и Х-69

Система наведения и точность. Как и с предыдущим пунктом, модульность позволяет поставить сюда практически любую, но в данном случае превалирует информация об использовании инерциальных систем со спутниковой навигацией и оптико-электронной коррекцией. То есть ракета на конечном участке полёта сможет «донавестись» на цель, сверяя изображение, полученное с камер, с имеющимся в базе данных. В результате ракета обладает точностью всего в 3-5 метров.

Кроме того, заявлено, что система наведения Х-69 относится к числу наиболее перспективных и защищенных от помех. И в это можно поверить, так как для связи со спутником используются антенны, диаграмма направленности которых «смотрит» строго в верхнюю полусферу, что делает неэффективным использование против Х-69 наземных систем РЭБ.

Малозаметность. В ракете применяются специальные технологии для снижения радиолокационной заметности, начиная от особой «квадратной» формы и использования слабоконтрастного в ИК-диапазоне двигателя, заканчивая применением стелс покрытий.

Двигатель ракеты

Почему не сверхзвук?

Резонный вопрос: почему ракета не обладает сверхзвуковой скоростью, ведь это бы значительно повысило её потенциал по прорыву противовоздушной обороны ВСУ. Отвечаем: нет, не повысило бы. Дело в том, что в случае использования сверхзвукового двигателя:

а) увеличился бы расход топлива/снизилась дальность применения, так как на низких высотах сопротивление воздуха на сверхзвуковых скоростях существенно гасило бы кинетический потенциал, а увеличение топливного бака увеличило бы ЭПР (эффективную площадь рассеивания) ракеты, что ухудшило бы её скрытность;

б) использование сверхзвукового ракетного двигателя значительно повысит тепловую контрастность ракеты за счёт более горячей струи продуктов сгорания, а это приведёт к скорейшему обнаружению ракеты средствами ИК-разведки, коих на ВСУ работает предостаточно. Это и спутники, и самолёты воздушной разведки стран Запада. Именно благодаря тому, что ракеты Х-69 оставались необнаруженными во время удара, и была достигнута указанная эффективность более 90%.

Таким образом, Россия показала, что военно-промышленный комплекс страны не только выполняет текущий заказ по производству вооружения, но и конструирует современные средства поражения, пусть и с оглядкой на западных коллег. Ведь, если что-то работает хорошо, почему бы это не перенять и использовать у себя.

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